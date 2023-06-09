«Сижу в тюрьме по незаконному обвинению»: экс-замглавы Ростехнадзора предъявили букет из четырех статей УК

Следователи МВД Татарстана начали знакомить Александра Игонова и еще двух фигурантов с материалами дела в 46 томах

Уже этой осенью в Казани может стартовать судебный процесс по уголовному делу бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья. На днях Александр Игонов, замдиректора КВЗ Ильдар Мустафин и бизнесмен Валерий Никитенко приступили к ознакомлению с материалами по обвинению в афере на 5 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго» заведомо невыгодного контракта. Как выяснило «Реальное время», на финише следствия из дела исчезла статья о злоупотреблении должностными полномочиями, зато появился еще один «навязанный» контракт под 30 млн рублей и эпизод с подкупом свидетеля.

Обвинение в семи эпизодах и пяти статьях Уголовного кодекса



На этой неделе Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела — того, по которому с июля 2022-го находятся в СИЗО топ-менеджер Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и бывший замруководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Игонов. Третьего фигуранта дела — директора и владельца казанского ООО «Винстрой» Валерия Никитенко отправили в СИЗО в декабре того же года.

4 мая 2023-го арестованной тройке предъявили окончательное обвинение. И уже после этого защита обратилась в райсуд, требуя признать незаконным первичный документ следствия, вероятно, в надежде, что такое решение перечеркнет и всю проделанную силовиками работу по этому делу. Забегая вперед — процесс по жалобе был отложен на неделю, судья попросил представителя ГСУ МВД Татарстана представить один из имеющихся в деле документов, на который ссылается адвокат Игонова.



На данный момент в «деле замглавы Ростехнадзора» — 46 томов и шесть эпизодов обвинения, правда, не все они касаются главного фигуранта. Непосредственно Игонову вменяют букет криминальных действий: два превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), мошенничество в особо крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК), легализация преступных доходов в составе орггруппы (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконное образование юрлица группой лиц по сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). К слову, Мустафину и Никитенко предъявили по два эпизода с незаконным созданием фирм.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на старте расследования Игонова обвиняли лишь в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), причем эти обвинения были связаны с историей одного «экономически невыгодного», по версии МВД, договора. На тот момент фабула обвинения звучала так: на посту замглавы управления Ростехнадзора Игонов, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников московского ООО «Группа «Энергострой» навязал заключение «экономически невыгодного» договора с подконтрольной ему и Мустафину фирмой «Спектрстрой». Мустафина считают фактическим руководителем этой фирмы. Предметом договора были услуги строительного аудита Казанской ТЭЦ-1 (филиал «Татэнерго») по завышенной стоимости. Период преступления — с 31 января 2020 года по 16 августа 2021 года. Размер похищенного в МВД оценили в 5 миллионов 250 тысяч рублей, обвинив в этом Игонова, Мустафина и их неустановленных сообщников.

К финалу следствия сумма ущерба не поменялась. К Игонову и Мустафину добавился Никитенко, а потерпевшую московскую фирму теперь представляет назначенный арбитражем конкурсный управляющий. Заявленный ранее иск в 5 млн он поддерживает. Зато в МВД пересмотрели действия бывшего чиновника, переквалифицировав злоупотребление полномочиями на их превышение.

Последствиями «навязанного» договора следователи считают и само хищение, и попытку укрыть эти средства путем сделок с рядом подконтрольных фигурантам компаний под видом закупки техники, займов и т.д. С этим и связано обвинение в легализации.

Фото: realnoevremya.ru

Ущерб мог вырасти на 29 млн рублей

Что касается второго эпизода превышения полномочий, предъявленного бывшему заму Бориса Петрова, то он касается еще одного «навязанного и невыгодного», по версии МВД, договора на 29 млн рублей — по технологическому сопровождению казанским «Спектрстроем» строительных работ на одном из крупных промышленных предприятий Татарстана в период с марта 2021-го по июль 2022 года.

Правоохранители считают, что на заключение контракта руководство предприятия пошло с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору.

