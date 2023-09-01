«Провалы появляются там, где никогда не было»: как Казань уходит под землю

Почему «поехала» башня Сююмбике, как возникли ямы в «Салават купере» и в каких провалах виноваты карст и сети

Фото: предоставлено realnoevremya.ru жителями ул. Дубравной

Казанцы уже не удивляются внезапному появлению ям на шоссе и тротуарах. В большинстве случаев причина — в износе инженерных коммуникаций, что подтверждают и сами коммунальщики: аварии на старых сетях приводят к подмыву грунта. Также случаются карстовые провалы, особенно в историческом центре города. Свое воздействие оказывает и строительство метро. Однако, по словам специалистов, в городе и окрестностях в последнее время происходят новые геологические процессы, которые порой невозможно предсказать. Подробности — в материале «Реального времени».

«В большом и немолодом городе коммуникации изношены»

На этой неделе в Казани вновь обрушилось дорожное полотно — большая яма разверзлась прямо на пешеходном переходе у дома №1/104 по улице Дубравной. Здесь произошла авария на сетях «Водоканала», сообщил нашему изданию местный житель.

— Дети в школу скоро пойдут. Как они ходить будут, если дорогу размыло? Лишь бы коллектор и яму сделали. По проезжей части опасно ходить, трафик там серьезный, — посетовал мужчина.

Большая яма разверзлась прямо на пешеходном переходе у дома №1/104 по улице Дубравной. предоставлено realnoevremya.ru Алексеем Ивановым

Немногим ранее в районе станции метро «Яшьлек» в нескольких местах также провалился асфальт. Причем уже не впервые. Местные жители постоянно сообщают о новых ямах в этом районе, например, на выезде со двора дома №129 по ул. Декабристов и вдоль тротуара на подходе к Московскому рынку. Одна из них, по словам населения, уходила в глубину на несколько метров, как пещера.

Полгода назад здесь уже возникали похожие дыры в асфальте, городские службы приняли меры, но, похоже, лишь косметические. Граждане уверены, что участок в целом проблемный и нужно решать проблему комплексно. Пока что по жалобе жителей за неделю ямы залатали, никто не пострадал, но это вопрос времени — когда здесь появится новый провал.



В Казани это стало частым явлением. Практически постоянно появляются новые сообщения жителей о внезапно провалившемся грунте или асфальте. В прошлом году возле театра им. Камала пострадала девушка: упала во внезапно образовавшуюся яму и получила травмы ног.

В 2018 году соцсети облетело впечатляющее фото провалившегося под асфальт КАМАЗа на проспекте Амирхана. Причиной ЧП называли просадку грунта во время прочистки участка 3-го Северного канализационного коллектора МУП «Водоканал». В образовавшийся провал попала работавшая спецмашина.

— Канализационный коллектор находится в сложном инфраструктурном участке, работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода, множеством подземных коммуникаций и стесненными условиями работ, — сообщали в мэрии Казани о ходе устранения аварии.

Грузовик вытащили из ямы с помощью автокрана. К счастью, обошлось без пострадавших.

Грузовик вытащили из ямы с помощью автокрана. К счастью, обошлось без пострадавших. скриншот realnoevremya.ru/соцсети

Появление некоторых провалов грунта в городе также связывают со строительством казанской подземки. В частности, население ближайших к станции «Яшьлек» домов так и полагало.

Однако заместитель начальника МУП «Казметрострой» Вениамин Терзиманов уверен, что ямы появляются не из-за метро, а по большей части связаны с работой дорожных строителей.

— Возле этой станции лет 7—8 назад асфальт провалился, и мы отремонтировали дорогу. Но я считаю, повреждения дороги были не из-за того, что мы метро прокладывали, — уверяет метростроитель. — Если хотите разобраться, то нужно сделать независимую инженерно-техническую экспертизу, которая даст анализ всех конструкций и сооружений. Я думаю, там ливневка размыла породу, вот асфальт и провалился. А может, дорожники не утрамбовали песок должным образом, он просел, и яма образовалась. Это, знаете, как в банку полутвердый мед класть, где-нибудь пузырек воздуха все-равно останется. Так и с дорожным полотном, песок может остаться не утрамбованным изначально, а потом найдет куда провалиться.

