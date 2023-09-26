Чего хочет «поколение Альфа»

И как «второе место» для них переходит в «третье»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Наши дети и подростки очень разные. Каждый — уникальная личность, яркая индивидуальность. Но им, поколению, родившемуся и взрослеющему в XXI веке, свойственно и нечто общее. Экологичность сознания, клиповость мышления, стремление к свободе и потребность в безопасном уединении — вот лишь некоторые, но самые заметные характеристики «поколения Альфа». А каким должно быть пространство, в котором они будут чувствовать себя комфортно? Как обеспечить все их потребности и сделать так, чтобы человек новой генерации рос, учился и отдыхал так, как хочет и чувствует сам? Что такое «второе» и «третье» места для подростков, можно ли их совместить и гармонизировать, и если да, то как это сделать? «Реальное время» разбирается в этих вопросах, а помогают нам в этом специалисты UD Group вместе с директором международной школы Unischool.

«В своих решениях мы часто опираемся на опыт коллег из UniSchool

Казанский девелопер UD Group специализируется на объектах коммерческой недвижимости. В орбите деятельности компании — не только торговые и офисные центры, но и объекты образования. Руководитель проекта отдела развития UD Group Клара Ритман объясняет, почему крупный коммерческий девелопер интересуется школьными проектами:

— Наша компания занимается различными видами коммерческой недвижимости, и сейчас мы сосредоточились на многофункциональности. Новые объекты, которые мы проектируем, совмещают в себе как торговую, так и офисную функцию, развлекательные и фуд-пространства. Очень большая доля посетителей этих объектов — молодежь и подростки, которые через несколько лет станут одной из самых крупных целевых аудиторий наших объектов. Современная молодежь имеет большую потребность в «третьем месте» — любимом, безопасном и привычном пространстве, в котором будет проводить свободное время. Но растут подростки в образовательной среде, для них школа — это «второе место», здесь они проводят максимальное количество времени. И переход в «третье место» должен быть для них максимально естественным. Этот «мостик» от школы к месту отдыха прокладывается как раз благодаря тому, что девелопер на стадии изучения потребности своей аудитории закладывает в концепцию привычные и нужные молодежи объекты. Поэтому-то нам и важен опыт тех, кто непосредственно работает с детьми, их видение пространства, которое они создают, а мы управляем. В своих решениях мы часто опираемся на опыт коллег из Unischool. Почерпнув его, мы проектируем новые объекты, которые станут «третьим местом» для подростков и молодежи. Тренды, которые проявляются в школе и в наших объектах, по сути, одни и те же. Мы используем сходные подходы к оформлению, к стилистике помещений. Руководствуемся общими идеями.

Опыт сотрудничества UD Group с Unischool продолжается несколько лет. Сначала компании работали вместе в части проектирования и реконструкции объекта в «Лазурных небесах». А сейчас UD Group занимается эксплуатацией школы в ЖК «Арт Сити». На стадии совместного начального проектирования находится еще один проект, в который войдут детский сад и начальная школа.

А параллельно UD Group готовится открыть крупный многофункциональный комплекс, в котором огромное место будет отведено именно для «поколения Альфа». Какие же идеи компания почерпнула, взаимодействуя с образовательной средой?

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Нам важен опыт тех, кто непосредственно работает с детьми, их видение пространства, которое они создают, а мы управляем



«Соучаствующее проектирование — один из наших главных принципов»

Как устроено пространство Unischool и почему оно так устроено? Директор школы Виктория Черкесова проводит для нас экскурсию. Главное, что она постоянно подчеркивает, — пространство школы создавали, отталкиваясь от заранее разработанной концепции. А значит, оно не типовое, а тщательно продуманное под конкретную образовательную модель. Кроме того, активно использовалось соучаствующее проектирование: что расположить в свободных зонах, какими должны быть те или иные пространства, решали не только проектировщики и руководство школы, но и родители и дети. Таким образом создан и функционирует весь этот объект: школа для детей, а не дети для школы.

