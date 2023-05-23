«Заман»: из музыкантов — в организаторы

Проект Анаса Бакирова как мостик между 80-ми и 90-ми

В истории татарской эстрады особенно интересны коллективы. Когда есть певцы, инструменталисты, аранжировщики, коммуникация внутри коллектива, легенды. Один из таких составов, из звезд, ушедших в прокат, организацию, звукозапись, — группа «Заман».

Школа Вадима Усманова



Руководил ей опытный музыкант, гитарист Анас Бакиров, начинавший карьеру еще в Советском Союзе. Он также, к примеру, играл в одной из старейших казанских групп «Поролон», правда, окончательный список всех ее участников тянет на одну страницу. Группа Сергея Панаева известна тем, что она, отправив свои записи на BBC Севе Новгородцеву, получила от него в ответ письмо, а песни прозвучали в английском эфире. Это не упоминая выступлений практически со всеми звездами ленинградского и свердловского рока. У «Поролона» Бакиров играет, к примеру, в альбомах «Калуга», названного в честь района Казани, и «Человек настроения».

Там же играет и весь ансамбль под управлением Вадима Усманова, с которым Бакиров работал и записывался со звездами татарской эстрады. К примеру, его гитара звучит в альбоме «Туй күлмәге» Венеры Ганеевой, включая заглавный трек. А Усманов, напомним, это один из ключевых аранжировщиков ТАССР, начиная с 60-х, и опытов Ильгама Шакирова с ВИА.



Группа появилась в феврале 1995 года. Помимо Анаса Бакирова, в ней играл исполнитель на народных инструментах Марат Сафин и два вокалиста, Айдар Гумеров и Закир Шахбан. В 1998-м, судя по записям, Сафина сменил клавишник Альберт Зиятдинов. Кстати, в прессе и в альбомах они подписывались и как «Заман егетләре», «Ребята из «Замана».

Возможно, в опытности Бакирова кроется один из секретов популярности группы. Он делает песни, основываясь на наработках 80-х, выдает совершенно другие гитарные соло, чем привычные слуху поклонника татарской эстрады 90-х. И, конечно, голоса, что называется, прямо в душу. Вот один из примеров — обратите внимание на джазовые вкрапления клавиш.

Есть у «Замана» и гитарные вкрадчивые обработки, и томные баллады. Главное определение — очаровательная аккуратность.

Как все незаметно кончилось

Нынешние материалы в СМИ в основном посвящены делам сердечным вокалиста Закира Шахбана, который женат в четвертый раз. Он родился в деревне Тармакуль (Чановский район, Новосибирская область) в 1966 году. В пять лет начал играть на гармони, в восемь — на баяне, учился в интернате для слепых и слабовидяших. В 1991 году Шахбан приехал в Казань на фестиваль как солист танцевального-песенного коллектива «Тургай», где, по его словам, Ильгам Шакиров тут же посоветовал ему перебираться сюда насовсем.

В 1993-м поступил в Казанский гуманитарно-педагогический университет на факультет музыки, учиться у Мингола Галиева, после чего в 1995 году получил вторую премию на «Татар җыры», и его позвали в созданный при филармонии коллектив «Заман». Вероятно поэтому, уже на втором курсе талантливого вокалиста отчислили — за непосещение занятий.

В группе он пропел до 2003 года, после ушел в сольное плавание, в частности активно сотрудничая с композиторами Гансом Сафиуллиным и Римом Хасановым.

В деловых базах Бакиров значился директором компании «Муз-Дело». А Гумеров — председателем правления общественной организации инвалидов-работников татарской культуры «Заман» (Бакиров был в ней же ревизором). Словом, постепенно «Заман» больше стал заниматься продюсерской деятельностью, записывая песни Гузалии, Лейлы Фатиховой, Лилии Муллагалиевой, Резиды Шарафиевой, московских исполнителей, организуя федеральные сабантуи и сдавая в аренду музыкальную аппаратуру. Студия Бакирова считалась одной из лучших в Казани. Получать знания он даже съездил в Англию. Известно также, что Гумеров с женой открывал парикмахерскую.



Еще одна популярная тема, связанная с «Заманом», — перепевки русских и зарубежных песен на татарский язык: «Рус җырлары татарча» («Русские песни на татарский лад»), а потом «Безнеңчә» («По-нашему»). В нем поучаствовали Марат Насыров (который, благодаря уйгурскому происхождению, без акцента выдал на татарском «Я — это ты, ты — это я») и Марина Хлебникова.

Словом, это когда не «Ветер с моря дул», а «Җил исә диңгездән, исә диңгездән». Придумал его в 1997-м Анас Бакиров. Как утверждают авторы, они запрашивали разрешения у исполнителей. Словом, это был коммерческий проект. Помогало еще и то, что Гумеров начинал в вокальной группе «Булгар», в которой работал Язнур Гарипов, позже ставший в Москве саунд-продюсером в компании «Союз Продакшн».

О феномене переводных песен на эстраде мы поговорим в следующий раз. Добавим, что немного путаницы теперь вносит московская группа «Заман» гитариста Радмира Муфтахина. Впрочем, у них музыка совсем другая. Ну а в сети можно найти требования написать письмо руководителям «Замана», чтобы они хоть как-то еще раз заявили о себе.

