Дефицит складов мешает развитию бизнеса в Татарстане

К началу сентября в Татарстане почти не осталось свободных складов, при этом потребности компаний в новых площадках растут. Больше всего увеличился спрос среди классических и онлайн-ретейлеров, а также логистических операторов. Крупные компании строят склады самостоятельно, небольшие — ожидают запуска новых площадок, например, Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и промышленного парка «Тура 2.0» с выходом на федеральные трассы и подъездными ж/д путями. Такие данные приводит мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК в отчете, подготовленном совместно с NF Group, IBC Real Estate и Центром электронной торговли «Маркетплейс.Легко».

По итогам I полугодия 2023 года доля вакантных складских площадей в Татарстане снизилась на 1,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 0,1%.



Это подтверждается и другими данными: аналитики сообщают, что вакантность практически нулевая, спрос высокий, а спекулятивные площади в необходимом объеме не вводятся. По итогам первого полугодия 2023 года общий объем предложения качественной складской недвижимости в Татарстане составил 1 млн кв. м.

Среди крупных компаний больше всего востребован формат built-to-suit, когда склад строится «с нуля» исходя из потребностей конкретного заказчика.

На фоне дефицита ставка аренды по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 10% в сравнении с I полугодием 2022 года, до 5,9 тыс. рублей за кв. м в год. До конца года тарифы могут дополнительно увеличиться до 6—6,1 тыс. рублей за кв. м в год, прогнозируют аналитики.

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Каким компаниям больше всего складов не хватает

Сейчас в Татарстане можно найти свободные склады класса А и В площадью не более 3 тыс. кв. м. При этом грузопоток в регионе растет ускоренными темпами и компании сталкиваются с нехваткой площадок, сообщил совладелец, заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.

Спрос на доставку растет вслед за ростом деловой активности в регионе.

ВРП республики в первом квартале 2023 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 945 млрд рублей. Министерство экономики Татарстана прогнозирует, что по итогам этого года объем промышленности увеличится на 2%, до 4,4 трлн рублей, строительства — на 6,9%, до 643,3 млрд рублей, розничной торговли — на 5,8%, до 1,3 трлн рублей.

Основными потребителями качественной складской недвижимости в Татарстане являются представители классического и онлайн-ретейла — от общего объема спроса на них приходится по 35% и 32% соответственно, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко.

E-commerce стремительно нарастил складские площади в регионе за последние 5 лет, законтрактовав порядка 150 тыс. кв. м, или 54% от общего объема сделок (без учета распределительного центра Wildberries площадью 100 тыс. кв. м, построенного по схеме генерального подряда компанией МБМ). Более 90% этого объема сделок было заключено в формате BTS-аренды/продажи.



— Законтрактованные объемы свидетельствуют о долгосрочных планах развития маркетплейсов в Татарстане. Спрос в регионе формируют как крупнейших игроки, такие как Ozon и Wildberries, так и региональный онлайн-ретейлер KazanExpress, который открыл на территории СММЛЦ первую очередь площадью 27 тыс. кв. м и планирует в дальнейшем развиваться на этой площадке, создав здесь крупнейший распределительный хаб, — уточняет Константин Фомиченко.

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Вадим Филатов добавляет, что за 8 месяцев 2023 года спрос на доставку для маркетплейсов и интернет-магазинов в Татарстане вырос на 20 п.п, до 30%. До конца года компания ожидает дальнейшего роста грузопотока вслед за развитием сегмента электронной коммерции в регионе, сообщил он в ходе визита в Татарстан.

— В первом полугодии 2023 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 54 тыс. селлеров. За это время доля предпринимателей и самозанятых, которые продают свои товары на маркетплейсах в регионе, выросла с 9,1% до 13% от общего количества зарегистрированных в Татарстане ИП, юрлиц и самозанятых, — отметил уполномоченный при раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник раиса РТ Фарид Абдулганиев.

Помогает развитию сегмента e-commerce в Татарстане Центр электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко». За два года при участии ЦЭТ более 10 тысяч татарстанских предпринимателей и самозанятых вышли на маркетплейсы, в том числе 6,3 тысячи — в 2022 году, сообщила исполнительный директор центра Инесса Яруллина.

Кроме того, спрос на склады в Татарстане растет за счет логистических компаний, которые регион привлекает выгодным транспортно-географическим расположением и большим объемом потребителей, отметила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. В свою очередь, Константин Фомиченко сообщил, что за неполные три квартала 2023 года транспортно-логистические компании сформировали до 34% спроса на складскую недвижимость в Татарстане.



