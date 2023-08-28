Евгений Уфимцев: «Свою главную функцию страховые компании выполнили»

Президент Российского союза автостраховщиков — о новшествах в ОСАГО, одной страховке на несколько стран, электронной фиксации и «мини-каско»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Страховые компании своевременно выплачивают компенсации людям, попавшим в ДТП, очередей и сложностей с выплатами нет. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказывает Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков. Он описывает новшества, появляющиеся в отрасли: появление перестраховочного пула, потенциальный рост лимита по жизни и здоровью, электронное урегулирование убытка, общий полис с Беларусью и другие полезные новации. Кроме того, эксперт положительно характеризует разрастающийся рынок автострахования (рост конкуренции означает улучшение качества оказания услуг).

«Рынок ОСАГО сегодня демонстрирует высокую конкуренцию»

— По данным Центробанка РФ, в 2022 году страховые компании собрали более 273 млрд рублей по ОСАГО — на 21% больше, чем в 2021 году. А что происходит сегодня на рынке ОСАГО, какие тенденции и изменения на нем вы отметили бы?

— Первая тенденция — отсутствие серьезных жалоб и недовольства со стороны потребителей, несмотря на рост стоимости запасных частей автомобилей. Свою главную функцию по выплате компенсации людям, попавшим в ДТП, как в плане здоровья, так и в плане автомобильного ремонта, страховые компании выполнили. Не было очередей, которые мы могли наблюдать 6-7 лет назад, когда возникали трудности с заключением договоров и произведением выплат.

Второе — появление на рынке новых страховых компаний. Это очень хорошо для потребителя, так как возникает выбор и конкуренция.

Третье важное изменение — это появление перестраховочного пула. В прошлом году, когда возникли проблемы с поставками запасных частей и начался резкий рост их стоимости, в некоторых регионах осложнилось оформление страховых договоров, потому что тех границ тарифного коридора, по которым компании заключали договора ОСАГО, было уже недостаточно. По этой причине Министерство финансов совместно с депутатами оперативно приняли поправки в закон, благодаря которым страховые компании получили возможность добавлять проблемных клиентов в перестраховочный пул и получать компенсацию от всего страхового сообщества. Это очень важное изменение.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Водители с хорошим коэффициентом, несмотря на экономический кризис, ощутили лишь незначительное повышение стоимости ОСАГО

В-четвертых, я хотел бы отметить успешную работу визуализации тарифа. В результате анализа мы выяснили, что люди, которые не попадают в ДТП и имеют хороший коэффициент бонус-малус, ощутили изменение премии по ОСАГО не более чем на 10%, по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость запасных частей на разные марки автомобилей выросла на 30—50%, а средний рост стоимости по справочнику РСА составил 30%.

Пятая важная тенденция — сохранение справедливой ставки по тарифам. Водители с хорошим коэффициентом, несмотря на экономический кризис ощутили лишь незначительное повышение стоимости ОСАГО, тогда как для водителей, часто попадающих в ДТП, она выросла более существенно.

В общем, могу сказать, что рынок ОСАГО сегодня демонстрирует высокую конкуренцию, на нем больше нет прямого монополиста, в роли которого еще лет 5 назад выступал Росгосстрах. Первая пятерка компаний удерживает около 10—12% всего рынка — значит, конкуренция на этом рынке совершенная, а это, в свою очередь, выгодно потребителю.

«Увеличение лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей увеличит стоимость полиса ОСАГО на 700—1 000 рублей»

— В будущем планируется отменить учет износа запасных частей. Как это может отразиться на изменении стоимости ОСАГО?

— В планах у страховых компаний было несколько задач: отмена учета износа деталей и увеличение лимита по жизни и здоровью, который на данный момент составляет 500 тыс. рублей. Этот лимит выше у тех граждан, которые пользуются общественным транспортом, поэтому было стремление выровнять эту ситуацию. Но, по моему мнению, Центральный банк и Министерство финансов поступили верно, что не стали отменять учет износа запасных частей и повышать лимиты, так как несмотря на то, что это очень полезные дополнения, они повышают стоимость ОСАГО.

Центробанк решил сконцентрироваться на сохранении существующей премии ОСАГО при росте стоимости деталей, что привело к стабильности на рынке запасных частей в настоящее время. Само собой, у нас есть мысли отменить учет износа или повысить лимит в будущем — что-то одно. Например, по нашим оценкам, увеличение лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей увеличит стоимость полиса ОСАГО на 700—1000 рублей. Думаю, если в ближайшее время не будет серьезного роста цен на запасные детали, Центробанк и Минфин внесут положительные коррективы в эти лимиты.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

У нас давно используются технологии электронной фотофиксации и возможность оформления электронного европротокола, благодаря чему можно получить компенсацию не 100 тыс. рублей, а 400 тыс. рублей без вызова сотрудника ГИБДД

— Какие еще важные события происходят на рынке ОСАГО?

— В этом году совершилось, то, что определит вектор развития всего рынка на ближайшее время — введено электронное урегулирование убытка через мобильные приложения страховщиков и Госуслуг. Это, на мой взгляд, сильно упростит процесс урегулирования убытков для граждан и позволит им оперативнее получать всю необходимую информацию. Кроме того, дает гарантию того, что все документы подаются верно.