«Я считаю, повреждения дороги были не из-за того, что мы метро прокладывали», — считает Вениамин Терзиманов. Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

Карстовый провал или суффозия, что хуже?

Доцент Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Айрат Латыпов считает, что в 95% случаев грунт проваливается из-за изношенных коммуникаций и только в 5% — из-за карстовых пород. Именно карстовые провалы мы наблюдали в центре Казани — это обрушение здания Александровского пассажа, ямы на улице Островского, в жилых массивах Царицыно и Константиновка.

— Ситуация не нова. В большом и немолодом городе коммуникации изношены, — говорит геолог. — Карстовая опасность тоже существует, геологические условия не очень благоприятные у нас. Но если карстовые провалы появляются раз в несколько лет, то провалы из-за коммуникаций — чуть ли не каждую неделю. У нас все-таки мегаполис, поэтому старые трубы текут и размывают грунт под асфальтом, под домами, и если карстовые породы там существуют, то процесс активизируется. На глубине появляется пещера, а потом сверху обваливается.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Не всегда проблема в старых коммуникациях, иногда, наоборот, в новых. Технологии и геологические процессы могут накладываться. В современном районе «Салават купере» совершенно новые сети, но при этом земля проваливается.



— Есть и новые микрорайоны, в которых тоже ямы возникают, но совершенно по другим причинам. В «Салават купере», например, два провала больших появились в районе школы и детского сада, хотя все коммуникации новые, — приводит пример Айрат Латыпов. — Я полагаю, там произошла суффозия (механический вынос частиц горных пород потоком подземных вод). Там построили водозаборные скважины, чтобы обеспечить район водой. При работе скважин резко понижается уровень грунтовых вод в месте откачки. Вместе с водой частицы грунта вымываются потихоньку, и земля двигается.



Геолог сообщил «Реальному времени», что перед любым строительством инженеры-геологи должны изучить карстационную опасность местности, должны провести изыскательские работы, потому что процессы суффозии можно предупредить.

— В «Салават купере» изыскания проводились, но карстационной опасности внимания уделено не было, — говорит Айрат Латыпов. — Это недешево, стоит определенных средств. Вот сейчас начинают пожинать плоды.

В «Салават купере» два провала больших появились в районе школы и детского сада. скриншот realnoevremya.ru видео ТНВ

Наблюдаем геологическую активность

Специалист также отметил, что за последние годы в республике ямы стали возникать там, где их никогда не было: «Геология — такая штука. Много лет у нас не было никаких провалов, не было никаких процессов активных, а буквально за последний год, навскидку, провалы стали появляться в Верхнеуслонском районе и в «Салават купере».

Так, образовалась глубокая яма на горе Соколка, в Нижних Вязовых возле озер Собакинские ямы в чистом поле без всяких техногенных факторов провал появился. Началась активизация геологической деятельности, считает геолог, повлиять мы на нее никак не можем, только — наблюдать.

— Башня Сююмбике начала двигаться, столько лет стояла спокойно, а тут поехала, — говорит Айрат Латыпов. — Трудно предсказать появление провалов. Могут сказаться и колебания климата. Если слишком много снега, то при таянии может активизироваться образование карстовых провалов. Если засушливое лето, то уровень воды падает и тогда высока вероятность суффозии. И то, и другое плохо.

«Башня Сююмбике начала двигаться, столько лет стояла спокойно, а тут поехала». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Наш регион не является сейсмически опасным, поэтому здания здесь возводят обычные. Тем не менее в местах развития карстовых провалов могут быть предусмотрены специальные конструкции домов и фундаменты, пояснил специалист. Но у нас в Казани и республике таких не строят.

