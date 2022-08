Дискотека 90-х: финско-татарский рок

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 16-я

Фото: Бедретдин в Казани в 1989 году. Предоставлено героем статьи

На днях в Казань на фестиваль Tat Cult Fest приезжал Дениз Бедретдин. В мае ему исполнилось 70 лет. У него родился четвертый ребенок — сын Эмир-Мустафа. Финский татарин Бедретдин основал первые татарские рок-группы Başkarma и The Sounds of Tsingiskhan. И, по сути, первым стал писать рок-песни на родном языке.

«Раз он играет, то и я могу играть», — наивно подумал я и начал учиться»

Случилось это, видимо, на рубеже 1980—1990-х. Başkarma, состоящая из трех гитаристов и двух вокалисток, тогда приехала в Казань с гастролями. После группа записала единственный альбом Kizleu, на котором, помимо обработок народных песен и эстрадных хитов, есть песня «Эльмира», которую Бедретдин написал сам.

А вот как все начиналось.



— Лето мы проводили на даче, — говорит Бедретдин. — Когда мне было 13—14 лет, отец принес мне две пластинки с проигрывателем — All My Loving и Twist and Shout. Я их раньше слышал по радио, но когда у меня появились свои пластинки, очень любил эти песни. На финском радио современная музыка тогда звучала лишь 30 минут в день. Я слушал ее дома у своего друга Юкко Толонена, восхищался тем, как он в 15 лет играл на гитаре: он был ничем не хуже Джеффа Бека и Карлоса Сантаны! «Раз он играет, то и я могу играть», — наивно подумал я и начал учиться.

Так, в 1967—1968 годах у трех татар появилось желание играть татарскую музыку в современных стилях, на западных инструментах — у Дениза, а также у братьев Рауфа и Акифа Башаров. Новая возможность реализовать эту мечту появилась в 1969 году, когда Бату Алкара, 8 лет прожив в Стамбуле, вернулся в Финляндию. Он посещал международный колледж Robert College, где студенты постоянно играли современную музыку. Так появился The Sounds of Tsingiskhan: Дениз Бедретдин — бас-гитара, Акиф Башар — барабаны и фортепиано, Бату Алкара — лид-гитара, Рауф Башар — ритм-гитара.

«Это было наше rebel-время»



Для татар Финляндии культурные мероприятия организует организация «Объединение турков Финляндии». Во время чаепитий и проходили первые выступления «Звуков Чингисхана»:

— Это было наше rebel-время, — говорит Бедретдин. — На вечерах у сцены за длинными столами сидят бабушки и дедушки, в конце — молодежь. Мы не смогли закончить первую композицию, поднялся шум: где баян, почему вы испортили песню. Но мы продолжили работу, нас поддержали другие, люди среднего возраста, молодежь. 10—20 процентов наших выступлений прошли вне организации. Было и такое, что приглашали на радио. Тогда было время идеалистов, все было интересно, о нас узнали активные финны.



Также он играл с финнами на бас-гитаре в группе The Hawks, которые тянулись к стилю Led Zeppelin, барабанщик очень любил играть, как Джинджер Бейкер. В 1975 году татарский квартет выпустил пластинку «Biznin Bilen — Urta-Idil Halik Köyleri» (Вместе с нами — народные мелодии Средней Волги). Несколько песен исполнила молодая девушка Дина Азиз (в то время — Абдул), иногда микрофон брала Хамида Зайдам. Тогда The Sounds of Tsingiskhan больше старался играть инструментальные варианты народных мелодий.

— Ребята тянулись к The Shadows, которая играет такую музыку, — отмечает Бедретдин. — Я больше интересовался Клэптоном, Cream, Хендриксом. Тем не менее мы сами спели «70 чакрым». А так... было стыдно, наверное, и семья не одобряла: мол, нет у нас умения петь.



«Скучаю, друзья»



В 1979 году вышла в свет пластинка «Saginam, Duslarim» («Скучаю, друзья»). К группе присоединились гитарист Карим Шакир и кларнетист, флейтист Эрат Хайрутдин. Потом из-за работы, семейных хлопот музыку пришлось отодвинуть в сторону. В 1985 году Бадретдин был приглашен на семинар, посвященный меньшинствам, где он рассказал о деятельности группы, после чего к нему подошли организаторы фестиваля Kaustinen. Так Бадретдин, Алкара, Шакир, Азиз образовали группу Başkarma. Новая команда выступала с концертами в финских городах, о ней выходили статьи в газетах. В состав позже вошла и вторая певица, Батуль Хайрутдин. В 1989 году Başkarma приехала в Казань. Стоит отметить, что старые ленты музыкантов в то время с удовольствием слушали в Татарстане, но авторы пока не знали об этом.

— Четыре полных зала, концерт в Арске, мы даже в каком-то колхозе поиграли, потом приехали к московским татарам, — вспоминает Бедретдин. — В те же годы мы записали в Финляндии альбом «Кизләү» (Родник), который был напечатан тиражом 10 000 экземпляров как в России, так и у нас. После этого в Москве два раза проходили концерты на театральной эстраде. По словам директора Бориса Брунова, только мы собрали такое количество людей той осенью. Среди них были не только татары, но и русские, которые интересуются нашей музыкой...

В 1992 году группа распалась. Группу пригласили на первый Всемирный конгресс татар и я приехал один, и с казанскими музыкантами из группы «АКТ» начал историю группы KGB — Kazan Gruppasi Bedretdin. В общем, тогда мне было тяжело. Для других людей, играющих в Başkarma, это было хобби, и я хотел продолжать, мы даже на несколько лет разругались и не разговаривали друг с другом…

Перемены осуществит женщина



— Надо сказать, тогда я мечтал о больших переменах, которые произойдут в музыке, надеялся, что их осуществит какая-нибудь женщина, — говорит Дениз-абый. — В начале двухтысячных годов друг из Турции написал мне письмо: в Австралии живет Зуля Камалова, и вы явно можете многое сделать вместе. Затем пришло письмо и от Зули, началась дружба. Услышав по телефону ее голос, я понял: она большой человек. Мы обменялись дисками, я послушал песни, и несколько месяцев не мог взять гитару в руку. Ведь она внесла столько новшеств в татарскую музыку! Затем Зуля приехала в Финляндию, где мы провели концерт, а она спела «Туган тел» в альбоме KGB. Мне стало легче.

— Сейчас много современных артистов вышло и из вашего поколения, — резюмирует Бедретдин. — У меня есть несколько предложений. Если бы вы общались с представителями эстрады, встречались, пели бы вместе, питались эмоциями друг друга, стены бы исчезли. Надо общаться. Надо строить проекты и с классическими музыкантами. Все новшества повысят уровень нашей музыки и привлекут в нее новых людей.