Общий дизайн разработан в экостиле: проектировщики вдохновлялись примером скандинавских стран. Виктория Черкесова объясняет, почему в интерьерах превалируют спокойные тона, без кричащих ярких акцентов:

— В нашей концепции дети — самый яркий элемент школы, остальное — лишь обрамление для них. Поэтому мы практически везде используем сдержанные краски. Ученикам дана свобода в оформлении зеркальных поверхностей и школьных стен. Они отделаны так, чтобы их можно было использовать для размещения сделанных учениками предметов интерьера и элементов дизайна. В стадии запуска проект по созданию школьной навигации. Участвуя в наполнении смыслом образовательного пространства, ученики начинают относиться к нему как к своему. В этом случае появляется и бережное отношение к тому, что тебя окружает, и желание быть здесь как можно дольше. Так стены могут менять отношение ребенка к образованию.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Участвуя в наполнении смыслом образовательного пространства, ученики начинают относиться к нему как к своему



Кстати, идею соучаствующего проектирования и выяснения потребностей молодежной аудитории активно берет на вооружение и UD Group. Например, компания изучает цели посещения торгово-развлекательных центров. Подростки (14—17 лет) и молодежь (18—22 года) чаще остальных возрастных групп приходят, чтобы встретиться с друзьями, прогуляться, а не чтобы сделать покупки. По результатам исследования Mediascope, за 6 месяцев 67% подростков (12—17 лет) посещали ТЦ. Это у них один из самых популярных способов проведения досуга. Проектируя новый многофункциональный комплекс, специалисты UD Group проводят срезы мнений его будущей целевой аудитории, а еще молодым людям предложено самим решить, как будет наполнено пространство:

— Соучаствующее проектирование — один из наших главных принципов. Чтобы правильно угадать потребности нашей молодежи, мы объявили конкурс на лучшую концепцию создания зон для времяпрепровождения. Уже получены порядка 20 заявок разной степени проработки. Среди этих предложений — например, арт-объекты, или варианты интересного оформления стен, или проекты вариативности оформления (когда оно должно меняться в зависимости от настроения). Есть идеи с использованием искусственного интеллекта внутри интерьеров, — рассказывает Клара Ритман.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

«У наших родителей проблема — как увести ребенка домой из школы»

В Unischool все начинается с зоны ресепшен: важно, чтобы ребенок максимально быстро почувствовал себя комфортно, удобно и безопасно. На входе действует контроль по Face ID, дальше детей встречают медик и тьютор. Взрослые завтракают (или ужинают в ожидании детей) в родительском кафе, для которого в школе выделен уютный уголок рядом с «детским рестораном» (так здесь называется столовая).

Максим Платонов/realnoevremya.ru

— У нас не стоит вопрос как сделать так, чтобы детям хотелось находиться здесь? Родителям бывает сложно увести ребенка из школы домой. Для комфорта и коммуникации взрослых (родителей и учителей) было создано специальное пространство. Потому что диалог и поддержка друг друга позволяют нам растить гармонично развитого ребенка. Родительское кафе пользуется спросом. Ежегодный опрос позволяет нам сформировать меню и поддерживать актуальный для родителей ассортимент, — рассказывает директор.

Легкий и светлый интерьер столовой — «детского ресторана», выполнен в свободном дизайне и наполнен воздухом. Он помогает детям отдыхать от учебных задач, «перезагружаться».

Ту же цель преследует и широкий холл, оформленный как японский сад. Это «зеленое ядро» школы. Такая концепция тоже выбрана неслучайно.

— Японские деревья никогда не бывают абсолютно прямыми. И мы используем их как образец для наших учеников. Даже сталкиваясь с препятствиями они, как и деревья, должны находить возможность расти вверх. Кстати, тюльпан в логотипе Unischool это одновременно символ республики и неустанного роста, — обращает наше внимание на акцентные детали интерьера Виктория Черкесова.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Пространство можно менять так часто, как тебе хочется»

От «японского сада» вверх поднимается амфитеатр: трансформируемое пространство, организованное в виде деревянных широких трибун, на которых можно сидеть, лежать, а при необходимости — организовывать выступления. Здесь проводятся общие собрания, встречи с родителями. Пространство можно использовать как сидя на трибунах в амфитеатре, так и находясь в «японском саду» (и тогда трибуны можно использовать как многоярусную сцену).

— Например, когда у нас проходит интерактивная выставка детских работ, она размещается в саду, а сопровождающее ее шоу проходит на трибунной подставке. Этот формат нравится детям и родителям. Среда помогает нам встраивать разные форматы в процесс своей ежедневной работы, — объясняет директор школы Unischool.

Клара Ритман подхватывает эту идею и рассказывает, как она реализуется в многофункциональном комплексе:

— Множество различных пространств в МФК дает возможность подросткам проводить время разными способами, то есть это места, трансформируемые с точки зрения функции. Совсем как этот амфитеатр, в котором можно подростку и уединиться со своим гаджетом, и наоборот — поучаствовать в массовом мероприятии, чтобы реализовать свою потребность в социализации. Пространство можно менять так часто, как тебе хочется.

Специалист UD Group обращает наше внимание на то, как эта концепция отвечает главному тренду психологии современных подростков: клиповому мышлению. «Поколение Альфа» хочет часто менять обстановку вокруг себя, переходить из одного места в другое, каждый день видеть разные «декорации» и произвольным образом сменять одну активность на другую.

— Подросткам часто хочется менять окружающее пространство. Из школьных зданий они переходят в многофункциональные комплексы. И здесь их ждут различные пространства для отдыха, интерьер и стилистику которых можно менять в течение одного дня! — говорит специалист.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Обучение на практике— основа успеха в современном гибко меняющемся мире»

Одна из важнейших идей, реализованных в Unischool — возможность создавать вещи своими руками в собственных мастерских.

— Мы считаем, что обучение на практике — основа успеха человека в современном быстро меняющемся мире. Когда он способен перестроиться, усвоить новые знания. У наших детей технологические мастерские пользуются популярностью, — рассказывает Виктория Черкесова. — Наличие мастерских в современной школе очень важно. Когда ребенок что-то делает руками, он применяет теоретические знания в практической деятельности. В столярной мастерской у нас преподает математик. Он учит детей проектировать, рассчитывать нагрузку и применять знания математического и естественнонаучного цикла.

И это еще один тренд сегодняшнего дня. Современному подростку интересно осваивать разные виды деятельности и школа дает ему эту возможность. С равным энтузиазмом девочки и мальчики занимаются в столярной мастерской и готовят в кукинг-классе, а в кабинете керамики создают яркие авторские изделия для дома. В швейной мастерской креативность зашкаливает. Здесь придумывают и шьют брюки-палаццо, свитшоты, платья и костюмы, которые должны заменить… школьную форму! Модный показ сшитых учениками предметов одежды состоится совсем скоро. Модели-победители войдут в официальный каталог школьной формы Unischool на следующий учебный год! И опять дети сами хотят решать, как им одеваться. Взрослые поддерживают их в этом стремлении. Так формируется человек будущего — свободный, креативный и азартный.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Экологичное мышление, экологичное выражение эмоций

Размышляя про тренды, сформированные в среде «поколения Альфа», Клара Ритман выделяет еще одну важнейшую тенденцию:

— Очень важна для наших детей экологичность, многие из них придерживаются экофрендли идей. Именно поэтому мы много внимания уделяем материалам, которые будем использовать в отделке наших объектов. Они экологичны, среди них много натуральных фактур. Везде очень много живой зелени. Тот же тренд реализован в Unischool — этому отвечает и скандинавский стиль, и идея с «японским садом», и множество деревянных элементов в интерьере.

