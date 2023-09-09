Казани выделили новый миллиард на замену аварийных сетей, но…

…денег все равно не хватает, коммунальные ЧП происходят ежедневно

В Казани за 8 месяцев текущего года на сетях водоотведения произошло 33 аварии с образованием провалов грунта над трубопроводами, износ которых составляет более 90%. Так обозначили масштаб проблемы в «Водоканале», отвечая на запрос «Реального времени» о количестве и причинах внезапного появления ям на шоссе и тротуарах. По данным чиновников, отремонтировать часть коммуникаций удастся в следующем году — по федеральной программе татарстанской столице на эти цели выделяют 820 млн рублей. Однако этой суммы недостаточно, чтобы привести в порядок даже 1/20 часть всех аварийных труб холодного водоснабжения. Подробности — в материале.

Еще почти миллиард на замену аварийных сетей

Жители Казани регулярно жалуются на провалы асфальта в самых неожиданных местах, логично предполагая, что проблема — в изношенных старых трубах. Коммунальщики подтверждают наличие проблемы. В следующем году часть коммуникаций заменят:



— В федеральной программе по модернизации инженерной инфраструктуры в 2023—2024 годах мы, Казань, тоже есть. По этой программе мы меняем трубопроводы холодного водоснабжения и получаем на это 820 млн рублей, — сообщил «Реальному времени» заместитель директора по развитию МУП «Водоканал» Казани Роман Новиков.

За счет этой программы предприятие модернизирует больше сетей водоснабжения, чем обычно. А именно около 20 км труб для холодной воды поменяют и реконструируют в следующем году.



Жители Казани регулярно жалуются на провалы асфальта в самых неожиданных местах, логично предполагая, что проблема — в изношенных старых трубах. Елизавета Пуншева/realnoevremya.ru

— В этом году мы выполняем подготовительные работы, готовим проектную документацию, и в рамках федеральной программы модернизации инженерной инфраструктуры на 2023—2024 годы будем менять трубопроводы холодного водоснабжения. Замена сетей водоснабжения в 2024 году дополнится средствами бюджета Российской Федерации. Это касается сетей холодного водоснабжения, но не водоотведения, — сообщил собеседник издания.

Город перекапывать не будут

За 8 месяцев текущего года на сетях водоотведения произошло 33 аварийные ситуации с образованием провалов грунта над трубопроводами, износ которых составляет более 90%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани. Больше всего аварий произошло в Московском и Ново-Савиновском районах города — десять и восемь аварий соответственно, по две аварии — в Авиастроительном, Кировском и Вахитовском районах, по девять — в Советском и Приволжском.

Сейчас частично сети меняют в ходе реконструкции Горьковского шоссе. Трубы обновляют и перекладывают в стороне от трассы, чтобы была возможность со временем, лет через 50, а может и позже, поменять их без вскрытия дороги.



— Дело в том, что когда сети попадают под новую автодорогу, их выносят за границы дороги. И наша сеть попадает, и сети других организаций, их тоже частично обновляют и переносят, — пояснил Роман Новиков.

В 2024 году в ходе замены труб основные магистрали в городе перекапывать не будут, заверил чиновник:

— Современные технологии позволяют без большого объема земляных работ и раскопок ремонтировать изношенные трубы, чтобы минимизировать площади перекрываемых дорог, проездов, — говорит Роман Новиков. — В основном все это делается бестраншейными методами. Местами будут раскопаны приямки, установлены технологические колодцы, через которые будут происходить ремонтные работы.

В 2024 году в ходе замены труб основные магистрали в городе перекапывать не будут, заверил чиновник. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Самые сложные участки — коллекторы

Но намного серьезнее проблема с коллекторами сточных вод. Сети водоотведения изношены на 90%. При этом ремонт и модернизация коллекторов пока не вошли ни в одну из федеральных программ.

— Ремонт канализационных сетей идет за счет средств, предусмотренных в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения по статье «капитальный ремонт», другие источники отсутствуют, — сообщил Роман Новиков.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан все провалы в кратчайшие сроки были ограждены, уверяют коммунальщики: «Проведены в оперативном порядке необходимые организационные мероприятия, прекращения либо временного ограничения потребителей от услуг водоотведения допущено не было».

— Канализационные коллекторы в основном выполнены из железобетонных трубопроводов, именно на них в основном возникают провалы, — объясняет Роман Новиков. — Газовая коррозия разъедает бетон. Стоки же содержат сероводород, метан и прочие газы, а это агрессивная среда для трубопроводов. Из-за этого ржавеет арматура и выщелачивается бетон и, соответственно, разрушается верхний свод трубопровода, земля над ним обрушается и возникает провал.

