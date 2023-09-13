«Дорог, как М-12, в Китае — 160 тысяч км, в Америке — 100, у нас — 8»

Михаил Блинкин из ВШЭ: о влиянии санкций на автобан и темпах строительства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скоростная трасса М-12 все ближе к Казани. Совсем недавно Владимир Путин открыл участок дороги от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). Еще один планируется ввести в эксплуатацию в соседнем с Татарстаном регионе, Чувашии, уже в ноябре. На полях Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке, российский президент заверил, что трасса точно дойдет до Казани в этом году. «Реальное время» собрало все, что известно об автобане на данный момент, и поговорило с директором Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаилом Блинкиным о темпах его строительства. Подробности — в материале издания.

«Мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект»

Автомобильная дорога М-12 «Восток» в этом году точно дойдет до Казани, а после и до Екатеринбурга, и Тюмени. Проект планируется продолжать и дальше. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на полях Восточного экономического форума, который проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

— Совсем недавно мы открыли участок скоростной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем — до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект, — заявил Путин.

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/Пленарное заседание восьмого Восточного экономического форума

Президент добавил, что скоростные магистрали пройдут через Дальний Восток до Тихого океана, тем самым образуя единый транспортный коридор.

Напомним, накануне глобального форума глава государства открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до столицы Татарстана. Предполагается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12. В прошлом году было запущено движение по 107 км дороги в Московской и Владимирской областях. Сейчас следующие 308 км. Таким образом, общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км.

Магистраль соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Она позволяет разгрузить дорожную сеть подмосковных городов — Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, а еще отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова во Владимирской области, в котором наблюдаются крупные заторы движения. Также трасса позволяет соединить Муром и Владимир.

Без превышений скорости на пути к триллиону

Добавим, что на дальневосточном форуме о трассе говорил и вице-премьер России Марат Хуснуллин. На встрече с журналистам он заявил, что разрешенную на дороге М-12 не планируется повышать до 130 километров в час.

— Давайте 110 километров в час раскатаем, потом посмотрим на 130 километров в час, — высказался Хуснуллин.

Вице-премьер предположил, что вопрос увеличения скорости на трассе может быть рассмотрен в перспективе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Днем ранее он же оценил и будущий экономический эффект от самой трассы. Как заявил Хуснуллин, объем от инвестиций в строительство трассы М-12 за два десятилетия должен составить 1,8 трлн рублей. По его словам, М-12 «в разы окупит» вложения в ее строительство. Он обратил внимание, что она поможет развивать экономику регионов, через которые проходит. Прямой эффект от дороги Марат Хуснуллин оценил в 335 млрд рублей.

Кроме этого, новый участок федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии планируется открыть в ноябре 2023 года.

— Мы его откроем в ноябре, начнем раскатывать, а уже 20 декабря всю трассу целиком запустим, — сообщил Марат Хуснуллин.

«Эта дорога нужна была давно»

Как сказал в разговоре с «Реальным временем» директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, на ход строительства трассы М-12 нужно смотреть с двух сторон. И все зависит от этого.

— Если со стороны потенциальных пользователей, то эта дорога нужна была давно. Можно говорить, что ее долго ждали. А если смотреть на М-12 со стороны стройки, то там есть производственные планы и финансовые. Но тут все выполняется, что называется, слава Богу, — считает собеседник издания.



realnoevremya.ru/Максим Платнов

Также он оценил и влияние санкций на темпы строительства автобана. По словам эксперта, они вообще не оказали никакого влияния на процесс реализации этого крупного проекта.



— Нужно понять простую вещь, что все дорожно-строительные материалы (это нефтебитум и щебень) отечественные. Ни из какой заграницы их никогда в жизни сюда не возили. Что касается дорожно-строительной техники для дорог высшей технической категории, такой как М-12, то тут есть свои проблемы. Но, во-первых, эта техника же не самолеты, ее нельзя увезти, прекратить сертификат летной годности. Все, что в России есть, будет работать до полного износа. А до этого пока далеко. А во-вторых, все дорожные машины, которые мы закупали в прошлые годы из Европы, Америки и Японии, у них есть китайские аналоги. Да, придирчивый инженер скажет, что китайский аналог хуже оригинала, и это правда, но работать-то можно, — объясняет специалист.



Он подчеркнул, что на все, что касается дорожного строительства в России, санкции особо не влияют. По крайней мере, в горизонте ближайших лет.



Быстро, но качественно

Михаил Блинкин также заверил, что высокие темпы строительства не скажутся и на качестве дороги, волноваться простым жителям не за что. Как он считает, главное — это стабильное финансирование проекта.



— Высокие темпы строительства не скажутся и на качестве дороги, это абсолютно необоснованная тревога. Потому что обычно темп строительства упирается в ритмичность финансирования. Вся технология строительства расписана, понятна, если все это вовремя профинансировано, закуплены строительные материалы, то идет оно обычным темпом. Если все это соблюдается, то в принципе дороги строятся быстро и качественно. Здесь если стройка под самым высоким контролем, то тут все в порядке. Опасений быть не должно, — заверил собеседник издания.



Специалист также оценил и перспективы окупаемости этой трассы для инвесторов. Блинкин заметил, что с этим все-таки периодически бывают проблемы.



— Если проект строится за деньги государства, то об окупаемости речи не идет вообще, а если речь идет о платной дороге в формате государственно-частного партнерства, то здесь должна окупиться буква «Ч». Эта доля буквы «Ч» не во всех наших проектах велика. Но эта доля все равно окупится, не быстро, ведь в дорожном хозяйстве быстро вообще ничего не бывает, — высказался он.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Блинкин также заметил, что при реализации трассы М-12 не столь важна ее окупаемость, а самое главное — это довести дело до конца и заиметь в принципе такую дорогу. Ведь на данный момент в России немного дорог высшей технической категории.



— У нас очень мало, порядка 8 тысяч километров на всю страну, это очень мало. Потому что в Китае таких дорог больше 160 тысяч километров, в Америке — свыше 100 тысяч километров. В России же их не хватает, поэтому построим, и слава Богу, — прокомментировал эксперт.



«Если у вас тариф 0, а автомобилей очень много, то и доходов будет 0»



В заключение Михаил Блинкин ответил на вопрос о том, как должна быть рассчитана стоимость проезда по трассе М-12. Он считает, что правительство будет подбирать оптимальное решение в этом вопросе, никто специально цену завышать точно не будет.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Относительно стоимости проезда есть постановления правительства. Она не должна быть больше определенных критериев. При определении стоимости проезда всегда идет очень простой расчет. Если у вас тариф 0, а автомобилей очень много, то и доходов будет 0. А если у вас тариф очень задранный, то автомобилей будет 0, как и доходов. Любой концессионер и его партнер со стороны государства ищут оптимальное решение между двумя этими нулями. Никто искусственным образом не задирает тариф, всегда ведется нормальный расчет. Все делается для того, чтобы тариф, умноженный на трафик, был оптимальным, — заключил Блинкин.



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