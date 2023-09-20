Карл Гун и татарская деревня

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Известного художника Карла Гуна, жившего во второй половине XIX века, относят к числу лучших живописцев русской школы. В своем творчестве автор запечатлел и несколько татарских деревень. Талантливого живописца исторического, жанрового и портретного направления интересовали даже украшения и наряды татарок, рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Карл Гун (1831—1877) считается русским художником немецкого происхождения, родился в Прибалтике, умер в Швейцарии. Прожил всего 46 лет, но успел многое. В том числе оставил потрясающие рисунки, сделанные в татарских деревнях.

Одна из таких деревень — Бердибяково Челны в Лаишевском уезде Казанской губернии. Художник там побывал в 1862 году.

Вид татарской деревни в 1862 году. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Стоп!



С чего это вдруг Карл Гун начал рисовать татар? Неужели отправился специально искать восточную экзотику в Казанскую губернию? Конечно, нет.

Карл Гун приезжал несколько раз в соседнюю Вятскую губернию, в Елабугу. Он дружил с уроженцем этого уездного города, тоже художником, Иваном Шишкиным.



А по приглашению купца и по совместительству Елабужского городского головы Ивана Стахеева, Карл Федорович расписывал также местный Покровский собор. Именно в этот период художник выезжал и в татарские деревни. В основном это были крещено-татарские (кряшенские) аулы. Ведь сами Стахеевы поддерживали миссионерское Братство Св. Гурия.

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

Так в работы К. Гуна попали и жители татарской деревни Бердибяково Челны Лаишевского уезда Казанской губернии (совр. Рыбно-Слободский р-н), где население было смешанным в религиозном плане: помимо мектеба при мечети там была и школа Братства Св. Гурия.

Бердибяково была известна еще со времен Казанского ханства.

В 1862 г. среди позировавших художнику татар был даже мулла Габдулвали Габдулкаримов с супругой Гайнидьямал Хусаюновой.



предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

А раз абыстай не стала прятаться, значит, можно и другим.



Ведь рисовал живописец в основном женщин. Их колоритный вид мало кого оставлял равнодушным, тем более потомка остзейских немцев в эпоху романтизированного увлечения Востоком.

Татарки из Бердибяково. 1862 год. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Художника Карла Гуна заинтересовали даже украшения и наряды татарок. Так осталась прекрасная память о былой эпохе и людях.



Спустя несколько десятков лет татарки сменили эти украшения на более практичные варианты. Приближался рациональный ХХ век, менялась татарская деревня, менялись и ее жители.