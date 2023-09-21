Казанские ремесленники возрождают утраченную профессию стеклодувов

Когда в Татарстане утратили редкое ремесло и как сейчас пытаются возродить стеклодувное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спустя три десятилетия после того, как в Татарстане практически утратили стеклодувное дело, в Казани решили возрождать оригинальное ремесло. В городе открыли стеклодувную мастерскую, в которой трудится один мастер со стажем работы более 45 лет. О том, почему редкая профессия умирает, несмотря на спрос на ее продукцию, как готовить новые кадры по этому направлению и каковы перспективы у стеклодувного ремесла, — в материале «Реального времени».

Возрождение умирающего ремесла

Издревле в России стеклодувное мастерство было на высоком уровне. В упадок оно стало приходить в 1990-е годы, как и многие другие ремесла. Сейчас в Татарстане стеклодувов можно пересчитать по пальцам одной руки: им по 70—80 лет, многие уже не работают, так что стеклодувное дело постепенно умирает, говорят специалисты.



В новой мастерской работает стеклодув Александр Маринин. Своим ремеслом он занимается более 45 лет. Обучался ему в КХТИ, а с 1977 года года работал в мастерской вуза. Позже несколько лет занимался выпуском неоновых ламп, а в 2006 году вернулся в университет. Сейчас он совмещает работу в КНИТУ и в этой мастерской, но в октябре планирует перейти на новое место насовсем.

В новой мастерской центра работает стеклодув Александр Маринин. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Александр Маринин рассказал, что из 16 мастерских, существовавших в Казани, сейчас в городе осталось всего три. Это цехи в КНИТУ, Институте органической и физической химии имени Арбузова и на ПАО «Казаньоргсинтез». Теперь в столице республики появилась четвертая — в научно-техническом центре «Ахмадуллины», где решили возрождать редкую профессию.

Существует два основных вида стеклодувов: аппаратурщики и выдувальщики. Маринин относится к первым. Как рассказали в мастерской, найти этого специалиста было сложно, это получилось благодаря знакомым с кафедр КНИТУ. А вот выдувальщика здесь нет: единичным специалистам в республике по 90 лет.

— Можно сказать, в Татарстане это вымершая профессия, — с сожалением констатировал менеджер компании Артур Багавеев.

На предприятии мечтают возродить ремесло, но пока с развитием стеклодувного дела возникают трудности. Возможно, получится договориться об обмене опытом с московской мастерской.

«Можно сказать, в Татарстане стеклодув — это вымершая профессия». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Подготовка новых кадров

Возродить ремесло не получится без подготовки новых кадров. Но Александр Маринин надеется, что у него появятся ученики:

— Очень хорошо, ежели найдутся люди заинтересованные, которым это нравится, у которых есть терпение, усидчивость.

В мастерской рассказали, что планируют приглашать для обучения студентов химических факультетов вузов и ссузов. Для начала возьмут двоих в подмастерья, чтобы стеклодув успевал и посуду продолжать изготавливать, и знания передавать. Новички появятся, когда объемы заказов превысят возможности мастера. По предварительным расчетам, это произойдет через год или полтора.

Александр Иванович планирует передавать свои навыки будущим ученикам минимум три года. Чтобы стать профессионалом, по его словам, нужно учиться не меньше пяти лет. Сам он до шестого разряда дошел за семь-восемь лет.



Александр Иванович планирует передавать свои навыки будущим ученикам минимум три года. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Что изготавливают казанские стеклодувы

Ремесло стеклодувов в Татарстане пришло в упадок, но это вовсе не означает, что спроса на их продукцию нет, уверяют в мастерской. Сейчас очень востребовано производство стекла для лабораторий, так как в связи с уходом западных компаний образовалась свободная ниша.

Еще до открытия появились заказы: клиенты из институтов и химических компаний просили починить или изготовить по заказу лабораторную посуду. Иногда приносили антиквариат: древние графины, фамильные ценности, которые нуждались в ремонте. В казанскую мастерскую уже обращаются компании из разных регионов России, в планах — открыть большой цех, который будет закрывать потребности не только Поволжья, но и всей страны, сообщили в центре.



Мастер изготавливает целый ряд изделий — от элементарных химических стаканов и колб до сложных устройств, таких как холодильник Либиха. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сейчас в мастерской изготавливают целый ряд изделий — от элементарных химических стаканов и колб до конусных муфт, насадок для перегонки и сложных устройств, таких как холодильник Либиха. Выпуск некоторых изделий, например тех же химических стаканов, сейчас по силам и машинному производству. Однако, по мнению Маринина, это не повод списывать профессию стеклодува со счетов: существует посуда, изготовить которую получится только у человека.



— Есть сложные аппараты, навряд ли робот сможет осилить это, — подчеркнул он.

1 / 45 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru