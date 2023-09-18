Татар-базар — центр Татарской слободы Астрахани

Одной из главных торговых площадок Астрахани считается рынок Татар-базар с многовековой историей. Татары из ближайших сел торговали здесь самыми вкусными в городе овощами и фруктами из своих садов. Когда базар возник в центре так называемого Татарского города, как татары торговали с русскими купцами и крестьянами и когда рынок перенесли за Канаву — канал между Волгой и рекой Кутум, рассказывает на дзен-канале «Татарский мир» доктор исторических наук, доцент Института международных отношений КФУ Марина Имашева.

В центральной части современной Астрахани, в нескольких сотнях метров от кремля, расположен один из главных рынков города с говорящим названием — Татар-базар. Рынок этот имеет многовековую историю.

Рынок Татар-базар располагался в центре астраханской Татарской слободы — Махалли, как называли ее горожане. Это действующий и в настоящее время рынок. Конечно, он очень сильно «модернизирован» и перестроен. Но еще в начале 1990-х гг. был застроен деревянными торговыми рядами, амбарами, лавочками и магазинами.



На Татар-базаре торговали самыми вкусными в городе «татарскими» огурцами и помидорами, фруктами со своих огородов и садов татары с Царева (Тияка) и сел Татаро-Башмаковки, Осыпного Бугра, Яксатово. Теперь на месте Царева осталось несколько улиц с одноэтажными строениями, но район начал застраиваться многоэтажками с 1980-х гг., а теперь это и вовсе место элитной жилой застройки. В первой новелле советского фильма «Не может быть» Л. Гайдая действие как раз разворачивается на территории астраханского Татар-базара.

скриншот realnoevremya.ru кадра из фильма «Не может быть» Л. Гайдая

Когда точно Татар-базар появился в Астрахани, сегодня установить не представляется возможным, скорее всего, в 30—50-е гг. XVII века, в самом центре так называемого Татарского города (на плане Астрахани начала XVII века он расположен непосредственно под стенами крепости, на восточной окраине). По сообщениям путешественников XVII в., посещавших Астрахань, именно здесь были расположены деревянные мечети, здесь местные юртовские татары и «заморские кызылбаши» торговали с русскими купцами и крестьянами. В 1820-е гг. Татар-базар был перенесен за Канаву (канал, построенный купцом И. Варвакисом-Варвацием, соединивший Волгу и Кутум), в самый центр Татарской слободы — Махаллю.

Гостиные дворы: Гилянский (Персидский), Бухарский и Агрыжанский, ставшие территориальной основой Татарской слободы (Махалли), — пять кварталов города как раз расположились непосредственно за Канавой. С другой стороны к Татар-базару (с 1820-х гг.) примыкало юртовское село Тияк (Царевское), которое стало в XIX веке шестой частью города и второй составной частью Махалли. Татар-базар, по сути, стал своеобразным «пограничьем» между русской Астраханью и Махаллей. Площадь перед Татар-базаром называлась Конной, с тех времен, когда одним из основных предметов торга между русскими и татарами были лошади. Торговали здесь лошадьми и КРС и в начале XX века.



В 1766 г. Татар-базар сильно пострадал от пожара. Сгорели деревянные ряды, лавки и склады. Это нанесло серьезный удар по внутренней и внешней торговле татар вышеупомянутых Трех дворов. Российское правительство в 1780-е гг. распространило на них российское сословное законодательство, закрепив тем самым за жителями дворов статус российских подданных и четко определив их права и обязанности. В 1820-е гг., как мы уже знаем, Татар-базар был перенесен на место, которое он занимает и сейчас, соединившись с Конной площадью и оказавшись в центре Татарской слободы. В последние десятилетия XVIII в. начинается миграция в Астрахань татар из Средневолжских и Приуральских губерний, которые расселяются на территории Трех дворов и на Цареве, большинство из них селится на улицах, непосредственно прилегающих к рынку.

Астрахань. Уголок Татарского базара. Фото к. XIX — н. XX вв. предоставлено realnoevremya.ru историком

В результате получилось, что от Татар-базара с начала XIX в. расходятся как бы две линии Татарской слободы — территория бывших трех Гостиных дворов (пятый участок) на восток, и Царев (шестой участок) на юг. На территории пятого и шестого участков города Астрахани в XIX — начале ХХ вв. как раз и располагалась Махалля. Соединяются они на Татар-базаре.

Рынок стал центром притяжения татар-мусульман еще и потому, что здесь была мечеть, в которой всегда можно было помолиться и обратиться за советом к имаму, даже задержавшись на неопределенное время по торговым делам. Мечеть эта называется «Нугай-мячет» и является (вернее, являлась до недавнего времени) одной из старейших исторических мечетей Астрахани.



В советское и постсоветское время Татар-базар был и остается одной из главных торговых площадок города. Также вполне справедливо можно утверждать, что рынок является одной из главных достопримечательностей города, со своеобразным национальным колоритом. Гости города всегда с удовольствием фотографируются на фоне вывески «ТАТАР-БАЗАР».