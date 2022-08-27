«Возят вещи через Турцию, Дубай, Казахстан — с вводом санкций спрос раз в пять вырос»

В Казани набирают популярность услуги байеров, предлагающих доставить товары ушедших брендов

Фото: Максим Платонов

За последние полгода из России ушло множество востребованных брендов. Магазины закрылись, и желающие приобрести одежду или обувь популярных зарубежных марок стали искать альтернативу. В этих условиях расцвела деятельность байеров — специалистов, закупающих модные вещи за границей и доставляющих клиенту за комиссию. Какие товары пользуются спросом у казанцев и из каких стран приходит больше всего посылок, выяснял корреспондент «Реального времени».

«В основном заказчики из Москвы, из Казани узнают цену и пропадают»

В последние полгода в Казани заметно активизировались байеры. С тех пор, как после событий февраля иностранные бренды один за другим покинули нашу страну, а вследствие санкций в Россию перестали завозить некоторые предметы роскоши, спрос на услуги этих специалистов вырос в несколько раз. Поставщики товаров находятся в основном в Дубае, Турции и Казахстане.

— Сейчас такая ситуация, что много чего трудно привезти из Европы. Все возят через Турцию, Дубай, Казахстан. Я предполагаю, что с вводом санкций спрос раз в пять вырос! Пик обращений пришелся на апрель, май, но и сейчас высокий спрос — такой же, как в марте, — рассказал «Реальному времени» казанский байер Альберт Сафин.

Иногда байеры объединяются в коллективы. Обязанности распределяются в зависимости от местонахождения каждого. Если специалист в России, он берет на себя общение с клиентами и поставку товара «из рук в руки», когда того требует заказчик.

— В нашей команде работают четыре человека. Один — в одном городе, трое — в других, кто чем занимается. Я в Казани, и у меня задача принимать заказы, дальше я их распределяю. Мои коллеги в Стамбуле и Анкаре. Я даю задачу, например, найти какой-то товар. Люди находят товар, узнают цену. Если клиенту все понравилось, отправляем. Коллеги ищут, говорят: какая цена будет — без доставки, с доставкой. Люди решают, покупать или нет, — описал схему работы Альберт.

Фото: Елизавета Пуншева

Работа — нестабильная, занятость меняется от количества заказов, признался собеседник издания. Кроме того, нередко бывает, что потенциальные клиенты отказываются от покупки, если цена их не устроит. Если заявок немного, работа занимает у Альберта 2—3 часа в день. Зарплата тоже нестабильная, в зависимости от заказов и их стоимости, отметил продавец:

— Самое сложное — это найти поставщиков и клиентов. Бывает, что людям не нравятся те товары, которые мы находим. Не всем подходят, — поделился Альберт, — Найти клиентов, которые будут заказывать, очень нелегко. В основном наши заказчики из Москвы. Клиентов из Казани, конечно, мало — узнают цену и пропадают. Поэтому прибыль не очень большая на данный момент.

Впрочем, негативное влияние антироссийских санкций ощутили на себе и байеры. Хотя клиентов немало, возникают логистические сложности и проблемы с доставкой товаров из-за рубежа, что, естественно, отражается на стоимости посылки.

— Приходится обращаться к посредникам для выкупа товаров с иностранных сайтов. Для перевода рублей в иностранную валюту тоже приходится делать несколько конвертаций, соответственно, каждый раз надо платить комиссию. Сроки доставки выросли, особенно в сезон распродаж — так как вся Россия закупается за границей в тех магазинах, которые у нас закрылись, — рассказала другой казанский байер Альфия Закирова, которая работает в этой сфере уже около 5 лет.

Сроки доставки выросли, особенно в сезон распродаж — так как вся Россия закупается за границей в тех магазинах, которые у нас закрылись. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Оптом чаще всего заказывают запчасти»

В большинстве своем товары привозят из Дубая и Турции. По первому направлению — чаще комплектующие для автомобилей, по второму — текстиль и обувь. Но много товаров и других категорий. Люди заказывают все — от техники до сладостей.

— Оптом чаще всего заказывают запчасти, а если небольшими партиями, то это в основном текстиль, может быть, обувь какая-то, — отметил Сафин, — Кто-то просит привезти сладости турецкие, кто-то — кроксы. Причем со сладостями — сложнее. Нужно, чтобы разрешение было, это же все-таки продукт питания.

От категории товара зависит и сотрудничество с поставщиком. Если речь идет о легкодоступных вещах — можно закупиться на обычном оптовом рынке. Если о более серьезном оборудовании, байерам приходится сотрудничать с компаниями.

— Но сейчас, конечно, в Турции тоже не очень стабильно с курсом валюты. Даже по запчастям. Цены такие, что люди отказываются от покупок. Из Турции отказываются, а из Дубая соглашаются.



Тем не менее основную долю спроса составляет масс-маркет. Товары из IKEA, Zara, H&M, словом, популярные бренды, которых казанцам не хватает больше всего. Люксовые вещи чаще заказывают перед Новым годом.

Оптом чаще всего заказывают запчасти. Фото: realnoevremya.ru

Наши клиенты — не всегда конечные потребители

Комиссия байеров зависит от объемов работы и условий доставки. Категория товара никак не влияет на общие затраты клиента. Авиаперевозкой посылки доставляют быстрее, однако это и стоит дороже. За срочность и доставку день в день цена за услугу также повышается. По словам эксперта, на одно платье из Zara за 2 тысячи рублей наценка составит 100%.



— Все зависит от объема. Это от 10% до 100%. Если кто-то заказывает одну вещь, наценка будет большая, потому что это все-таки услуги — найти, отправить. Это тоже работа. Тут работает команда, не один человек. Если объемы большие, то там, конечно, в процентах меньше получается, — отметил Альберт Сафин.

По мнению другого байера, Андрея Соколова, заказывать заграничные товары через перекупщиков гораздо выгоднее:

— Наценка заграничных товаров, которые уже доставлены в Россию и которые люди могут получить день в день из рук в руки, может достигать 200—500%. На Wildberries, по-моему, вообще могут в 10 раз накрутить, — отметил он. — Соответственно, услуги по покупке и доставке из-за границы обходятся дешевле, чем уже готовые экземпляры в России. А как мне недавно сообщил один из покупателей, иногда получается, что товар (при достаточном количестве) с учетом доставки и услуг стоит дешевле за единицу, чем даже до того момента, как компании ушли с рынка, и до введения санкций.

Комиссия байеров зависит от объемов работы и условий доставки. Фото: Максим Платонов

Подытоживая, Сафин рассказал о прогнозах дальнейшего развития сферы:

— На данный момент этот бизнес на подъеме. Люди интересуются даже стройматериалами, керамикой. После февраля как раз интересовались керамикой, потому что все стройматериалы пропали. Бизнес, я думаю, будет нестабильным. Хотя все зависит от того, сколько и каких клиентов найдешь, будут ли постоянные заказы. Клиенты, кстати, не всегда конечные потребители. Иногда магазины, иногда какие-то оптовые организации.

О появлении таких услуг казанцы узнали несколько лет назад. Однако широкое распространение сервис получил только этой весной и летом.



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