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Великие воины Татарии: Субедей, бешеный пес Чингисхана

00:00, 26.08.2023 16 Сюжет: Великие воины Татарии. Цикл исторических материалов

Военачальник, победитель, один из создателей Монгольской империи. Часть 5-я.

Великие воины Татарии: Субедей, бешеный пес Чингисхана
Фото: предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории РТ

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о Субеде-багатуре, одном из величайших полководцев и создателем империи Чингисхана.

Храбрый Багатур

Субедей (Субутай, Субэдэй, Себедяй-богатырь) был храбрым человеком, одним из самых верных и преданных полководцев Чингисхана, организатором и командующим монгольских войск во время похода на Запад, который привел к завоеванию причерноморской степи, Булгарии и Руси, а также разгрому Польши, Венгрии и Болгарии. Он является наиболее ярким воплощением энергии тюрко-монгольских племен, когда выходцы из простых воинов, благодаря удаче и талантам, могли реализовать себя, превратив небольшое степное государство в самую могущественную силу средневековой Евразии.

Субедей — из степного тюркского племени урянкут (урянхан), чья элита считала, что происходит от татар. Но при первых успехах Чингисхана многие выходцы из этих племен стали присоединяться к удачливому и харизматичному вождю. Субедей и его братья были одними из первых, кто стал его нукерами. Во время жестоких междоусобных войн с другими племенами, молодой Субедей проявил храбрость и навыки командования, получив титул «багатур». За несколько лет он стал одни из самых видных военачальников Чингисхана, проявив свои таланты в битве при Хангае (1204 год), когда была разгромлена последняя вражеская коалиция. Именно тогда, судя по «Сокровенному Сказанию» (1240 года) враги прозвали его, а также трех других полководцев (Хубилай, Джебе и Джелме) «бешеными псами», спускаемыми с цепи Чингисханом, которые «вскормлены человеческим мясом, у них медные лбы высеченные зубы и железные сердца».

Именно Субедея послал монгольский хан преследовать и истребить меркитов, что привело к первому столкновению с хорезмшахами и кыпчаками. За успехи он был награжден титулом «нойона-тысячника».

скриншот realnoevremya.ru из видео «Великий полководец Субедей (рассказывает историк Валерий Злыгостев)»/youtube.com, аккаунт «Sinus»

Первый рейд в Европу

Начало войны с державой Хорезмшахов в 1219 году — это новый этап военной карьеры Субедея. Он после победного похода на Южную Сибирь сформировал тумен из кыпчаков, кыргызов и других сибирских племен, участвуя в завоевании Средней Азии. Но после этого он вместе с Джебе получил приказ преследовать последнего хорезмшаха и разведать путь в страны Передней Азии и Европы. Во время этого похода с весьма ограниченными военными силами в условиях враждебного окружения военный талант Субедея развернулся в полную силу. Он смог последовательно разгромить войска тюрок-сельджуков, грузинского царя и армянских правителей. Двигаясь далее, войска монголов перешли Кавказ и разгромили кыпчаков и алан. После этого кыпчаки бежали на Русь и создали военную коалицию. Апогеем похода стала блестящая победа Субедея над объединенным русско-половецким войском в битве на Калке в 1223 году.

После этого военная удача изменила Субедею. Пытаясь развить свой успех, он решил вторгнуться в Булгарию. Но здесь в бою на реке Суре осенью 1223 года он сам попал в засаду и потерпел унизительное поражение, едва выведя 4 тысячи воинов. Эта битва стала единственной в его карьере, которую он проиграл. Субедей затаил злобу и сделал все, чтобы отомстить булгарам и смыть кровью свой позор.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Субедей (1176—1248). Лучший полководец Чингисхана. Биография»/youtube.com, аккаунт «Биографии»

Куда доскачет монгольский конь

Вернувшись из похода, Субедей включился в становление Улуса Джучи и получил разрешение Чингисхана о создании особого тумена из тюрко-татар — меркитов, найманов, киреев, канглов и кыпчаков. Тем самым ему было, видимо, поручено организовать наступление на Приуралье и Поволжье, распространяя власть великого хана.

После смерти Джучи (1227 год) Субедей стал главнокомандующим Бату-хана и организатором его походов на Поволжье. Но здесь он встретил сопротивление булгар и был остановлен. Потребовалось почти десятилетие, чтобы великий хан Угедей согласился организовать решающий поход на Запад, к пределам, «куда доскачет монгольский конь», заставив всех Чингизидов выступить под знаменами Бату.

В результате похода 1236 года была захвачена Булгария, а ее города разорены. Свершилась его месть. Но на этом поход не остановился. В 1237—1240 годах Субедей командовал маневрами войск, сокрушивших русские княжества. В 1241—1242 годах главные силы монгольских войск вторглись в Венгрию и разбили ее войска в битве на р. Шайо, тогда как другие корпуса разбили поляков, чехов и немцев.

Победоносный натиск на Запад был остановлен в горах Далмации, когда Бату и другие Чингизиды получили известие о смерти великого хана и необходимость вернуться в степи Монголии для участия в выборном курултае.

