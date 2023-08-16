Власти Казани обещали строительство школы в ЖК «Новые горки», но не нашли деньги

Строительство учебного заведения не будет вестись даже в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жилой комплекс «Новые горки» в Казани уже точно останется без новой школы. Как сообщили в управлении образования города, ЖК не вошел в федеральную программу строительства. Чиновники лишь разводят руками, ведь как местные органы самоуправления они могут лишь подавать заявки на строительство, но не более. Но в этой истории есть нюанс, строительство новой школы в этом жилом комплексе анонсировали сами же городские власти, сказав, что этот район находится у них в приоритете. Однако строительства жителям ждать пока не приходится. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Гимназия «трещит по швам» от количества прибывающих учеников»

На отсутствие нового учебного заведения в жилом комплексе «Новые горки» пожаловалась одна из местных жительниц. Женщина напомнила городским властям, что строительство нового образовательного учреждения в 2022 году анонсировал глава Советского района Роман Фатхутдинов. Но с этого момента школы там так и не появилось.

— Плотность ЖК «Новые горки» растет, уже построено 14 многоквартирных домов, и их число будет в дальнейшем увеличиваться в разы. Сейчас идет строительство и сдача в эксплуатацию других жилых домов. Также рядом расположены жилищные комплексы «Родина» и «Журавли». Дети этих ЖК также в ожидании строительства школы. Гимназия №8, куда мы относимся по прописке, находится в двух с половиной километрах от места проживания ребенка, и она «трещит по швам» от количества прибывающих учеников. Можете ответить, что решено о строительстве школы в Советском районе (ЖК «Новые горки»)? — задается вопросом жительница Регина.

На это ей ответили в управлении образования Казани, что представители городских властей высказали обеспокоенность отсутствием школы в ЖК «Новые горки», а также ростом нагрузки на гимназию №8. Но порадовать жильцов близлежащих домов в администрации оказалось нечем.

realnoevremya.ru (архив)

— Как мы уже говорили, образовательные учреждения города строятся за счет федерального бюджета. Поэтому мы направили потребность в строительстве школы в ЖК «Новые горки» в Минобрнауки Татарстана для формирования соответствующей федеральной программы строительства. До 2024 года она реализована в полном объеме, а программа строительства на последующие годы еще не формировались, — прокомментировали в управлении образования.

Все та же Регина решила уточнить, что же значит выражение: «до 2024 года она реализована в полном объеме, а программа строительства на последующие годы еще не формировались». Жительница переспросила: «Вы хотели сказать, что до 2024 года включительно нашим детям и не стоит надеяться на строительство школы?»

— К сожалению, да. Мы как город можем лишь подать заявку и обозначить потребность в образовательных учреждениях, — кратко отреагировали в исполкоме города.

Другая жительница Казани Альбина также негодовала отсутствием школы в ЖК «Новые горки». Как говорит женщина, строительство нового учебного заведения родителям обещали на одном из школьных собраний. Якобы появиться она должна была между «Новыми горками» и все тем же ЖК «Журавли».

— Почему строительные компании также прописывают наличие школы в своем ЖК, но с них никто не требует ее наличие? Как такое возможно, что школа должна быть, а ее нет? В отделе образования обещали ее наличие. Где тогда будет построена школа? Прошу предоставить сроки строительства школы, которую обещали, — вопрошала Альбина.

— А когда планируется начать строительство школы на улице Родины, где ЖК «Новые Горки»? — задала тот же вопрос спустя несколько дней Лилия, но ответа не увидела.

Кроме проблем со школой жители также жалуются и на то, что в жилом комплексе нет детского сада. У чиновников они также просили либо полноценный садик, либо сделать некий филиал действующего.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Только кормят обещаниями, что вот-вот откроют, — посетовала Миляуша.

Строительство школы в ЖК «Новые горки» обещали дважды

Построить новую школу в жилом комплексе «Новые горки» городские власти обещали дважды. Сначала это заявление они сделали на «деловом понедельнике» в мэрии в феврале 2022 года, а потом спустя несколько дней это сообщил уже упомянутый глава Советского района Роман Фатхутдинов.

На встрече депутатов Казанской городской думы с жителями Фатхутдинов говорил, что «строительство этой школы находится в топе приоритетов для города». Располагаться она должна будет за торговым центром «Максидом».

О проблеме отсутствия школы в этом районе в 2021 году говорил глава управления образования Казани Ирек Ризванов. ЖК «Новые горки» он упоминал в контексте других жилых комплексов. Тогда он сказал, что квартал попал в категорию острого дефицита учебных заведений. Компанию «Новым горкам» составили такие ЖК, как: «ART City», «Изумрудный город», «МЧС», «Солнечный город».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заметим, что казанские чиновники также регулярно обращают внимание на проблему с нехваткой школ. Но и добавляют, что на это постоянно нужно находить деньги. В июле этого года в мэрии города жаловались на то, что для решения проблемы с отсутствием школ им требуется 60 миллиардов рублей. Это сопоставимо с двухлетним бюджетом города. В мэрии в очередной раз подчеркнули, что детсады и школы строятся за счет федеральных и республиканских программ, по ним городские власти регулярно отправляют заявки. Там же добавили, что потребность в образовательных организациях увеличивается из-за роста числа населения.

К слову, в исполкоме уже анонсировали строительство сразу трех новых школ в городе. Однако же ЖК «Новые горки» в этом списке не фигурирует. Новые образовательные учреждения должны появиться на улицах Меховщиков и Магистральной. Но анонс строительства еще не означает стопроцентный факт появления школ. Как выразились в городском исполкоме, говорить о реализации этих планов пока рано.

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