На трассе М-12 не планируют повышать разрешенную скорость до 130 километров в час

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Разрешенную скорость на трассе М-12 «Восток» пока не планируется повышать до 130 километров в час. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на полях Восточного экономического форума.

— Давайте 110 километров в час раскатаем, потом посмотрим на 130 километров в час, — цитирует Хуснуллина «РИА Новости».

Он предположил, что вопрос увеличения скорости на трассе может быть рассмотрен в перспективе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, участок трассы М-12 до Казани должны открыть в конце 2023 года. 8 сентября президент России Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса, расположенный в Нижегородской области. Его общая протяженность составляет 415 км.

По последним данным, участок М-12 от Арзамаса до Казани готов более чем на 80%. Работы на сегодняшний день продолжаются на мосту через Волгу. В октябре дорожники планируют завершить на объекте укладку асфальтобетона



Сегодня Хуснуллин заявил, что новый участок федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии планируется открыть в ноябре 2023 года. Его длина составляет 150 километров.



В следующем году трассу М-12 должны протянуть до Екатеринбурга и Тюмени. Полностью завершить ее строительство планируют в 2025 году.



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Айрат Назипов