Еще одна проблема: трубы водоотведения находятся обычно глубоко под землей, намного глубже, чем водоснабжающие. Поэтому там высокий уровень грунтовых вод, к тому же вокруг плотная городская застройка и много других сетей и коммуникаций.

Трубы водоотведения находятся обычно глубоко под землей, намного глубже, чем водоснабжающие. realnoevremya.ru

— Наши коллекторы на большой глубине. Соответственно, чтобы до них докопаться, большие сложные технические решения необходимо принимать, — поясняет замдиректора предприятия. — Плюс еще в районе прохождения трубопровода много смежных коммуникаций: рядом водопроводы, электроснабжение, газоснабжение проходят, поэтому надо так проводить земляные работы, чтобы другие сети не повредить.

Сложные участки в этом году не осилят

Самые сложные участки — аварии на коллекторах, как признается сам «Водоканал», ремонтируются месяцами, а то и годами. Многим пришлось столкнуться с невозможностью воспользоваться парковкой на ул. Чистопольской, 38, возле ЖК «Магеллан». Там дыра над коллектором почти в полтора метра.

— Возле ЖК «Магеллан» огорожен сам провал и парковка, чтобы не допустить лишнего давления на грунт и возможности еще большего разрушения коллектора. Сейчас заканчиваем реконструкцию предыдущих участков этого трубопровода и переходим к работе на этом участке, — говорит Роман Новиков. — Но участок сложный. Мы разрабатываем проектное решение, каким образом этот провал устранить. Здесь нужно будет целый комплекс технически сложных мероприятий осуществить. Завершить работы планируем в первом квартале 2024 года.

Самые сложные участки — аварии на коллекторах. realnoevremya.ru

Еще один огромный провал, диаметром 1,20 метра, появился на ул. Аметьевская магистраль, 9. Как указали чиновники, ориентировочные сроки завершения ремонтно-восстановительных работ — 2024 год. Дело в том, что глубина залегания коллектора — более 13 метров.



— Сети канализации имеют уклон, который задается, чтобы канализационная вода по ним шла самотеком, — поясняют на предприятии. — Минимальная глубина заложения трубопроводов в наших климатических условиях составляет порядка 2 метров, но с учетом необходимого уклона трубопровода коллектор по своей протяженности уходит глубже под землю, и на некоторых участках с учетом сформированного рельефа местности глубина может достигать 6, 8, 13 метров. Такие заглубления нормальные, в Санкт-Петербурге, например, глубина заложения трубопроводов канализационных достигает 60 и 80 метров.

Больше повезло, если можно так выразиться, жителям домов по ул. Дубравной, 1 и Ямашева, 25. В обоих случаях провалы — по 800 мм в диаметре. На Дубравной глубина залегания коллектора 5 м, и работы обещают закончить уже в эти дни. А на Ямашева коммуникации планируют привести в норму в ноябре этого года.

Денег на все не хватит

Все течет, все меняется — нас выручают современные технологии и федеральные программы. Сейчас в ход идут полимерные материалы, срок службы которых установлен паспортом как минимум на 50 лет. Сам полимер, полиэтилен не подвержен такой газовой коррозии, как железобетон, и специалисты полагают, что по факту трубы будут служить и больше 50 лет.

realnoevremya.ru

— При ремонте сейчас используем новые технологии. Работы проводим глобально — реконструируем постепенно весь 3-й северный коллектор, а не локально устраняем аварии, — говорит Роман Новиков. — Как это происходит: загоняем полимерный материал внутрь коллектора, санируем его, это полностью восстанавливает его несущую и пропускную способность. Таким образом можно реконструировать все сети, имеющие износ, близкий к 100%.

Но денег на все, конечно же, не хватит, говорят чиновники. «Водоканал» рассчитывает, что эта программа не последняя, что будут и новые федеральные источники, средства которых можно будет привлечь для восстановления и канализационных сетей:

— Износ сетей и сооружений и общий уровень недоремонта в Казани высокий, поэтому стараемся во всех программах федеральных участвовать.

В нынешнюю программу канализационные коллекторы не вошли, поскольку из-за большого диаметра и больших глубин цена канализационных труб была бы в разы выше, чем у водоснабжающих. И федеральных 820 млн рублей хватило бы всего лишь на 2 км труб, а не на 20.