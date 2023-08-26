Великие воины Татарии: Субедей, бешеный пес Чингисхана

Военачальник, победитель, один из создателей Монгольской империи. Часть 5-я.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории РТ

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о Субеде-багатуре, одном из величайших полководцев и создателем империи Чингисхана.

Храбрый Багатур



Субедей (Субутай, Субэдэй, Себедяй-богатырь) был храбрым человеком, одним из самых верных и преданных полководцев Чингисхана, организатором и командующим монгольских войск во время похода на Запад, который привел к завоеванию причерноморской степи, Булгарии и Руси, а также разгрому Польши, Венгрии и Болгарии. Он является наиболее ярким воплощением энергии тюрко-монгольских племен, когда выходцы из простых воинов, благодаря удаче и талантам, могли реализовать себя, превратив небольшое степное государство в самую могущественную силу средневековой Евразии.

Субедей — из степного тюркского племени урянкут (урянхан), чья элита считала, что происходит от татар. Но при первых успехах Чингисхана многие выходцы из этих племен стали присоединяться к удачливому и харизматичному вождю. Субедей и его братья были одними из первых, кто стал его нукерами. Во время жестоких междоусобных войн с другими племенами, молодой Субедей проявил храбрость и навыки командования, получив титул «багатур». За несколько лет он стал одни из самых видных военачальников Чингисхана, проявив свои таланты в битве при Хангае (1204 год), когда была разгромлена последняя вражеская коалиция. Именно тогда, судя по «Сокровенному Сказанию» (1240 года) враги прозвали его, а также трех других полководцев (Хубилай, Джебе и Джелме) «бешеными псами», спускаемыми с цепи Чингисханом, которые «вскормлены человеческим мясом, у них медные лбы высеченные зубы и железные сердца».

Именно Субедея послал монгольский хан преследовать и истребить меркитов, что привело к первому столкновению с хорезмшахами и кыпчаками. За успехи он был награжден титулом «нойона-тысячника».

скриншот realnoevremya.ru из видео «Великий полководец Субедей (рассказывает историк Валерий Злыгостев)»/youtube.com, аккаунт «Sinus»

Первый рейд в Европу

Начало войны с державой Хорезмшахов в 1219 году — это новый этап военной карьеры Субедея. Он после победного похода на Южную Сибирь сформировал тумен из кыпчаков, кыргызов и других сибирских племен, участвуя в завоевании Средней Азии. Но после этого он вместе с Джебе получил приказ преследовать последнего хорезмшаха и разведать путь в страны Передней Азии и Европы. Во время этого похода с весьма ограниченными военными силами в условиях враждебного окружения военный талант Субедея развернулся в полную силу. Он смог последовательно разгромить войска тюрок-сельджуков, грузинского царя и армянских правителей. Двигаясь далее, войска монголов перешли Кавказ и разгромили кыпчаков и алан. После этого кыпчаки бежали на Русь и создали военную коалицию. Апогеем похода стала блестящая победа Субедея над объединенным русско-половецким войском в битве на Калке в 1223 году.

После этого военная удача изменила Субедею. Пытаясь развить свой успех, он решил вторгнуться в Булгарию. Но здесь в бою на реке Суре осенью 1223 года он сам попал в засаду и потерпел унизительное поражение, едва выведя 4 тысячи воинов. Эта битва стала единственной в его карьере, которую он проиграл. Субедей затаил злобу и сделал все, чтобы отомстить булгарам и смыть кровью свой позор.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Субедей (1176—1248). Лучший полководец Чингисхана. Биография»/youtube.com, аккаунт «Биографии»

Куда доскачет монгольский конь



Вернувшись из похода, Субедей включился в становление Улуса Джучи и получил разрешение Чингисхана о создании особого тумена из тюрко-татар — меркитов, найманов, киреев, канглов и кыпчаков. Тем самым ему было, видимо, поручено организовать наступление на Приуралье и Поволжье, распространяя власть великого хана.

После смерти Джучи (1227 год) Субедей стал главнокомандующим Бату-хана и организатором его походов на Поволжье. Но здесь он встретил сопротивление булгар и был остановлен. Потребовалось почти десятилетие, чтобы великий хан Угедей согласился организовать решающий поход на Запад, к пределам, «куда доскачет монгольский конь», заставив всех Чингизидов выступить под знаменами Бату.

В результате похода 1236 года была захвачена Булгария, а ее города разорены. Свершилась его месть. Но на этом поход не остановился. В 1237—1240 годах Субедей командовал маневрами войск, сокрушивших русские княжества. В 1241—1242 годах главные силы монгольских войск вторглись в Венгрию и разбили ее войска в битве на р. Шайо, тогда как другие корпуса разбили поляков, чехов и немцев.

Победоносный натиск на Запад был остановлен в горах Далмации, когда Бату и другие Чингизиды получили известие о смерти великого хана и необходимость вернуться в степи Монголии для участия в выборном курултае.

Заслуга Субедея в успешном походе была несомненна и подчеркивалась даже самим Бату-ханом, который на одном из курултаев прямо сказал, подчеркивая роль этого полководца: «Все, что было захвачено в это время — это заслуга Субедея».

После победоносного похода в 1243 году Субедей вернулся в Монголию, где командовал войсками своего улуса. Последний поход, в котором он участвовал, был поход в 1245 году под командованием хана Чагатая на империю Южную Сун. После этого он ушел на покой после сорока лет кровавых войн и походов. Умер он в 1248 году в своем улусе на р. Тола. Службу ханам продолжили его сын Урянхатай и внук Ачжу, также ставшие прекрасными полководцами, снискавшими славу в боях за Южный Китай и Вьетнам.

Можно сказать, что именно «бешеный пес с железным сердцем» Субедей стал одним из величайших полководцев, железом и кровью создавшим великую Монгольскую империю.



Искандер Измайлов