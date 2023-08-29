«Парни из провинции»: как урбанизация накрыла ребят

На стримингах появились альбомы классиков казанского рока 1980-х

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Урбанизационный бум»/youtube.com, аккаунт «Группа «ПИП» – тема»

Казанский лейбл slushai music выпустил четыре альбома классиков казанского рока 1980-х годов — группы «ПИП» («Парни из провинции»). Слушаем эти записи и размышляем, можно ли задним числом создать феномен музыкальной Казани, привлекательной не только для участников событий, но и, скажем, для туристов.

Как рэп помог року

slushai music, в основном, издает хип-хоп. В частности, благодаря ему можно теперь послушать большое количество записей рэп-проекта «Злой дух». Как рассказывает глава лейбла Роман Дмитриев, он не видит жанровых барьеров для своей деятельности:

— Сначала у меня возникла идея сборника, посвященного казанскому феномену, я искал треки, которые подойдут, и наткнулся на «Ребят с Тяп-Ляпа». Схватился за эту ниточку, узнал о группе подробнее — захотелось сохранить эту историю. У группы было гораздо больше альбомов, чем сейчас представлено. К сожалению, у авторов ничего не сохранилось уже, так что все, кроме альбома «2003», было собрано на просторах сети. Если у кого-то вдруг сохранились другие релизы — вы нам очень поможете.

«Парни из провинции» — группа из того периода, когда в Казани был рок-клуб. Открылся он 14 октября 1986 года, базировался в Молодежном центре. Клуб — это концерты своих и приезжих, собрания, обсуждения. Это «Холи» и «Акт», «Нанана» и «Записки мертвого человека». «Ангелы и демоны» и «Поролон». В 1990-м, после смерти главного организатора Рустема Бакунина, рок-клуб, по сути, завершился, хотя такие деятели, как лидер «ЗМЧ» Виталий Карцев или организатор концертов Валерий Колоколов, продолжали работать. Были концерты и фестивали. Но время наступило другое.

Насколько серьезен был статус «ПИП» в Казани? Вот статья из «Комсомольца Татарии» от 30 сентября 1990 года «Чтобы деревня жила…» об открытии в ДК строителей третьего рок-сезона, который организовал музыкальный центр «Контакт». На него должны были приехать петербургские пересмешники «НОМ», но у них заболел вокалист:



«Первой вышла группа, носящая название «Казанская губерния». Она недавно дебютировала и за короткий срок своего существования добилась заметных результатов, которые, впрочем, зал встретил довольно прохладно. «Пиплы запиплились» только тогда, когда запели посвящение лидеру группы «ПИП» Р. Зинанову».

Можно ли водить по Казани музыкальные экскурсии?



Казанские рок-группы периодически напоминали о себе, к примеру, в 2005-м, когда вышел сборник «Легенды казанского рока»: «Поролон», «ПИП», «Холи», «ЗМЧ» и другие.

Но отметим, что даже такого понятия, как «казанский рок», не существует. Зависть, конечно, берет, когда читаешь, что в Екатеринбурге водят разнообразные рок-экскурсии, посещая останки местного рок-клуба, изучая здание Архитектурного иститута или захаживая в гости к радийщикам. По крайней мере, на уровне погружения в контекст, в Казани такая экскурсия тоже была бы интересна. Как на Кремлевской один из пионеров звукозаписи, представитель компании Grammophone Фред Гайсберг, позже ставший художественным руководителем HMV, записывал татарских артистов. Как в здании консерватории на Пушкина сдавал госэкзамены Шакиров, выпевая с «моң» классические партии. Концерты Майка Науменко в Доме работников просвещения, теперь это снова синагога. Как на углу Профсоюзной и Пушкина в подвале играли хардкор. Про «ИзМогилоff Party» и клуб «Геликоптер». Джазовые концерты в «Родине» перед киносеансами. Наконец, точно можно узнать, про каких конкретно соседей поет группа Dabro в главном хите.

Об истории многих групп, начиная с 1960-х, написал «Антологию казанского рока» Вячеслав Лопатин — эта небольшая книга вышла в 2006-м. «Парни из провинции» появились в составе гитариста Александра Носкова, басиста и вокалиста Равиля Зинанова и барабанщика Андрея Настратова в 1983 году.

А в 1985-м они записали альбом «Здравствуйте, мальчишки и малышки». Потом гитарист создает коллектив «Казэлектросеть», а в группе начинают меняться музыканты. По ним можно изучать историю казанского рока. К примеру, в «ПИП» играл виртуоз Виктор Желудяков из «Ангелов и демонов». Татарский сессионщик и будущий основатель проекта «Заман» Анас Бакиров. Александр Гасилов из «ЗМЧ». Басист «Акта» и Дениза Бедретдина Владимир Жаров.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/26721210'>Урбанизация</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/19716943'>Группа «ПИП»</a> на Яндекс Музыке

Привет из 1993-го

Согласно Лопатину, у группы вышло немало альбомов с отличными названиями: «Ребята с Тяп-Ляпа» (заглавная песня, понятное дело, стала хитом), «Детские войны», «Ночь с пятницы на субботу», «Телек ест ток», «Урбанизация» «Моя соседка Тамара», «Бюргер из Дюссельдорфа». После лидер группы Равиль Зиннанов «ушел в бизнес». Но поскольку из музыки уйти просто невозможно, играть он не перестал, его можно услышать, к примеру, на концертах в гараже на территории третьей бани на Лобачевского .

Поскольку мы пишем про 1990-е, нам интересен альбом «Урбанизация». Он начинается с песни «Урбанизационный бум», с электронного бита, фирменной меланхолии и духовых. Предположим, что за саксофон отвечает Глеб Антонов, солист оперы, ныне покойный.

Впрочем, настроение задает «Битая карта»: «Ты уже прочитал сотни клевых томов о героях вселенной. И ты уже посмотрел сотни боевиков о героях вселенной. В них о тебе ничего нету. Ни слова, ни одного кадра».



Музыкально альбом напоминает в лучшие моменты ранний «Аукцыон». При этом здесь есть нововолновая «Ты такая холодная», где темп ускорятся в два раза на фоне остальных треков. Прекрасная передача прямо из 1993-го.

Из того же периода один из главных архивариусов «Эфира» Сергей Шерстнев сохранил кадры выступления казанских групп в честь Дня знаний на ступеньках НКЦ «Казань», в том числе и «ПИП». Нельзя не отметить, что из песен Зиннанова можно было выстроить театральную постановку: слушая его балладу, сразу видишь декорации кабаре.

Как сами музыканты относятся к изданиям архивов?

— По разному, на самом деле, — говорит Дмитриев. — У кого-то есть очень большое желание это сделать, а кому-то это уже давно неинтересно, но даже при наличии желания не всегда до дела доходит. Зачастую я в этом, по факту, больше заинтересован. Мне интересно сохранять историю таким образом, облегчать доступ к этой музыке для всех желающих.

