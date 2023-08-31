Презентация новых книг, спектакли и дискуссии: Нижнекамск отметил День республики

В городе впервые при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» прошел Летний книжный фестиваль «Смены»

В День республики центральная площадь Нижнекамска превратилась в настоящий лекторий и библиотеку. Более 30 издательств со всей страны представили свои книги на Летнем книжном фестивале, организованном Центром современной культуры «Смена» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В течение двух дней, 30 и 31 августа, проходили презентации новых книг, лекции, дискуссии, кинопоказы, спектакли, профессиональная программа для работников культуры, экскурсии и специальные проекты, направленные на развитие культуры Нижнекамска. О том, какую литературу предпочитают нижнекамцы и зачем глава НМР Рамиль Муллин закупил книги всех издательств на ярмарке, — в материале «Реального времени».

«Ярмарка — один из сильных инструментов развития чтения в стране»



Летний книжный фестиваль «Смены» — яркое и долгожданное событие, настоящий подарок нижнекамскому читателю. На главной городской площади имени Н.В. Лемаева свои павильоны развернули российские независимые издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России.



Одни представили современную литературу — А+А, «Абрикобукс», «Белая ворона», «Самокат», «Издательский Дом Мещерякова», «Обложка», «Юлбасма», «Карьера Пресс» и «Татарское книжное издательство». Другие — книги по психологии, об искусстве, музыке, театре, деловую и научно-популярную литературу — Ad Marginem, «Альпина», «МИФ», «Смена».

Летний книжный фестиваль «Смены» — яркое и долгожданное событие. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Нижнекамцы активно подходят, смотрят, интересуются новинками. В основном спрашивают детскую и подростковую литературу, но есть и те, кто покупает русскую классику и научно-популярные книги, — отмечает представитель издания «Альпина» Александра Капустина.



— Мы привезли на ярмарку комиксы. Их очень мало издается в России. Огромное спасибо СИБУРу за то, что компания проводит такие фестивали. Но это капля в море. В России всего 1,5 тысячи книжных магазинов, 850 из них находятся в Москве. В Шанхае, для сравнения, 3 300 магазинов. Ярмарка — один из сильных инструментов развития чтения в стране. Книжные фестивали надо проводить в каждом городе, — подчеркивает представитель книжного магазина «Иначе говоря» Анатолий Мухатдиев.

Параллельно с книжной ярмаркой работали около 10 тематических площадок. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я нашел все, что искал на ярмарке. Набрал книг по психологии и подростковую литературу. Всегда с интересом прихожу на такие мероприятия, хотелось бы, чтобы они чаще проходили, — выразил пожелание житель Нижнекамска Равиль Сафиуллин.



«Нижнекамск — удивительный город»



Параллельно с книжной ярмаркой работали около 10 тематических площадок. Нижнекамцев и гостей города ждали лекции и дискуссии о науке, современном мире, Нижнекамске и культуре. Важным блоком программы стала серия мероприятий «Между нами химия». Известные ученые рассказали, как благодаря химии устроен наш мир — от тайн мышления и химии мозга до астрохимии и того, как рождаются звезды. Здесь же прошла презентация новой детской книги «История одного лета, или 45 фактов о пластике» (6+), созданной при поддержке СИБУРа.



— Фестиваль состоит из нескольких основных частей, и все они посвящены Нижнекамску. Мы организовали «Театр горожан», создали специальную раскраску-плакат «Нижнекамск — город-лес». Интернет-журнал «Инде» провел образовательную лабораторию «Нижнекамск глазами местных». Редакция рассказала о ключевых инструментах работы в современном медиапространстве и блогосфере. Итогом воркшопа станет серия публикаций на сайте и в соцсетях «Инде», — рассказал корреспонденту «Реального времени» сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский.

Главными героями книжного фестиваля стали самые маленькие нижнекамцы. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Главными героями книжного фестиваля стали самые маленькие нижнекамцы. Для них организовали отдельную детско-семейную программу — мастер-классы и воркшопы. Ребята попробовали себя в создании комиксов, окунулись в историю родного края, создавали собственные коллажи и небольшие книги. А еще рисовали свой любимый город.



— Нижнекамск — удивительный город, — признался корреспонденту семилетний Риназ. — Я нарисую голубое небо, белые облака, яркое солнце, зеленую травку, кошек и собак.



— А я — колесо обозрения, которое расположено в парке «СемьЯ». Мы часто там гуляем с родителями, — дополнил еще один юный художник, Михаил.

Особую атмосферу на книжном фестивале создавал уличный семейный спектакль (6+) . предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Особую атмосферу на книжном фестивале создавал уличный семейный спектакль «БукаЖка» (6+). Актеры показали детям спектакль о поиске мечты и том, как важно успеть сделать задуманное и осуществить свои заветные желания.



Настоящей сенсацией стал спектакль, поставленный силами горожан. Сценаристами, актерами и постановщиками выступили 25 нижнекамцев, неравнодушных к жизни родного города. Всего за 10 часов под руководством профессионалов они поставили уникальный спектакль, в котором рассказали о своих воспоминаниях, любимых местах Нижнекамска, о его проблемах и о том, каким они хотят видеть свой любимый город.

Настоящей сенсацией стал спектакль, поставленными силами горожан. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— «Театр горожан» (6+) — профессиональный театр с непрофессиональными актерами. Здесь люди получают возможность высказаться, раскрыть свои чувства, эмоции, предложить решение той или иной проблемы, — отметил сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский.