Деньги, по версии силовиков, поступили на счет «Спектрстроя» и оказались в распоряжении тройки Игонов — Мустафин — Никитенко. Нюанс в том, что в хищении в данном случае их никто не обвиняет. По данным источников «Реального времени», история с контрактом под 30 млн не получила квалификации по статье о мошенничестве, поскольку руководство предприятия отказалось писать заявление и получать статус потерпевшего.

С учетом этой истории всего в окончательном обвинении указаны семь эпизодов по пяти статьям УК РФ. Никто из арестованных по делу вину не признает.

Фото: realnoevremya.ru

Версия МВД РТ: свидетелю заплатили 100 тысяч

Претензии по части незаконного образования юрлица касаются регистрации компаний на подставного, по версии следствия, директора и учредителя. В МВД полагают, что указанный в ЕГРЮЛ в качестве собственника ООО «Спектрстрой» и ООО «Стройгрупп Инжиниринг» гражданин Камалов никакого отношения к созданию этих фирм не имеет, документы на регистрацию в налоговую готовили и представляли не позднее 30—31 января 2020 года Никитенко и Мустафин.

В последующем, по версии силовиков, номинальный директор лишь подписывал нужные реальным руководителям документы. К слову, первое дело по этой истории, еще до задержания Игонова и Мустафина, следователи возбуждали в апреле 2022-го как раз по статье 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица).

По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го, до своего ареста, Валерий Никитенко, желая остаться в деле лишь свидетелем, «убедил свидетеля Камалова дать ложные показания, что он является директором и учредителем «Спектрстрой» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы». Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей, считают представители силового ведомства.

Данный эпизод с подкупом свидетелей ради склонения его к недостоверным показаниям вменен лишь Никитенко. Его адвокат комментировать это и другие обвинения пока воздерживается.

Фото: realnoevremya.ru

Игонов: «Арестованное у меня имущество целиком перекрывает ущерб»

В июле для продления ареста Игонову и Мустафину следователям придется обращаться уже в Верховный суд Татарстана. Санкцию на содержание под стражей свыше 12 месяцев вправе давать лишь суды субъектов РФ. При этом те же 12 месяцев составляют предельный срок для предварительного следствия — если до его истечения арестованных не начнут знакомить с материалами дела, их должны освободить из-под стражи.

Игонова, Мустафина и Никитенко и их адвокатов начали знакомить с материалами в конце прошлой — начале этой недели. По данным источников «Реального времени», процедура может завершиться за 2—3 месяца и уже осенью либо в начале зимы, если прокуратура утвердит обвинение, фигуранты могут предстать перед судом. При условии, что принимаемые защитой меры не сломают этот сценарий.

Напомним, адвокат Роберт Сагдеев в защиту Игонова обратился в Вахитовский суд с жалобой на действия следствия. По его мнению, постановление ГСУ МВД Татарстана от 21 июля 2022 года о возбуждении дела против Игонова и неустановленных лиц по статьям 285 и 159 УК РФ «не соответствует нормам УПК» и подлежит отмене.

В райсуде прозвучали два основных аргумента Сагдеева. Он утверждает: на момент инкриминируемых преступлений Игонов не являлся должностным лицом, приказ о его утверждении в должности замруководителя управления Ростехнадзора был подписан лишь в октябре 2021 года. Также защитник указывает, что заявление о преступлении от имени некой Ирины Жеваевой в интересах «Группы «Энергострой» нелигитимно: «Из выданной Жеваевой доверенности видно — на тот момент она не обладала полномочиями для обращения в правоохранительные органы».

Фото: realnoevremya.ru

Старший следователь ГСУ МВД по РТ Радик Шамсутдинов заявил суду — с позицией защиты не согласен. Дело возбуждалось на основании рапорта о признаках преступления и заявления доверенного лица «Энергостроя»: «Своей доверенностью ООО уполномочило ее представлять интересы компании во всех государственных и негосударственных организациях», — сообщил представитель следствия. И добавил — в последующем ранее поданные заявления и иск поддержал конкурсный управляющий потерпевшей фирмы. Также Шамсутдинов заявил, что обязанности зама на Игонова были возложены еще весной 2021-го, а значит — были и возможности использовать служебное положение в преступных целях.