— Главный ресурс человека — это здоровье, — поддерживает коллегу Виктория Черкесова. Воспитывать экологичность сознания мы начинаем с сортировки отходов в стенах школы: у нас организован раздельный сбор мусора. Забота о собственном здоровье — тоже канон. Например, мы запроектировали фильтрацию внутри здания, и теперь питьевая вода у нас для всех в прямом доступе. Ребенок должен правильно питаться и соблюдать питьевой режим.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Клара Ритман продолжает рассказывать о трендах «поколения Альфа»: она говорит, что современный подросток творческий и ранимый, он порой нуждается в комфортном месте для уединения и отдыха. Ему нужно «выдохнуть». В многофункциональных комплексах UD Group для этого служат многочисленные небольшие уголки, в которых человеку ничто не помешает отдохнуть в одиночестве.

В школе Unischool для этих целей обустроена комната психологической разгрузки. Это тихое и темное помещение с уютным светом для сенсорной разгрузки. Директор школы рассказывает:

— Unischool — школа полного дня. Десять часов для детей — большая нагрузка. Многим просто необходимо иногда побыть наедине с собой, переключиться на вторую половину дня (она у нас проходит на английском языке). Для этого школе необходимо иметь такое пространство и сильную психологическую службу, которая выстраивает работу так, чтобы дети учились идентифицировать свои эмоции и выражать их экологично по отношению к тем, кто находится рядом. Мы пытаемся этого достичь с помощью комнаты, где концентрируется теплота, доброта и поддержка.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Спорт: ставка на индивидуальность

Спорт снова стал трендом для взрослых и детей. Юный человек, с точки зрения нейрофизиологов, должен иметь широкие возможности для физического самовыражения: подростку очень важно бегать, прыгать, играть в командные игры — это сбрасывает напряжение и дает эмоциональный заряд.

Виктория Черкесова рассказывает, что ученики Unischool любят командные виды спорта. Футбольная команда мальчиков в прошлом году победила в городском первенстве и стала призером республиканского. Но из-за численности обучающихся упор в школе сделан на развитие индивидуальных видов спорта. Тем более возможности это позволяют.

Во-первых, в Unischool был спроектирован 25-метровый бассейн. Сейчас задача тренера-профессионала научить плавать каждого ученика! В прошлом сезоне в школе прошли первые соревнования и появились первые разрядники.

Во-вторых, для всех желающих заниматься был открыт специализированный зал для фехтования, который дал быстрые результаты. Среди юных саблистов есть и мальчики, и девочки. Двое воспитанников вошли в сборную Татарстана по своему возрасту.

И, в-третьих, многофункциональный спортивный зал с классической разметкой для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом дает возможность тренироваться бадминтонистам всех возрастов и проводить семейные турниры.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как «второе место» постепенно переходит в «третье»

Завершая нашу встречу в школе, Клара Ритман упоминает еще один очень важный современный тренд, который касается всего городского общества: это тренд «пятнадцатиминутного города». Концепция эта подразумевает, что житель города получает все в 15-минутной доступности: работу, жизнь, шопинг, спорт, развлечения, учебу. Эти места становятся все ближе и ближе друг к другу, и на это нацелен современный девелопер. Этот тренд, по мнению эксперта, очень хорошо совмещается с образовательными проектами.

— Наши будущие посетители с детства привыкают к определенному уровню комфорта и безопасности. На наших объектах они ожидают увидеть уровень не ниже, чем в школе. Чтобы соответствовать этим ожиданиям, мы много времени тратим на изучение «поколения Альфа». Они эмоциональны и ранимы — и каждый наш объект во всех смыслах безопасен для подростка. Они активны и быстро переключаются — и мы предоставляем им множество трансформируемых пространств, которые легко сменяют друг друга. Они очень любят гаджеты и порой нуждаются в уединении — и наши МФК оборудованы максимальным количеством зарядных устройств, а еще в них всегда устойчивый Wi-Fi, — рассказывает Клара Ритман.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Соучаствующее проектирование и активная работа со специалистами из Unischool позволяют отслеживать молодежные тренды и применять их в разработке будущих общественных пространств для «поколения Альфа». Таким образом, подросшие дети, приходя из школы в многофункциональные комплексы UD Group, будут чувствовать себя в привычном пространстве — комфортном и свободном. Таким образом «второе место» переходит в «третье», границы стираются, и мир нашей маленькой «Альфы» становится поистине безграничным!

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