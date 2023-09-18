«Стрела» выиграла Кубок России! Лучший — Герман Давыдов

Финал как квинтэссенция всей красоты российского регби

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Блестящий финал завершил розыгрыш Кубка России по регби, принесшего первый трофей регбистам казанской «Стрелы». Спортивная редакция «Реального времени» поздравляет казанцев с этой наградой, рассказывая, как «стрелки» сделали последний шаг к ее завоеванию.



«Штангисты» Казани и Красноярска

Уже первая половина финального матча Кубка России подарила болельщикам регби несколько сюжетов для обсуждения на долгое время вперед. Чего стоят два попадания в штанги от признанных мастеров Кобуса Мораиса и Джейсона Таумалоло. Мораис не смог забить реализацию, Таумалоло не забил со штрафного, правда, его позиция для удара была едва ли не в центре поля. Для любителей футбола было шоком субботнее попадание в штангу игрока «Ахмата», который обвел голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, но попал в штангу с метра-двух от ворот.

Все эти запоминающиеся моменты случаются достаточно редко, но для автора статьи они не стали чем-то невероятным. Всего лишь две с половиной недели назад, 30 августа, разыгрывали турнир по мини-футболу в День Республики. Моя команда играла с администрацией города Казани за третье место в турнире. И в концовке матча, при 0:0, игрок соперника вываливался вдвоем на одного вратаря, но их игрок с метра пробил мимо пустого угла. Тут же пошла ответная атака, и после паса на дальнюю штангу наш игрок занес мяч в ворота соперников пахом — 1:0. Это и есть игра, в которой случается все, чего невозможно вообразить, сидя на диване.

Поскольку оба бомбардира Казани и Красноярска были еще по разу неточны при ударах со штрафных, то долгое время счет в матче был 8:0. Это результат попытки Йохана Тромпа и забитого штрафного Мораисом, который приноровился к реалиям футбольного стадиона, на котором проходил финал. Кстати, партнер Тромпа по сборной Намибии Диван Россоу отправился на Кубок мира, в то время как Йохан решил реализовать свой шанс на выигрыш почетного трофея.

realnoevremya.ru

«Чудо чудесное»

Так комментировали первый тайм комментаторы матча с «Матч ТВ», который устроил прямую трансляцию, и были правы. Понятно, что для «Красного Яра» это был 16-й финал, а для «Стрелы» — первый в ее 50-летней истории, и для нас многое воспринималось куда более значимей. Но, по сути, так оно и было. И исполнение гимна России перед игрой Пелагеей Хановой (Пелагея, хоккей — это хорошо, но зрелищное регби может составить конкуренцию любому игровому командному виду спорта). И символический ввод в игру экс-футболистом, ныне марафонцем-любителем Алексеем Смертиным. И полный автобус болельщиков из Казани, которые отвечали за «домашнюю» атмосферу на стадионе для «Стрелы». И эти штанги, которые напомнили комментаторам матча детскую дворовую игру, названную ими «американкой». У нас в Казани всегда называли это «триста», по количеству очков, которые необходимо набрать для итоговой победы. И рукопожатие на третьей минуте, которым обменялись регбисты двух команд после жесткого столкновения, этот эпизод остался за кадром для комментаторов, но для болельщиков, сравнивающих матчи по разным видам спорта, это выглядело очень символичным.

Хотя для «Стрелы» немалая часть игроков «Красного Яра» была недавними партнерами в команде: Дмитрий Гриценко, Роман Ходин, Алексей Цейцин, а грузин Гуга Хантадзе так и вовсе бился за Казань в «бронзовом» матче прошлого сезона, после которого перешел в «Красный Яр». Но и став сегодняшними соперниками, регбисты остались коллегами, а не противниками. Очень приятно было видеть спокойную реакцию казанцев на решения главного судьи, последовательно удалившего Егора Зыкова (кстати, воспитанника красноярского хоккея, затем игравшего в дубле регбийного «Енисей-СТМ») и Никиту Вавилина. В субботу во время футбола в чемпионате ФНЛ в Набережных Челнах футболисты обеих команд в эпизодах вели себя по отношению к соперникам просто по-хамски, а лидер «КАМАЗа» Александр Гаглоев был удален, заработав две желтые карточки на ровном месте, из-за неспортивного поведения. Пусть это и было дерби, но татарстанское, казалось бы, двух команд, едва ли не самых близких соседей в российском спорте. Тут же спортсмены уходили на скамью штрафников без претензий.

Инициатива перешла к Красноярску

Тем временем оба этих удаления были реализованы «Красным Яром», когда Роберт Сутидзе дважды заносил в концовке первого и начале второго периодов, а Таумалоло реализовал одну из двух попыток. Между тем эти удаления, изменение счета на 12:8 в пользу Красноярска и потеря двух игроков «Стрелы», Дамеона Вентера и Джереми Джордаана, поменяли ход игры. Красноярск дважды получал шансы на пробитие штрафных, но выбирал «коридор» и терял возможность набирать очки. Но тут «Стрела» получила шанс на штрафной, который Мораис в очередной раз не реализовал, вывод мяча красноярцами от своих ворот привел к тому, что игровой снаряд поймал Герман Давыдов и рванул в контратаку, которую занес Виталий Живатов, — 13:12. Мораис, увы, снова не реализовал, попав... куда бы вы думали? В штангу!

Спустя минуты могло показаться, что Казань практически выиграла финал, поскольку Егор Зыков занес попытку, а Мораис готовился пробить реализацию. Но главный судья после подсказки отменил попытку. Обидно, досадно, но уже через минуты видеоповтор «сыграл» за Казань, и арбитр назначил штрафной в пользу «Стрелы». Увы, неуверенная реализация Мораисом привела к тому, что казанцы выбрали «коридор», проиграв его. Через некоторое время «Стреле» пришлось осуществлять обратную замену, поскольку Дмитрий Пархоменко получил травму, и на поле вернулся Вентер, получивший медицинскую помощь от врача «Стрелы» Дмитрия Цурикова, сумевшего вернуть в игру южноафриканского легионера.

Концовка второго тайма в чем-то «зеркалила» концовку первого, поскольку уже у Красноярска случились два удаления, и Герман Давыдов вместе с Андреем Карзановым занесли попытку в четыре руки, а Мораис реализовал ее, находясь в тяжелейшем положении, — 20:12. За десять минут до конца игры и при двух удаленных красноярцах. Подправив прицел, Мораис реализовал штрафной, опять же из весьма тяжелой позиции, сам себя вытаскивая из главных неудачников финала в одного из его героев. 23:12 — это победа, и телезрители увидели прыгающего на трибунах от радости Джея Пи Нила, счастливого директора клуба Альфреда Хисамова, хотя, на наш взгляд, надо было поискать камерой капитана казанцев Германа Давыдова, который «сделал» две попытки, переломившие ход поединка в итоговую пользу «Стрелы». Это те самые 12 очков (две попытки и одна реализация), которые перевесили чашу весов в пользу Казани. 8:0 в дебюте, 0:12 в середине, наконец, 15:0 в концовке матча, таким образом складывалась победа «Стрелы», которую можно и нужно поздравить, поблагодарив «Красный Яр» за максимальный вклад в запоминающийся сценарий финала Кубка страны.