Судья Артем Идрисов попросил следователя к следующему заседанию представить ту самую доверенность Жеваевой из материалов дела. Незаверенная копия от защитника его не устроила. Рассмотрение жалобы продолжится на следующей неделе — в отсутствие Игонова, который направил ходатайство, что позицию адвоката поддерживает. А вот на связь с Верховным судом РТ тот же обвиняемый вышел, не покидая СИЗО, по видеоконференцсвязи:

— Я фактически 11 месяцев нахожусь в тюрьме по незаконному обвинению по ангажированному уголовному делу, направленному на то, чтобы лишить меня занимаемой должности, — убеждал апелляционную инстанцию Александр Игонов на днях, оспаривая очередное продление меры пресечения районным судом.

Он назвал голословными доводы следствия о своей возможности оказать давление на свидетелей, скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью: «Я до этого никогда не занимался и продолжить не могу, — заметил он и тут же добавил: — Арестованное у меня имущество целиком перекрывает тот ущерб, который вменяется по уголовному делу... Я имею награды, являюсь подполковником в запасе — как это может отрицательно характеризовать мою личность?!»

Фото: realnoevremya.ru

Адвокат Роберт Сагдеев в своей жалобе подчеркивал — столь длительное содержание бывшего топа Ростехнадзора под стражей «направлено лишь на подавление его воли и склонение к самооговору». Просил учесть, что Игонов является ветераном боевых действий, и перевести его под домашний арест.

— Материалы дела не содержат ни одного доказательства возможной причастности Игонова к инкриминируемым деяниям. Обвинение построено на домыслах и предположениях. Расследование проводится неэффективно, — указывал защитник. — Из протоколов допроса представителя потерпевшего Холкина (конкурсник московского подрядчика-банкрота, — прим. ред.) и целого ряда свидетелей, включая Камалова (подставного, по версии МВД, директора), следует — они с Игоновым не знакомы. В ходе проведения очной ставки между Игоновым и Галиахметовым (замгендиректора по стратегическому развитию АО «Татэнерго», — прим. ред.) последний фактически не подтвердил ранее данные им показания в качестве свидетеля.

Верховный суд РТ оставил обвиняемого в СИЗО.

Адвокат Мустафина: «Энергострой» пытается уйти от имущественной и уголовной ответственности»

Одну из линий защиты по данному делу «Реальному времени» раскрыла Эльвира Гумирова, адвокат обвиняемого топ-менеджера КВЗ Ильдара Мустафина. Она напомнила, что между ООО «Группа Энергострой» и АО «Татэнерго» был заключен договор на сумму свыше 400 млн рублей о выполнении подрядных работ при расширении котельной в Азино с установкой водогрейного котла.

— Насколько известно защите, московский подрядчик работы по вышеуказанному договору в полном объеме не выполнил, в связи с чем «Татэнерго» пришлось обращаться в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения, — рассказала адвокат Гумирова. — А «Группа «Энергострой», получив деньги «Татэнерго», стала банкротиться в Арбитражном суде Москвы. Таким образом, по мнению защиты, компания пытается уйти от имущественной, а также уголовной ответственности — путем обвинения и оговора, в том числе моего подзащитного Мустафина Ильдара Шафкатовича.

Фото: realnoevremya.ru

На фоне претензий заказчика к подрядчику по объему и качеству работ защитник считает, что руководство «Энергостроя» нашло способ выхода из ситуации гражданско-правового спора в уголовной плоскости, решило заявить от обстоятельствах, якобы помешавших исполнить все обязательства.

«Обвинение в хищении денежных средств ООО «Группа Энергострой» в сумме 5,25 млн рублей, которое предъявляется органами следствия, по мнению защиты, является ничем иным, как надуманным, незаконным, необоснованным уголовным преследованием», — комментирует адвокат, считая, что давление в данном случае оказывается и на заказчика — «Татэнерго». Гумирова отмечает — значительные недоделки москвичей на столь нужном казанце объекте пришлось выполнять уже другому подрядчику. «Насколько нам известно, заказчику пришлось понести дополнительные финансовые расходы», — добавляет она. Скажутся ли эти дополнительные расходы на тарифах для горожан — покажет время.