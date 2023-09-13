Гид по улице Кави Наджми: журналисты и декабристы

Прогулка по Международной и Мергасовскому. Часть 3-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Национальным музеем РТ. В.С. Турин. Дом Казанского военного губернатора. Казань, конец 1820-х гг. Офорт, раскраска маслом, тушь.

Близкая к Кремлевской часть улицы Кави Наджми — лакомый, но дорогой кусочек для девелоперов. Огромный квартал в районе Рахматуллина все еще ждет глобальных перемен, а смотрит на него образец этой реновации — гостиница «Ногай». Заканчивается этот отрезок улицы символичным новым зданием «Связьинвестнефтехима»

Дом печати (Баумана, 19)

Самый известный объект на пересечении двух улиц. Часть Кави Наджми проходит по его двору, здесь раньше стояли «барабусы», конные перевозчики. Значительная часть сооружения выходит еще и на Профсоюзную. Так представляли конструктивизм в Казани в 1930-е годы. Сплошное стекло витрин магазинов, ленточное остекленение верхних этажей, полукруглый выступ, напоминающий корешок книги — схожие мотивы архитектор Моспроекта Семен Пэн использовал при строительстве Дворца печати в Баку. Также он проектировал клуб типографии «Красный пролетарий».

Внутри находились редакции, со двора можно было попасть в типографию — линотипный, наборный, печатный цехи... Оформлением занимались казанские специалисты, вроде Андрея Спориуса. Правда, изначально здание хотели сделать розовым. Работа в Доме печати началась весной 1935 года: 39 наименований журналов и других периодических изданий, 75 газет, включая «Советскую Татарию», «Социалистик Татарстан», «Чаян», «Азат хатын», «Казан утлары». А также Государственный комитет ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. На работу в Союз писателей ходили председатели — Кави Наджми, Муса Джалиль. Тут же был клуб писателей имени Габдуллы Тукая.

Счастливая жизнь здания стала подходить к концу в 1974-м, когда журналисты перебрались в высотку в начале улицы Декабристов. В 2007-м выехал книжный магазин. Долгое время он стоял обветшавшим памятником самому себе, а в 2012-м дом начали реставрировать. И превратили в отель «Ногай».

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Питейный дом (Профсоюзная, 20/14)

Дом печати строили на месте Хлебного базара, часть его построек сохранилась и сейчас, став основной для ресторанного бизнеса на Профсоюзной. Рядом со зданием долгое время стояло и это здание. Название он получил, потому что здесь работал казенный кабак. Позже располагалась популярная среди казанских студентов конца XIX века Андреевская столовая. В мае прошлого года стало известно, что эту часть Хлебного базара готовят к сносу, поскольку, несмотря на статус ОКН, здание на Профсоюзной не является исторической постройкой XVIII века — на его месте в начале 2000-х годов построили его копию. Заказчиком экспертизы тогда выступило ООО «Дом печати на Баумана».

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Институт социальных и гуманитарных знаний (Профсоюзная, 13)

Можно было бы и обойти это относительно новое здание, но в нем размещается ИСГЗ, старейший частный вуз Татарстана, основанный в 1991 году. Его первый ректор — профессор, кандидат философских наук Николай Пономарев-Капучиди. Он возглавлял институт более 30 лет, скончался в ночь на 28 июня 2013 года.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Усадьба Сапугольцева (Кави Наджми, 11)

Усадьба стоит не только на углу, а ниже, скрытая верными спутниками невнимательного отношения к памятникам архитектуры — американскими кленами. Проект ее реставрации был вынесен на общественное обсуждение в начале 2021 года. Предполагалось, что здесь откроют бизнес-центр. При этом в 2019 году в усадьбе уже шли работы...

В конце XVIII века усадьбой владел священник Петропавловского собора Семен Федоров, который в 1815 году продал ее купцу Петру Сапугольцеву. Он построил каменный Г-образный жилой дом, каменную баню, а в 1854 году вместо деревянных — новые каменные службы и флигель. Архитектор Петр Тихомиров надстроил третий этаж. После усадьбу продали купцу Щетинкину (владельцу гостиницы «Казань» на Баумана), далее — супруге коллежского асессора Ольге Эккерман. В 1924-м усадьбу передали под коммунальное жилье, в последние советские годы здесь располагался магазин по продаже швейных машинок.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Школа «СОлНЦе» (Кави Наджми, 18)

Специализированный олимпиадно-научный центр (школа-интерната) «СОлНЦе»

открылась 1 августа 2013 года в здании, где 8 лет работал Академический колледж при КГУ, уже 29 октября районный суд Казани принял решение прекратить образовательную деятельность школы, в результате петиций и просьб история закончилась меньше через год, когда 29 мая 2014 года Рустам Минниханов написал резолюцию с поручением мэру Казани и Минобру «решить все вопросы и доложить о результатах». У школы появилась лицензия на образовательную деятельность 20 июня 2014 года.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом губернатора (Кремлевская, 12)

Сейчас, что примечательно, это приемная президента РФ в Республике Татарстан. Здание спроектировал и построил в 1825 году архитектор Александр Шмидт для вице-губернатора. Но вскоре его купили под квартиру военного губернатора. Здесь, к примеру, собрались возвращавшиеся из сибирской ссылки на службу на Кавказе декабристы — Лорер, Одоевский, Нарышкин, Розен, Назимов, Лихарев, Фохт. В 1872—1874 годах дом перестроили для Казанского окружного суда и судебной палаты.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps



