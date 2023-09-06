Как «КАМАЗ» и «Нефтехимик» провели первую четверть чемпионата России

Фото: представлено realnoevremya.ru ФК «Нефтехимик»

После восьми матчей челнинский «КАМАЗ» занимает 6-е место с тремя победами и двумя поражениями. Нижнекамский «Нефтехимик» в своем активе имеет пока четыре очка и одну победу, а в пассиве уже шесть поражений. Подробнее о том, как обе команды провели первую четверть чемпионата России по футболу в Первой лиге, — в обзоре спортивной редакции «Реального времени».

«Нефтехимик» по итогам первой четверти первенства России

Нижнекамский «Нефтехимик» стартовал в первенстве с домашней победы над астраханским «Волгарем» — 2:1 (делегатом на этом матче был незабвенный Яков Брегман из Москвы, которого все любители футбола знают как человека, много сделавшего для челнинского футбола). Но затем нижнекамцы семь туров не знали вкуса побед.

Было поражение в Грозном от «Алании» из Владикавказа, которая вынуждена играть в столице Чечни из-за отсутствия домашнего стадиона. Затем поражение в Нижнекамске от «Химок», реализовавших пенальти в концовке матча. Но «Алания» уже который год находится в лидерах первого дивизиона и играла бы в стыковых матчах прошлого сезона за переход в Премьер-лигу, не будь озвученных проблем с домашней ареной. «Химки» вылетели из Премьер-лиги, но даже пересобрав состав (в «раме» Игорь Обухов, ранее защищавший ворота «Нефтехимика», в защите Амир Мохаммад, в прошлом сезоне оборонявший ворота челнинского «КАМАЗа»), все равно костяк остался со времен Премьер-лиги.

В следующем домашнем матче «Нефтехимик» не смог одолел новороссийскую команду «Черноморец» — 1:1. Но «Нефтехимик» отличился в концовке, когда Артем Котик забил свой второй мяч и третий в активе нижнекамской команды. После этого последовали гостевые поражения в Красноярске и Москве от «Торпедо», здесь гол на счету Павла Котова, но, как и в сценарии с «Химками», в ворота нижнекамцев был назначен и реализован пенальти в самой концовке игры, после чего последовал матч со столичной «Родиной» — 1:4, с третьим назначенным и реализованным за сезон пенальти в ворота «Нефтехимика». Правда, в этот раз 11-метровый почти ничего не решал, поскольку ко времени его назначения нижнекамцы уже горели со счетом — 0:3. На последней минуте они счет размочили, когда Константин Базелюк дважды точно пробивал 11-метровый, поскольку первое исполнение не понравилось арбитру матча. Можно было бы дать шанс Артему Котику забить третий матч в сезоне, но он за минуту до этого эпизода был заменен на Матвея Першина.

представлено realnoevremya.ru ФК «Нефтехимик»

Трио экс-лидеров «Нефтехимика»

Если же опираться на собственные впечатления, то нужно сказать, что в этот раз нижнекамцы пропустили уже на старте. Для Артема Котика матч с «Шинником» стал сотым в его карьере. Его заменили на 67-й минуте на Першина, личности которого мы уделили большое внимание в статье, анонсирующей старт чемпионата первого дивизиона. Здесь же просто напомним, что Першин — сын известной в прошлом певицы Анастасии Макаревич.

Тем временем на скамейке «Рубина» сидит Мераби Уридия (65 голов за 8 сезонов в «Нефтехимике»), как и его бывшие и нынешние партнеры Максим Ширяев в защите «Рубина» и Руслан Безруков в средней линии. Экс-наставник «Нефтехимика», а теперь еще и «Рубина», Юрий Уткульбаев пригласил в казанский клуб Уридию, Ширяева и Безрукова (в «Рубине» он с августа прошлого сезона). Контракт был заключен на полтора года. Для «Нефтехимика» Уридия был незаменим на острие атаки.

«КАМАЗ» в золотой середине

Через тур после домашней игры с краснодарской «Кубанью», «Нефтехимик» встретится в закамском дерби с «КАМАЗом» на поле челнинцев. Челнинцы совсем не так хороши, как на старте прошлого сезона, когда большая группа арендованных игроков суетилась локально во славу челнинского клуба и тотально на перспективу подписания новых контрактов. Не сказать, что у всех прямо все хорошо складывается, например, Даниил Шамкин из основы «КАМАЗа» переместился в «полузапас московского «Торпедо» и в победной игре против «Нефтехимика» на поле не выходил. Вышеназванный Мохаммад, наоборот, поучаствовал в победе над нижнекамцами, но опять же в его активе только четыре из восьми сыгранных «Химками» матчей. Да и воспитанника крымского футбола Евгения Толстопятова мы не увидели в актуальном составе «Пари НН» в его победном матче с «Рубином».

Но все они остались в воспоминаниях челнинских болельщиков, у которых сейчас новые герои. Один из них Роман Мануйлов, чей гол закрепил победу над «Кубанью» — 2:0. Победный гол забил лидер челнинцев Александр Гаглоев, и это к вопросу, как важно не расставаться с лидерами, образующими «скелет» команды, на который можно нанизывать «мясо». Гол Мануйлова принес челнинцам гостевую победу в Махачкале, огорчив тем самым бывшего наставника «Рубина» Курбана Бердыева и нынешнего форварда казанцев Виталия Лисаковича, поскольку в махачкалинском «Динамо» играет его брат Руслан.

realnoevremya.ru

Эта гостевая победа начала для «КАМАЗа» его серию, беспроигрышную, продолжившуюся уже домашней победой над «Тюменью» — 2:1, и тремя ничьими. Две из них были в матчах с новичками первого дивизиона — «Черноморцем» и «Ленинградцем», которые достаточно уверенно стартовали в лиге выше уровнем. «Черноморец» вообще пока не проигрывал, правда, на его счету аж семь ничьих, но и эта опция позволяет занимать 13-е место в турнирной таблице. А вот дележка очков с «Ленинградцем» — это неудача, поскольку челнинцы не смогли сохранить победу, после первого гола, забитого Гаглоевым с пенальти (теперь на его счету три мяча). Кстати, на линии этот матч судила Екатерина Курочкина, правда, она судила на дальней бровке и не могла расслышать тренерских комплиментов от «ленинградца» Сергея Кирьякова и тренерского штаба «КАМАЗа».

В итоге 12 очков, 7-е место, с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей — 6:6.

Новичок «КАМАЗа» Мануйлов, кстати, родом из Комсомольска-на-Амуре, из местной «Смены», скончавшейся в 2018 году. Тогда ее кончину застал Александр Антипенко — еще один местный воспитанник и достаточно известный в прошлом футболист, а кроме них комсомольцами-футболистами стали экс-игрок сборной России Юрий Газинский и его однокашник Михаил Канаев (четыре сезона за «Нефтехимик»). Казалось бы, немного, практически столько же, сколько сейчас играет в Премьер-лиге и ФНЛ воспитанников Академии «Рубина». Один из таких — Владислав Микушин — играл в последнем туре за «Ленинградец» против «КАМАЗа».

Ближайшая игра у «КАМАЗа» в гостях, в Саратове, с Денисом Бояринцевым и его «Соколом», таким же дерзким, как прошлогодние челнинцы, забравшиеся на 2-е место после возвращения в первый дивизион. И в 10-м туре — закамское дерби.