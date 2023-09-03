Роман Михайлов: «Внедрение нового стандарта может повлечь за собой изменение цен на школьную форму»

Эксперт — о том, нужна ли школьная форма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно закону «Об образовании в РФ», образовательная организация вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, цвету, фасону, знакам отличия, а также правила ее ношения. Покупка школьной формы может быть достаточно затратной, особенно если в семье несколько детей. Кроме того, школьная форма обычно имеет ограниченный срок службы, поэтому ее приходится покупать или обновлять каждый год или полугодие. Роман Михайлов, председатель комитета по образованию партии «Новые Люди», в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает, нужна ли школьная форма и как снизить затраты на нее.

«Покупка школьной формы может быть достаточно затратной, особенно если в семье несколько детей»

Вот несколько факторов, которые могут приводить к затратам на школьную форму:

Рост детей: дети растут быстро, и форма может перестать подходить им уже через несколько месяцев или год. Это означает, что родители должны покупать новую каждый раз, когда старая становится маленькой. Износ и повреждения: школьная форма подвергается повседневному ношению и может быстро изнашиваться или повреждаться. Это может потребовать замены элементов формы, таких как рубашки, брюки, юбки или платья. Изменения в правилах: некоторые школы могут вносить изменения в свои правила относительно школьной формы. Например, они могут требовать определенного цвета или дизайна, что может привести к необходимости покупки новой формы.

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что каждый второй россиянин тратит деньги на подготовку своих детей к новому учебному году. Одежда для школы является самой затратной позицией, стоимость ее на одного школьника составляет в среднем 20 414 рублей (что на 23% больше, чем в 2022 году), включая школьную форму, спортивную форму, сменную обувь, а также другую одежду и обувь. Кроме того, приобретение нового ранца, рюкзака или сумки обойдется в среднем в 4 998 рублей (что на 21% больше, чем в 2022 году).

«Форма может быть причиной дискриминации и неравенства»

Существует множество мнений на тему необходимости формы в школах. Кто-то считает, что она является лишней формальностью и ограничением для учеников, другие же утверждают, что форма — это необходимый элемент школьной культуры и способствует укреплению дисциплины и порядка.

Некоторые считают, что форма в школах способствует созданию единого стиля и общности среди учеников. Она позволяет избежать разнообразия в одежде и установить определенные стандарты, которые должны быть соблюдены всеми. Это может привести к укреплению чувства принадлежности к школе и ее команде, а также к уменьшению вероятности конфликтов между учениками из-за различий в одежде. Также сторонники школьной формы считают, что форма является способом выражения уважения к школе и ее традициям. Она позволяет ученикам понимать, что они являются частью большого сообщества и должны соблюдать определенные правила, которые помогают сохранять порядок и дисциплину. Помимо вышеперечисленных аргументов, стоит также отметить, что форма в школах может быть полезна для создания безопасной среды для учеников. Она может помочь идентифицировать учеников, которые не являются членами школьного сообщества, и предотвратить возможные угрозы безопасности.

Однако, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, многие люди считают, что форма в школах — это лишняя формальность и ограничение для учеников. Они утверждают, что форма не позволяет выразить свою индивидуальность и стиль, что может привести к негативным эмоциям и дискомфорту у некоторых учеников. Есть и другие причины, по которым лучше не покупать школьную форму. Например, многие дети не любят носить форму, они чувствуют себя неудобно и несвободно в такой одежде. Это может отрицательно повлиять на их настроение и успеваемость в школе.

Кроме того, форма может быть дополнительной финансовой нагрузкой для семей, особенно для тех, у кого есть несколько детей. Некоторые школы требуют, чтобы ученики носили форму каждый день, что может быть дорогим и неудобным для многих семей.

Также форма может быть причиной дискриминации и неравенства. Некоторые школы требуют от учеников носить определенные типы одежды, которые могут быть неподходящими для определенных религиозных или культурных групп. Это может привести к чувству изоляции и неравенства среди учеников. Если семья решит не покупать школьную форму, то сможет потратить сэкономленные деньги на другие важные для себя вещи. Например, можно купить дополнительные учебники, компьютер или другую технику, которая поможет детям в учебе. Также можно отправить их на дополнительные занятия или кружки, которые помогут детям развиваться и раскрывать свой потенциал.

Существует ряд мер, чтобы снизить затраты на школьную форму:

Покупка универсальной формы: выбор универсальной формы, которая соответствует требованиям нескольких школ, может помочь сэкономить деньги, так как ее можно использовать для нескольких детей или в течение нескольких лет. Обращение к б/у вариантам: в некоторых случаях можно найти качественную школьную форму б/у, которая все еще в хорошем состоянии и по более низкой цене, чем новая. Проверьте местные объявления или интернет-площадки для поиска таких предложений. Обмен или передача формы: если у вас есть друзья или знакомые, у которых дети окончили школу или больше не нуждаются в форме, вы можете обменяться или получить от них форму, которую они больше не используют. Покупка во время распродаж: многие магазины проводят распродажи перед началом учебного года или в конце сезона. В это время можно найти форму по более низкой цене и сэкономить деньги. Заботливое обращение с формой: регулярный уход и правильное хранение школьной формы могут помочь продлить ее срок службы. Следуйте указаниям по стирке и хранению, чтобы избежать излишних повреждений.

«Решение о покупке школьной формы должно быть основано на индивидуальных предпочтениях»

Общим подходом для снижения затрат на школьную форму является планирование и бюджетирование. Создание бюджета на покупку формы и поиск возможностей для экономии поможет справиться с этой финансовой нагрузкой для семьи, однако особенно интересно сравнение мнений на фоне новости о том, что к концу второго полугодия 2024 года специалисты Роскачества планируют разработать окончательную версию стандарта для школьной формы. Компании, желающие использовать этот стандарт для маркировки своих товаров, обязаны будут следовать новым требованиям ГОСТа.

Основные преимущества разработки стандарта для школьной формы могут быть следующими:

Унификация требований: стандарт позволит унифицировать требования к школьной форме, что поможет обеспечить единые стандарты качества и безопасности для потребителей. Защита прав потребителей: стандарт может обеспечить защиту прав потребителей, включая прозрачность и информирование о качестве и характеристиках школьной формы. Улучшение качества: стандарт может стимулировать компании к повышению качества своих товаров и соответствию требованиям, что может привести к улучшению долговечности и функциональности школьной формы.

Однако стоит отметить, что внедрение нового стандарта может потенциально повлечь за собой изменение цен на школьную форму. Компании могут внести изменения в свои товары, чтобы соответствовать новым требованиям, что может повлиять на стоимость производства и в конечном итоге на конечную цену для потребителей.

В заключение стоит сказать, что школам следует быть гибкими и в первую очередь учитывать потребности и предпочтения большинства учеников и их семей. Понимая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект о праве родителей школьников блокировать решение руководства образовательной организации о введении обязательной школьной формы. Однако в целом решение о покупке школьной формы должно быть основано на индивидуальных предпочтениях и финансовых возможностях каждой семьи.

Роман Михайлов