Например, объем перевозок мультисервисного оператора логистических услуг в регионе за 8 месяцев 2023 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Категориями-лидерами стали товары народного потребления, автомобильные и авиазапчасти, промышленное оборудование.

За январь — август на 20% вырос спрос на комплексную складскую логистику, которая включает хранение, обработку, комплектацию, маркировку исходя из требований компании-заказчика. Этот сервис наиболее востребован среди компаний из сегментов бытовой химии и электроники.

ПЭК: «3PL уже организует комплексную логистику в Татарстане и планирует усилить мощности. До конца 2024 года компания увеличит складские площади более чем в 5 раз — до 40 тысяч кв. м. Это станет возможным после ввода в эксплуатацию новых логистических площадок в регионе».

За январь — август на 20% вырос спрос на комплексную складскую логистику, которая включает хранение, обработку, комплектацию и маркировку. realnoevremya.ru

Что тормозит доставку из других стран

По данным логистического оператора, за январь — август спрос на доставку в Татарстан из зарубежных стран — Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Турции, ОАЭ — вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На международных направлениях лидируют такие категории, как косметика, бытовая химия, техника и электроника, одежда и обувь.

При этом грузопоток большинства федеральных компаний сначала следует в Москву, где сосредоточена вся инфраструктура для его обработки, а затем в другие регионы страны. Из-за этого протяженность маршрута увеличивается, следовательно, растет и срок доставки. Поэтому важно развивать инфраструктуру в Татарстане для децентрализации логистики, отметил Вадим Филатов.

— В 2021 году была сформирована концепция — связать республику с основными морскими портами страны. Первым стал контейнерный ж/д сервис до порта Санкт-Петербург. Переориентация грузовых потоков способствовала появлению в 2022 году нового регулярного сервиса Владивосток — Казань. Он доставляет в республику товары из стран Азиатского-Тихоокеанского региона. Следующий этап развития — повышение уровня контейнеризации республики за счет расширения географии прямых сервисов. Также важно встроить Татарстан в МТК «Север-Юг» и «Запад-Восток», — подчеркнул Алексей Судаков, советник помощника раиса РТ Фарида Абдулганиева по развитию логистики.



Он добавил, что подобные изменения повлекут за собой увеличение обрабатываемой грузовой базы на территории Татарстана. Поэтому важной задачей становится развитие в регионе складской инфраструктуры класса А, мультитемпературных складов и 3PL-сервисов.

На что можно рассчитывать в ближайшие годы

По словам главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, появление качественной инфраструктуры в регионах позволит распределять грузы гораздо быстрее, учитывая маршруты их доставки из-за рубежа. Кроме того, логистические хабы станут ближе к получателям грузов, что поможет сократить время доставки для жителей регионов, проживающих за пределами центральной части страны.

Один из таких таких хабов — Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ), строительство которого продолжается на территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск». Общая площадь логоцентра — 244 гектара, из которых на сегодняшний день свободны 50. Кроме того, в перспективе его территорию можно увеличить до 2 тысяч гектаров, рассказали в администрации Зеленодольского муниципального района.



Мультимодальный центр располагается вблизи ж/д станции Свияжск и может принимать грузы из других регионов России и Китая. Комплекс находится на правом берегу Волги, поэтому в планах — наладить регулярные речные перевозки с выходом в Каспийское море, на МТК «Север-Юг». Кроме того, СММЛЦ расположен вблизи трассы М-12, что поможет ускорить доставку грузов между Москвой и Казанью в два раза уже в следующем году, когда завершится строительство коридора.

Важной задачей становится развитие в регионе складской инфраструктуры класса А. realnoevremya.ru

Площадь промышленного парка «Тура 2.0», строительство которого уже началось в Зеленодольске, составляет 300 гектаров, из которых 50 гектаров займет индустриальный комплекс «Дружба» со складами, производственно-логистическими комплексами и сортировочными центрами. На территории построят полноценную инфраструктуру для жизни: центр обучения, коливинг для вахтового персонала, спортивные и общественные зоны, кафе, магазин, что поможет привлечь рабочий персонал, рассказал Алексей Судаков.

— Запуск новых складских площадок повысит деловую активность в регионе. Кроме того, Татарстан может стать одним из основных логистических хабов между Россией и Казахстаном, Китаем, а также другими зарубежными странами. С учетом роста грузопотока важно ускоренными темпами развивать эти проекты, — резюмировал Вадим Филатов.