Обострения в деле замглавы Ростехнадзора Приволжья: следователь подал в суд на адвоката

Сотрудник ГСУ МВД по РТ обратился с иском о защите чести и достоинства

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (на снимке — Мустафин и адвокаты Гайнутдинова и Гумирова (справа)

В казанский суд поступил гражданский иск старшего следователя ГСУ МВД Татарстана Радика Шамсутдинова. Он просит у Фемиды защиты своей чести и достоинства, требуя от адвоката Эльвиры Гумировой извинений и компенсации морального вреда. Считая публичным оскорблением ряд доводов жалобы защитника в адрес замглавы МВД по РТ. Как стало известно «Реальному времени», отношения между сторонами обострились на финише следствия дела заместителя гендиректора КВЗ и экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья.

Узнав об иске, Игонов и Мустафин заявили следователю отвод



Рассмотрение первого в Татарстане частного иска следователя к адвокату может начаться уже в середине сентября. То есть раньше самого резонансного дела, расследование которого свело истца с ответчиком.

На днях по ходатайству старшего следователя ГСУ МВД республики, капитана полиции Радика Шамсутдинова в Казани арестовали бывшего главу Роскадастра в Татарстане, обвиняемого в афере на 78,5 млн рублей. Ранее тот же следователь принял к производству дело о навязывании энергетикам услуг с ущербом в 5 млн рублей, по которому в СИЗО находятся бывший замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, заместитель гендиректора Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и владелец казанской фирмы «Винстрой» Валерий Никитенко.

На днях по ходатайству старшего следователя ГСУ МВД Радика Шамсутдинова в Казани арестовали бывшего главу Роскадастра в Татарстане. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Именно Шамсутдинов в мае 2023-го предъявлял указанной тройке окончательное обвинение — по семи эпизодам предполагаемых преступлений, включая превышения должностных полномочий, мошенничество группой лиц, легализацию преступных доходов и незаконное образование юрлица путем регистрации двух фирм на подставных лиц. Особняком в деле стоит обвинение о подкупе свидетеля в период следствия — по версии МВД, Никитенко за 100 тысяч рублей убедил номинального директора ООО «Спектрстрой» дать ложные показания по делу.

Вину обвиняемые не признают и третий месяц вместе с адвокатами знакомятся с 46 томами своего дела. Адвокат Эльвира Гумирова приступила к защите топа КВЗ Мустафина этой весной, среди ее клиентов — обвиняемый по делу расстрелянной гимназии Казани инженер компании «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин.

Как выяснило «Реальное время», в начале июля текущего года адвокат направила жалобу в адрес генерал-майора полиции Владимира Изаака, начальника ГСУ — замглавы МВД по РТ. А в конце июля в канцелярию районного суда Казани поступил иск следователя о защите чести и достоинства. Истец просит обязать ответчицу принести ему извинения (тем же способом, каким направлялась жалоба) и выплатить 30 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

Бывший топ Ростехнадзора Александр Игонов поддержал ходатайство об отводе следователя. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

После подачи этого иска, адвокат Эльвира Гумирова, ее подзащитный Ильдар Мустафин обратились в адрес Изаака с требованием об отводе следователя Шамсутдинова. Бывший топ Ростехнадзора Александр Игонов и его защитник поддержали это требование. В ГСУ МВД Татарстана провели свою проверку доводов сторон и оснований для отстранения сотрудника от сложного дела не нашли.



Суть взаимных претензий сторон прозвучала на днях в Вахитовском суде Казани, куда следователь Радик Шамсутдинов обратился с ходатайством — обязать Гумирову и Мустафину завершить изучение материалов дела до 11 сентября.

Адвокат об унижении и личной неприязни

Рассмотреть ходатайство об ограничении срока суд планировал еще на прошлой неделе. Однако отложил заседание ввиду неявки адвоката Гумировой. Ее отсутствие объяснялось недельным отпуском, приказ о которым вместе с ходатайством о переносе процесса суду представила адвокат Гульназ Гайнутдинова, также защищающая интересы замдиректора КВЗ.

В четверг, 24 августа, участники собрались уже в полном составе. Из ходатайства следователя Радика Шамсутдинова следовало: на дату составления документа обвиняемый Игонов изучил 32 тома из 46 томов дела, Никитенко — 21, Мустафин только шесть, хотя последнему предоставляли материалы 22 рабочих дня. «Несмотря на созданные условия, полноценного ознакомления нет, два раза отказывался от ознакомления», — указал следователь.

Обвиняемый Мустафин пока прочитал 9 томов своего дела. Игонов — в три раза больше. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Скорость чтения адвоката Эльвиры Гумировой также вызвала претензии у представителя МВД — «с 30 мая изучены 24 тома, на ознакомление не является, будучи уведомленной в установленном порядке», когда является — «уделяет ознакомлению не более часа в день», использовала восемь из 328 часов предоставленного времени. Шамсутдинов подчеркнул, что считает такой подход злоупотреблением процессуальными правами и тактикой затягивания со стороны и адвоката, и обвиняемого. Он просил суд удовлетворить ходатайство.

Опровергая позицию следствия о затягивании, Гумирова представила суду обновленный график ознакомления и пояснила, что едва вернувшись из отпуска, проделала большую работу и буквально за день «закрыла» еще 14 томов, сравнявшись таким образом в скорости чтения со своей коллегой Гульназ Гайнутдиновой — у обеих за плечами по 38 томов, а ведь ограничения срока для Гайнутдиновой следователь не просил. Хотя на момент подачи ходатайства та на 10 томов отставала от Гумировой.

«Я начала ознакомление 6 июня, за семь рабочих дней ознакомилась с 20 томами и изучила бы больше, если бы следователь не препятствовал — я 11 дней стояла на проходной ГСУ, вызывая его по телефону, сообщениями, через дежурного, но он за мной не спускался для ознакомления. Я стояла, униженная этим поведением», — сообщила суду участница процесса.

«Я обратилась с жалобой к его руководству, и что я получила? Исковое заявление о защите чести и достоинства», — говорит адвокат Эльвира Гумирова realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По словам Гумировой, когда ее допускали для ознакомления, то выставляли стол в «самый темный угол коридора здания ГСУ, хотя адвокаты-мужчины знакомились с материалами в кабинете». «Я не понимаю, почему женщина, адвокат, мать четырех детей, должна такое терпеть!», — возмущалась она на заседании суда. — Я обратилась с жалобой к его руководству, и что я получила? Исковое заявление о защите чести и достоинства...»

Тот самый иск по ходатайству защиты суд приобщил, но выяснять детали взаимных претензий не стал — предметом рассмотрения было лишь ходатайство об ограничении срока уголовных чтений. Однако в перерыве журналисту «Реального времени» удалось уточнить позицию второй стороны относительно прозвучавших доводов ответчицы — адвоката. По версии истца полицейского, ситуация со стоянием на вахте была создана защитой и преподнесена в нужном ключе начальству ГСУ намеренно: «У меня в производстве не одно дело, и я назначаю ознакомление четко по времени. Какой смысл приезжать с утра и стоять на проходной, если меня в здании нет? По журналу это все видно».

На заседании судья Руфина Газизова поинтересовалась у полицейского — изменился ли объем изученного у обвиняемого с момента подачи ходатайства. Оказалось, к сегодняшнему дню Мустафин изучил девять томов. Назвать конкретную цифру по адвокату Гумировой представитель МВД не смог, признавшись, что присутствовал при изучении 10 новых томов, а далее ознакомление защитника проводил другой сотрудник следственной группы.

Представитель Вахитовской прокуратуры Артем Николаев позицию МВД поддержал. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Адвокат упрекнула следователя, что суду не представлены графики ознакомления иных защитников, участвующих в деле. «Данное ходатайство является ничем иным, чем проявлением личной неприязни к адвокату Гумировой и обвиняемому Мустафину».

Мустафин: «Прошу предоставить мне стол или стул»

Далее выяснилось — кроме 46 томов дела защита намерена ознакомиться с вещественными доказательствами еще в 20 томах и информацией на 150 дисках. Но все это пока обвиняемым и адвокатам не представлялось. По оценке следователя, одно копирование дисков на электронный носитель займет порядка двух часов. Сами материалы тоже объемные — одна из выписок с банковского счета Мустафина составляет порядка 600 электронных листов.

— А другие участники вами ограничиваются? — уточнила судья.

— Позже будут ограничиваться, — ответил следователь.