Старания новоиспеченных артистов не прошли даром. В зале был аншлаг. Увидеть историю родного города пришли как взрослые, так и дети. Здесь же, на книжном фестивале, состоялось вручение подарков будущим первоклассникам из малообеспеченных и многодетных семей. 20 ребят получили подарки-комплекты к 1 сентября в рамках благотворительной акции СИБУРа «Скоро в школу».



С началом учебного года будущих первоклассников поздравили представители нижнекамского предприятия СИБУРа. Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов вручил подарок семилетнему Анатолию Казакову с диагнозом ДЦП. Доходы в семье мальчика скромные, мама одна воспитывает двоих детей. Живут на небольшую зарплату и пенсию на ребенка-инвалида.

Здесь же состоялось вручение подарков будущим первоклассникам. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Жил, работал и гулял»

Впрочем, в этот день было еще много сюрпризов. Один из них — запуск проекта «Жил, работал и гулял». Авторами выступили люди, для которых важно говорить об истории Татарстана, его ярких личностях.



— «Жил, работал и гулял» является продолжением большого специального проекта, запущенного в рамках Летнего книжного фестиваля в Казани в июне 2023 года. В главных зеленых зонах города — парке «СемьЯ», парке имени Габдуллы Тукая, сквере Лемаева, парке Нефтехимиков и на набережной реки Камы — расположились кубические инсталляции с QR-кодами, которые рассказывают о судьбах 15 человек, живших, работавших и гулявших по Нижнекамску в советские годы. Карим Валиуллин, Зинаида Златковская, Николай Зеленов, Евгений Королев, Николай Лемаев и еще 10 первопроходцев, которые трудились на благо строящегося города. Фестиваль «Смены» предлагает сегодняшним жителям Нижнекамска пройти по паркам города и узнать увлекательные истории жизни, в том числе рабочих будней, героев прошлого.

Тематические площадки, лекции и дискуссии в этот день посетил и глава НМР Рамиль Муллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Тематические площадки, лекции и дискуссии в этот день посетил и глава НМР Рамиль Муллин. С особым интересом он ознакомился с продукцией российских и татарстанских издательств. Причем мэр так впечатлился представленными новинками, что решил купить по каждому экземпляру, чтобы их могли почитать горожане.



— Очень хороший получился фестиваль. Важен не сам факт проведения фестиваля, а его послевкусие. Я сам купил все книги, обошлось это в 300 тысяч рублей. В последующем, я думаю, мы проведем этот фестиваль на Школьном бульваре, организуем библиотеку. Радует, что в рамках фестиваля прошли мастер- классы, встречи — это делает среду более интересной. Театр для горожан — еще одна крутая история, когда каждый реализует свои проекты на сцене. Важно, чтобы этот проект был традиционным и сближал культурное сообщество города, — отметил Рамиль Муллин.



«Это город энергии и энтузиазма»



Итогом книжного фестиваля стала дискуссия «Город на Каме: Каким может быть Нижнекамск будущего». Эксперты рассказали, что представляет собой Нижнекамск сейчас, каким может быть событийное направление города, как влияет промышленность на развитие территорий.



В дискуссии приняли участие спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, среди которых доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, биоинформатик и профессор Сколтеха Михаил Гельфанд, научный журналист Ольга Кашубина, главный редактор издания «Артгид» Мария Кравцова и культуролог Александр Сувалко, а также руководство города и нижнекамского предприятия СИБУРа.

Итогом фестиваля стала дискуссия «Город на Каме: Каким может быть Нижнекамск будущего». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Глава НМР Рамиль Муллин, говоря о Нижнекамске, подчеркнул, что это очень комфортный город. Градоначальник отдал должное архитекторам и первовосходителям, которые стояли у истоков его развития.



— Это город энергии и энтузиазма. Нижнекамск строился очень тяжело, но, несмотря на все сложности, в людях был задор. Первостроители заложили очень хороший фундамент. Сегодня Нижнекамск — это город большой химии. В России другой такой площадки нет. Можно долго спорить, как промышленность влияет на жителей. Я могу сказать, что за последние 15 лет произошел колоссальный сдвиг в этой области. «Нижнекамскнефтехим» всегда был экологически ориентированной компанией. Здесь живут очень трудолюбивые люди, которые очень любят свой город. Если мы что-то упустили, то сейчас догоняем. Большая битва идет за человеческий капитал. Это основа экономики. У нас очень большой потенциал, — уверен Рамиль Муллин.

СИБУР активно участвует в экономическом развитии региона и на инициативных началах. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По словам руководителя службы по работе с государственными органами по РТ СИБУРа Станислава Мартыненко, СИБУР активно участвует в экономическом развитии региона и на инициативных началах поддерживает важные для граждан общественные сферы жизни. Подход социального инвестирования позволяет выявлять и решать важные локальные для Нижнекамска задачи и поддерживать местных лидеров — активных граждан, которые вдохновляют на действия людей вокруг себя.



С участием СИБУРа в городе проводятся десятки мероприятий по программе социальных инвестиций «Формула хороших дел», создается современный городской ландшафт: новые муралы появляются на фасадах домов, запустили нефтехимические трамвайные маршруты. Идет большая работа по развитию образования: на базе Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева создается образовательно-производственный кластер химической отрасли промышленности, параллельно идет реконструкция НХТИ. Современный кампус института станет не просто образовательной организацией, но и будет представлять учебный, научный, общественный центр для молодежи.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим» (0+). предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это будет кампус мирового уровня. Наши парки тоже будут самые крутые. Мы понимаем, если не будет комфортной среды, экономика не будет расти. Молодые люди будут уезжать из города. Комфортная среда — это то, что нас окружает, и то, над чем мы работаем. Помогают нам в этом промышленные предприятия, которые вкладываются в развитие городской среды, помимо уплаты налогов, — заключил Рамиль Муллин.

