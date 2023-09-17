Почему нам так важен Биляр

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 54-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Институт развития городов Татарстана предпринимает новые шаги по реализации проектов на территории Билярского музея-заповедника. Почему столица Волжской Булгарии находится до сих пор где-то на отшибе человеческой памяти, а туристический поток генерирует не памятник истории, а источник «Святой ключ»?

Ручей генерирует поток



На этой неделе в Присутственных местах проходил воркшоп по выработке решений по развитию этой территории. До этого его участники ездили по Алексеевскому району, изучая достопримечательности Биляра. Но самое поразительное было в том, что в конце рабочей сессии один из столичных гостей заявил: а стоит ли это место развивать? Ведь на месте археологических раскопок не выстроишь город, муниципалитет вроде бы не заинтересован в развитии, а в Татарстане и без этого хватает памятников.

Сейчас Билярск — это 2 245 жителей. До Казани — 134 км. До Болгара — 105 км. В 1992-м здесь создали Билярский историко-археологический и природный музей-заповедник. Здесь есть музей, в котором представлено около 3% всех фондов, кладбище с часовней-склепом химика Бутлерова, дом-музей академика Арбузова. Строится культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» (первый транш — более 70 млн рублей). Обслуживанием заповедника занимаются семь сотрудников: один экскурсовод, один научный сотрудник, один смотритель, заведующий музеем, два фондовых сотрудника и директор заповедника. Первое, о чем говорят здесь, — необходим круглогодично работающий туалет.

Рядом многие годы работает лагерь «Фэнсар», а летом собирается Международный молодежный образовательный форум «Сәләт». Также в Алексеевском районе есть базы отдыха, фабрика художественного ткачества, глэмпинг.

Но главный поток посетителей формирует ручей Святой ключ. Находится он у подножия горы Хужалар Тавы. И место это является объектом поклонения язычников, христиан и мусульман. У каждого — свои формы почитания.

За год его посещают около 110 тысяч человек. Проводятся пикники, жертвоприношения, очередь в выходные занимают с 5 утра (при этом в другие дни территория пустует). На его реконструкцию в 2019-м выделили 50 млн, что не смогло закрыть все потребности.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Института развития городов Татарстана

Проблемы исторической навигации

Вообще, приближаясь к Билярску, не сразу понимаешь, чем здесь сейчас развлечься. Вот территория ручья. Вот, как бы обособленно, «Сәләт». Вот само село. И оказывается, если его проехать, то дальше находится особо охраняемая территория (на самом деле половина села — заповедная зона).

Если смотреть на аэросъемки, видно по рвам и валам, что это был огромный город. 1 306 тысяч квадратных метров. Внешняя часть — 4 896 тысяч. В Лаврентьевской летописи 1164 года его называют Великим городом. Согласно записям Ибн Фадлана, его основал хан Алмуш в начале X века. Разрушили монголы в 1236-м. Основательно изучать начали в конце XIX века. С 1967 года здесь работала экспедиция Альфреда Халикова, а потом и Фаяза Хузина.

Итак, в чистом поле многие годы стоит, к примеру, прямоугольная основа из камня, внутри нее — толстые бетонные якобы основания колон. Это мечеть — самая древняя, вероятно, в Волжской Булгарии. Часть ее была деревянной, часть каменной. То, что мы видим сейчас, — попытка как-то это воссоздать. Когда сюда приезжает археолог Хузин, он обязательно рассказывает, как неловко это выглядит. Несколько лет назад была надежда, что в связи с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией что-то изменится и в Биляре.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Института развития городов Татарстана

Но на поле все так же тихо

Стоит ли заниматься городом, исчезнувшим почти 800 лет назад, в котором, если что-то и раскопают, то тут же надо закопать обратно? Вообще, объяснить стороннему человеку, особенно массовому туристу, в чем прелесть этого поля — сложно.

С другой стороны, никого не смущает, что многие здания в Казани — это результат реновации. Что Болгар — это не только останки старины, но и Белая мечеть. Участники воркшопа говорили, что у них большая надежда на «Сәләт». Гигантское молодежное движение существует рядом с памятником истории — и его энергия должна быть направлена на изучение этого места. Если в эту землю нельзя вкопать даже табличку (настолько она ценна) — значит, дело за компьютерными технологиями, аудиовизуальными шоу и другими проектами, до которых дойдут будущие поколения.

А пока что и просто постоять в тишине, и пропеть азан на месте первой мечети — бесценно.



Радиф Кашапов