Заслуга Субедея в успешном походе была несомненна и подчеркивалась даже самим Бату-ханом, который на одном из курултаев прямо сказал, подчеркивая роль этого полководца: «Все, что было захвачено в это время — это заслуга Субедея».

После победоносного похода в 1243 году Субедей вернулся в Монголию, где командовал войсками своего улуса. Последний поход, в котором он участвовал, был поход в 1245 году под командованием хана Чагатая на империю Южную Сун. После этого он ушел на покой после сорока лет кровавых войн и походов. Умер он в 1248 году в своем улусе на р. Тола. Службу ханам продолжили его сын Урянхатай и внук Ачжу, также ставшие прекрасными полководцами, снискавшими славу в боях за Южный Китай и Вьетнам.

Можно сказать, что именно «бешеный пес с железным сердцем» Субедей стал одним из величайших полководцев, железом и кровью создавшим великую Монгольскую империю.

Искандер Измайлов
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 комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 04:59
    Только более высокий по уровню развития народ (армии, экономики, технологий, системы государственного устройства и так далее) может завоевать другие народы. Монголо-татары завоевали многие народы, даже китайцев.
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    Анонимно 07:40
    Бандиты 1990-х завоевали (в прямом смысле этого слова, с помощью автоматов и гранатомётов) весь бывший СССР и заставили всех платить "дань". Значит по вашей "гипотезе" они были более "высокого уровня развития"? Ну-ну...
    После того, как бандиты "завоевали" заводы, фабрики и пароходы их потихоньку отстрелили так называемые "олигархи". Тут выживший народ прозрел и сделал все, чтобы "олигархи" исчезли и их заменили более-менее цивилизованные списочники Форбса.
    Воюют как раз менее развитые, развитые занимаются образованием, наукой и технологиями.
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    Анонимно 09:10
    В Средневековье воевали все. Китайцы и русь и хорезмийцы тоже воевали везде в те времена
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    Анонимно 08:20
    Не всегда. Количество сыграло роль китайцы гораздо более развитая цивилизация на тот момент была.
    Или захват рима варварами другой пример.
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    Анонимно 08:38
    Количество? Монголов было больше, чем китайцев, уйгуров, кыргызов, персов, арабов, алан, половцев, булгар, русских, венгров и т.д. вместе взятых? И рыцарей Европы - тех же бандитов со своими Крестовыми походами - они разбили в пух и прах. Количество не дает ответа на вопрос, заданный в 04:59.
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    Анонимно 08:48
    Ошибся. В 04:59 нет вопроса, но есть утверждение. По-моему оно в корне неверное.
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    Анонимно 09:10
    Завоевали по частям , пользуясь внутренней раздробленностью противников. А по поводу уровня развития кроме юрты и вспомнить нечего.
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    Анонимно 09:12
    Похоже вы состояли в молодежных казанских группировках в 1970-1980-х годах, судя по вашей психологии.
    Гопники тогда всегда "побеждали" "ботаников".
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    Анонимно 09:37
    Я состоял в "Суконке" 50-60х. Какое это имеет отношение к обсуждаемой теме?
    Ответить
  • Анонимно 08:01
    Чингизхан, Субедей и др. это монголы и Монгольская империя.
    При чем здесь Татария во времена Монгольской империи ?
    Название Татария, Красная Татария, АТССР появилась на картах лишь в 1920 году, как классовое, диктаторское государство созданное кровавым красным диктатором Лениным, который превзошел по кровожадности Чингизхана на порядки.
    Что за "каша с винегретом"?
    Да тюрки и монголы всегда, во все времена были храбрыми воинами; но зачем превращать Историю в фэнтези?
    Ответить
  • Анонимно 08:12
    Александар Узелац из Института истории в Белграде (он, кстати, печатался в РВ) недавно доказал, что всем известные изображения Чингиз-хана, Субэдэя и Бату в китайском стиле - это фальшивка. На рисунках изображены китайские сановники, а не указанные исторические личности. Фальшивка была запущена в СССР в 1939 году при издании трилогии Василия Янчевецкого о создании Монгольской империи.
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  • Анонимно 08:32
    "молодой Субедей проявил храбрость и навыки командования, получив титул «БАГАТУР»" -
    т.е. в переводе с тюркско-татарского - БЭХЕТУЛ - Счастливым, удачливым он был крепким (НУКером) командиром нойоном-тысячником Монгольской империи Чингисхана, наводившим шорох в Гейропе на сизокрылых мифотворцев, поляков, чехов и немцев
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  • Анонимно 08:40
    Обиженные тюрки любят присваивать себе славу монголов :) Автор тому пример. Половину монголов тюрками сделал.
    Ответить
    Анонимно 09:14
    Согласен.
    Интересно, что это?
    Мания или любовь к денежкам?
    Или и то и другое?
    Ответить
    Анонимно 10:03
    Мания - это грезы о "Третьем Риме", "Новом Иерусалиме" в вашем однополярном мире.

    Не надо с больной на здоровую голову ваши страхи и фобии, любовь к денежкам, перекладывать
    Ответить
    Анонимно 09:19
    А русские любят присваивать славу татар :) 30% столбовых дворян, якобы "голубых кровей" от степных кочевников-татар-басурман "поганых", потри любого русского - найдешь татарина!
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