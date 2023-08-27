День в истории: метрополитен, гимн и другие рекорды

Чем примечательна дата 27 августа?

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 27 августа, Гостинодворскую церковь передали архиву, утвердили положение о Государственном гимне республики, открылcя дом-музей Надежды Дуровой и казанский метрополитен, арестовали дочь Цветаевой, выпустили первую Книгу рекордов Гиннесса. Родились депутат и бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин, певица Сезария Эвора, лыжница Любовь Баранова. Умерли книгоиздатель Иван Харитонов, поэт Сергей Михалков, рок-музыкант Майк Науменко. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Передали архиву церковь

27 августа 1927 года умер Иван Харитонов. Ученик наборщика в типографии Казанского университета, он прекрасно овладел татарским языком, поэтому, став управляющим частной типографии Вечеслава, напечатал за 12 лет 225 татарских книг, а в начале XX века в его собственной типографии было выпущено значительное количество казанских газет и журналов на татарском. Харитонов напечатал татарский букварь «Буләк» и разработал свой модифицированный арабский шрифт. Тукай писал в стихотворении «Сабит учится читать»: «По-да-рок, — чуть прерывисто, раздельно, по слогам — От дя-ди Харитонова», — читает мальчуган».

27 августа 1962 года Архивному отделу при Совете Министров ТАССР передали здание бывшей Гостинодворской церкви. Первый храм на этом месте построили в 1595 году, местные строения неоднократно горели в пожарах, пока в 1870 году не была построена нынешняя церковь. Ее закрыли в 1929-м, массивный купол разобрали. В 2017-м архивариусы отсюда выехали.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

27 августа 1963 года в Нижнекамске родился Айдар Метшин. Первое место работы — слесарь по ремонту аппаратурного оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим». Трудился инженером, главным инженером зверосовхоза в Псковской области. После вернулся в Нижнекамск. Политическую карьеру начал, став депутатом Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов и депутатом Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район». Шесть лет был административным директором Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, после чего стал мэром родного города. В 2021-м избран в Государственную думу.



27 августа 1993 года Кабинет министров Республики Татарстан утвердил положение о Государственном гимне республики. Согласно документу, гимн является символом, выражающим суверенитет республики. Долг каждого татарстанца — уважать его. В положении указывается перечень мероприятий и церемоний, где гимн Татарстана должен звучать.

27 августа 1993 года в Елабуге открылcя единственный в России мемориальный дом-музей кавалерист-девицы Надежды Дуровой, офицера Русской императорской армии, героя Отечественной войны 1812 года. В 1958-м на стене дома, в котором она прожила последние годы, установили мемориальную доску. Решение о создании музея было принято в 1983-м, когда в городе отмечали 200-летие со дня рождения Дуровой, тогда же прошла научно-практическая конференция и состоялся митинг.

27 августа 2005 года в Казани открыли метрополитен. Тогда участок состоял из пяти станций — от «Кремлевской» до «Горок». Первыми пассажирами казанской подземки стали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Уже через 2 часа после прохода поезда с высокими гостями метрополитен открыли для общего пользования. Строить его начали также 27 августа, 1997 года, тогда же, кстати, заново открыт Казанский железнодорожный вокзал.

27 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что за последние полгода из России ушло множество востребованных брендов. Магазины закрылись, и желающие приобрести одежду или обувь популярных зарубежных марок стали искать альтернативу. В этих условиях расцвела деятельность байеров — специалистов, закупающих модные вещи за границей и доставляющих клиенту за комиссию.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Взяли дочь Цветаевой

27 августа 1939 года в Москве арестовали дочь Марины Цветаевой Ариадну Эфрон, которая 12 лет прожила во Франции, устроилась на родине в редакцию советского журнала Revue de Moscou, пишущего на французском языке. Ее осудили на 8 лет исправительно-трудовых лагерей, вынудив пытками дать показания против отца, которого расстреляли. В 1948 году она начала работу преподавателем графики в Художественном училище в Рязани, но потом была вновь отправлена в пожизненную ссылку в Туруханский район Красноярского края, где работала художницей-оформителем районного ДК. Реабилитирована в 1955-м.

27 августа 2009 года скончался поэт Сергей Михалков. Перед смертью тираж книг автора гимнов СССР и России, а также поэм про дядю Степу, составлял около 300 млн копий. До 2009 года был главным редактором сатирического журнала «Фитиль». В 2008-м, в 95 лет, он получает орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность»

Босиком из Кабо-Верде

27 августа 1941 года в городе Минделу республики Кабо-Верде родилась певица Сезария Эвора. С 17 лет работая в музыкальных барах, первый сольный альбом записала в 43 года в Лиссабоне, тогда же начала гастролировать по Европе. В России она впервые выступила в апреле 2002 года в закрытом формате, в театре Анатолия Васильева на Сретенке. В итоге до конца жизни посетила немало городов нашей страны. Певица запомнилась еще и тем, что всегда выходила на сцене без обуви в память о голодной юности.

27 августа 1955 года в Великобритании вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. На одном из званых ужинов директор-распорядитель одноименной пивоваренной компании Хью Бивер затеял спор, утверждая, что золотая ржанка — самая быстрая птица в Европе. Когда через три года опять возник разговор на ту же тему, он предложил выпустить книгу, в которой будут только неоспоримые факты. Первое издание называлось «Книга превосходных степеней. О самом высоком и самом низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громком, горячем, холодном, сильном» и содержало всего 198 страниц.

