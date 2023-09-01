Учатся и энергетики, и пожарные

Как прошла совместная тренировка «Сетевой компании» и МЧС

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Совместные учения 8-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан и АО «Сетевая компания» прошли на подстанции «Зеленодольская» имени 100-летия ТАССР в конце августа. Основная цель подобных учений — изучить характеристики объекта, усовершенствовать тактическое мышление и оперативные навыки всех задействованных участников при тушении пожара на объектах энергетики, а также отработать процесс работы оперативного штаба и взаимодействие пожарных подразделений с представителями АО «Сетевая компания».

МЧС совместно с руководством ПС 220 кВ «Зеленодольская» заранее разработало сценарий учений. По нему на подстанции произошло замыкание обмотки трансформатора, после чего случился разрыв корпуса бака и, как следствие, возгорание трансформатора с разливом и горением масла. Предполагается, что есть угроза распространения огня на соседний трансформатор.

По внутренним инструкциям предприятия дежурный электромонтер подстанции вызывает сотрудников МЧС и проводит ликвидацию возгорания первичными средствами пожаротушения. Со стороны сотрудников компании необходимо также оценить угрозы и позаботиться об электроснабжении города и крупных потребителей энергии. Для этого вышедшее из строя оборудование отключается, а нагрузка перераспределяется на резервные линии.

Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Для ликвидации пожара АО «Сетевая компания» привлекает добровольное пожарное формирование (ДПФ), которое состоит из сотрудников предприятия. Перед приездом сотрудников МЧС они должны подготовить средства защиты и проверить переносные заземления, чтобы пожарные могли приступить к своей работе сразу же, как приедут на территорию объекта.

Начальник службы пожаротушения 8-го пожарно-спасательного отряда майор внутренней службы Вячеслав Закиров предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Начальник службы пожаротушения 8-го пожарно-спасательного отряда майор внутренней службы Вячеслав Закиров:

— Пожары на такого рода объектах характеризуются повышенной опасностью для личного состава подразделения пожарной охраны, поэтому в первую очередь здесь рассматриваются моменты тесного взаимодействия с представителями объекта, согласование всех действий, мест, позиций, заземлений и т. д. По первому сообщению на такие объекты выезжает не менее шести автоцистерн с общей численностью около 30 человек. В обязательном порядке пребывает весь начальствующий состав нашего отряда для формирования штаба и включения в него представителей объекта.

Когда приезжают пожарные, дежурный электромонтер подстанции проводит инструктаж сотрудников МЧС. Прибывшей на тушение пожара команде он указывает, какое оборудование отключено, показывает, где установлены заземления и дает характеристику уже проведенным работам по тушению пожара.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Пожарные первым делом оценивают обстановку со своей стороны. Сначала проводится разведка, в ходе которой устанавливается площадь и место возгорания, что именно горит и есть ли угроза распространения пожара или нет. На основании этих данных штаб принимает решение о тактике ликвидации возгорания.

По отрабатываемому сценарию пожарным нужно охладить трансформатор. А также они используют пеногенератор, который предназначен для тушения трансформаторного масла. Пена покрывает горящий слой и перекрывает доступ кислорода к горючему веществу, таким образом, прекращается горение.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

С помощью стволов с водой пожарные охлаждают и тушат оборудование и препятствуют дальнейшему разогреву трансформатора. Это нужно, чтобы от передачи тепла не загорелось соседнее оборудование.

На этом этапе все идет слаженно. Но в какой-то момент звучит вой сирены. Все сотрудники МЧС покидают место пожара и группируются вокруг автоцистерн и штаба. Это один из элементов учебной тренировки. Ни один пожар не проходит «по плану». Всегда возникают непредвиденные ситуации. А их отработка помогает персоналу МЧС и представителями объекта выстраивать тесное взаимодействие и оперативно реагировать во время нештатной ситуации.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Продумывание «нештатной ситуации» остается секретом как для самих пожарных, так и для сотрудников подстанции «Зеленодольская». Ее разрабатывает управление штабом МЧС. В данном случае возникла электрическая дуга. Это электрический разряд в газах. Сам по себе газ не проводит ток. Но если в нем накапливается большое количество электрически заряженных частиц, то газ выступает проводником. А это угрожает жизни уже самих пожарных.

При возникновении такой ситуации в реальности большое значение играет слаженность пожарных и сотрудников предприятия. Они совместно вырабатывают план действий и приступают к его реализации.

Начальник Зеленодольской группы подстанций Рустам Закиров предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»/Реклама. АО «Сетевая компания»

Начальник Зеленодольской группы подстанций Рустам Закиров:

— Противопожарные учения с сотрудниками МЧС проводятся ежегодно. А также каждый месяц мы проводим противопожарные тренировки со всем персоналом. Это обучение с практическими действиями, но только без участия МЧС.

В общей сложности практическая часть учения длилась 50 минут. Затем наступил этап «разбора полетов», на котором сотрудники МЧС и представители АО «Сетевая компания» анализировали весь ход совместных действий и выявляли слабые места. Начальник службы пожаротушения Вячеслав Закиров отметил, что учения прошли хорошо, а команды отработали слаженно. Но были и недочеты, которые устранили во время обсуждения после учений. «Здесь мы отрабатываем физическое взаимодействие: кто кого должен встретить, какой инструктаж провести, определить расстояние для машин. Повторю: тут важно тесное взаимодействие», — добавил Вячеслав Закиров.