Представитель Вахитовской прокуратуры Артем Николаев позицию МВД поддержал и просил ограничить сроки ознакомления для топ-менеджера КВЗ и его защитницы.

Арестованный топ-менеджер КВЗ пожаловался на неудобства ознакомления с делом в камере ГСУ. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Заместитель гендиректора Казанского вертолетного завода заявил суду: «Ознакомление организовано в худшем свете». По его словам, самым неудобным является место ознакомления в Главном следственном управлении — камера полтора на полтора метра, ни стола, ни стула нет, есть два приваренных к стене металлических листа и для ознакомления они не подходит. Приходится, сидя, держать на коленях том дела и одновременно делать выписки из него, — поделился Ильдар Мустафин:

— Я писал замечания следователю, что прошу предоставить стол или хотя бы стул, он сказал — ничего тебе не положено... В данной клетке даже освещения нет. Мною было высказано, чтобы меня знакомили с материалами в условиях СИЗО — там есть и стол, и стул.

Обвиняемый добавил, что ознакомление в СИЗО тоже проводится, но в тех случаях, когда у следователя есть время, чтобы прибыть в изолятор. По словам Мустафина, от чтения материалов уголовного дела он никогда не отказывался, но дважды не смог прибыть в ГСУ по состоянию здоровья — врач изолятора просто не выпустил арестованного с давлением 160 на 120. Цифру из ходатайства про шесть изученных томов он назвал не соответствующей действительности, заявив, что с месяц назад, при продлении Верховным судом РТ ареста на срок свыше 12 месяцев, говорилось о семи прочтенных им томах.

Руководством ГСУ ходатайство об отводе следователя Шамсутдинова рассмотрено и отклонено. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании выяснилось, что именно после заседания Верховного суда в ГСУ создали следственную группу и теперь ознакомлением трех фигурантов и их защитников занимается не один человек, а трое.

Следователь: «Мне поступают угрозы об уголовном преследовании»

«Благодарю адвоката за столь эмоциональные высказывания в мой адрес», — взял слово старший следователь Радик Шамсутдинов. Обращаясь к суду, он сообщил:

— Дело сложное и за весь его период я сталкивался с давлением как со стороны обвиняемых, так и защиты... В графике ознакомления Мустафина отражены все действия, которые, по моему мнению, можно сказать, [являются] давлением на органы следствия в связи с этим делом… За период расследования я столкнулся с давлением как со стороны обвиняемых, так и защиты…

Капитан полиции просил обратить внимание на график ознакомления, в котором отражал все такие факты. «Мне периодически поступают угрозы об уголовном преследовании. О том, что со мной решат данный вопрос...».

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Далее Шамсутдинов подтвердил — следственная группа была создана 18 июля, а до этого он один знакомил всех участников с делом. «Каждый адвокат был уведомлен — время необходимо согласовывать. Жалобы пошли только со стороны Гумировой...».

Поведал он и о результатах рассмотрения ходатайства о своем отводе — руководством ГСУ оно рассмотрено и отклонено.

— Никакой личной неприязни к адвокату я не имею! — заявил Радик Шамсутдинов. — Наоборот, адвокат Гумирова в какой-то степени задела этот вопрос здесь… Мое исковое было подано в связи с тем, что адвокат в своем заявлении называет меня психически неуравновешенным человеком…

Развить эту позицию следователю не позволила судья, вернув его к рассматриваемому ходатайству. Тот ответил на претензию Мустафина об условиях ознакомления — изменить структуру камер следователь не может.

Вахитовский суд не стал ограничивать сроки ознакомления с делом ни обвиняемому замдиректора КВЗ, ни его адвокату. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Источники «Реального времени» называют дело замглавы Ростехнадзора довольно сложным, отмечая противоборство следствия и защиты и в правовой плоскости. Говорят, что почти полсотни свидетелей приходили на допросы вместе с адвокатами, за исключением свидетелей-сотрудников Ростехнадзора и «Татэнерго». И отмечают, что по результатам проверки силовики объявили отвод двум адвокатам этого дела. В числе которых — и супруг Гумировой.

По итогам рассмотрения ходатайства Вахитовский суд не стал ограничивать сроки ознакомления с делом ни обвиняемому замдиректора КВЗ, ни его адвокату. И обосновал это решение так: «утверждение следователя о затягивании объективными данными не подтверждается».