Теперь заявление можно подать через приложение (кроме тех случаев, когда требуется осмотр автомобиля страховщиком) и не ждать своей очереди при физическом обращении в компанию. В дополнение к этому у нас давно используются технологии электронной фотофиксации и возможность оформления электронного европротокола, благодаря чему можно получить компенсацию не 100 тыс. рублей, а 400 тыс. рублей без вызова сотрудника ГИБДД. На сегодняшний день около 10 тыс. фиксаций в месяц происходит посредством электронной фотофиксации, особенно это популярно в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому я считаю, что электронное урегулирование убытков — очень полезная функция, которая сильно облегчит некоторые процессы для граждан.

«На 2023 год перед нами стояла стратегическая задача по запуску проверки через камеры фотовидеофиксации»

— Старшее поколение все-таки привыкло звонить и физически ходить в офис страховой компании.

— Мы активно опираемся на опыт Госуслуг, по данным которых, старшее поколение активно использует различные электронные гаджеты и научилось в электронном виде подавать нужные документы, получать справки, записываться на прием врача и совершать прочие действия. Поэтому, я считаю, что мы приняли верное решение, которое сейчас реализуется и на Госуслугах, и на сайте РСА, и в приложениях страховщиков. Хочу порекомендовать гражданам воспользоваться возможностью электронного урегулирования убытков, так как оно очень простое и понятное. На наш взгляд, эти приложения даже для не очень продвинутых пользователей очень понятны и удобны благодаря подсказкам. Сервис еще будет активно развиваться, ведь запустился он только 15 июля.

— Многие автомобилисты либо вовсе не оформляют ОСАГО, либо поступают недобросовестно и покупают подделки. В прошлом году озвучивались планы запустить проверку полиса ОСАГО посредством камер фотовидеофиксации. Известно ли вам о том, ведется ли проект сейчас?

— На 2023 год перед нами стояла стратегическая задача по запуску проверки через камеры фотовидеофиксации. В 2022 году Российский союз автостраховщиков пытался сделать это локально в Москве. Два года назад мы даже запускали там пилотный проект проверки: через систему фотовидеофиксации проверяли наличие полисов ОСАГО у проезжающих автомобилей и рассылали извещения водителям. В тот момент стало ясно, что в некоторых регионах эту затею вовсе не реализовать.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Хочу порекомендовать гражданам воспользоваться возможностью электронного урегулирования убытков, так как оно очень простое и понятное

Поэтому в течение всего прошлого года мы ждали того момента, когда будет полностью готова Федеральная информационная система ГИБДД. Это случилось в декабре, и мы начали готовиться запустить электронную систему проверки наличия ОСАГО посредством камер фотовидеофиксации. Под руководством Центробанка была создана рабочая группа, куда вошли представители от Центрального банка, от ГИБДД и от Российского союза автостраховщиков. Таким образом удалось выявить ряд практических проблем. К примеру, нюансы возникают при проверке иностранных транспортных средств.

Кроме того, мы хотим отнести отсутствие полиса ОСАГО к длящимся нарушениям, чтобы была возможность исправить его в течение одного дня и не получать один и тот же штраф с разных камер. Это требует соответствующей подготовки нормативно-правовых документов. Надеемся, что к концу года все эти нюансы будет урегулированы, и система все же будет запущена по всей России.

В первое время будут проверяться только те граждане, которые нарушили правила ПДД, и это нарушение было зафиксировано камерой. Проверка пройдет через систему Российского союза страховщиков, и, если у нарушителей не будет действующего полиса ОСАГО, им будет выписан штраф.

Единый полис ОСАГО — с Беларусью, Казахстаном и другими странами

— Еще один крупный проект — введение единого с Беларусью полиса ОСАГО. На каком этапе эта идея и как она будет работать в перспективе в рамках Союзного государства?

— Уже подготовлен проект закона. В самом начале единого правового сквозного поля с ОСАГО не будет, ведь законодательство двух стран все же отличается. Задача на будущее — выровнять лимиты, порядок выплат, нюансы электронной системы и прочее. Это будет выглядеть как расширенный стандартный полис ОСАГО, куда по желанию клиента за небольшую дополнительную доплату к премии можно будет добавить расширение о распространении на территорию Республики Беларусь. Информация будет в базе данных пограничников Беларуси, и нужно будет лишь предъявить свой полис с дополнением. В случае ДТП на территории Республики Беларусь выплаты будут воспроизводиться белорусским бюро. Стоимость будет рассчитана по стандартным тарифам с опорой на коэффициент бонус-малус. Сейчас же для этого требуется купить зеленую карту и оформить отдельный страховой полис на время поездки в Беларусь.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Это будет выглядеть как зеленая карта, где в расширении будет вписан ряд государств, на которые распространяется данный полис ОСАГО

— Процессы приготовления сейчас проходят и со стороны Беларуси?

— Да, по той же аналогии. В белорусский страховой полис можно будет добавить расширение на территорию России, и если белорусский водитель попадет в ДТП в РФ, РСА будет производить урегулирование убытка. Это очень удобно для людей, которые часто ездят между двумя этими государствами (например, к родственникам). К тому же, если этот опыт окажется удачным, мы планируем наладить такое же сотрудничество со странами ЕАЭС, например, с Казахстаном, с которым сейчас активно ведутся переговоры на эту тему.

— Эти расширения в дальнейшей перспективе можно будет оформлять только на одно государство или на все страны ЕАЭС?

— Конечно, будет возможность оформить расширение сразу на все страны, с которыми у нас будет подписано соглашение. Это будет выглядеть как зеленая карта, где в расширении будет вписан ряд государств, на которые распространяется данный полис ОСАГО. Эта задача на следующий год, когда уже будет реализован проект с Республикой Беларусь.

— То есть с Беларусью задача на этот год, а с другими странами уже на следующий?

— Да.

«ОСАГО — это страхование вашей ответственности»

— Насколько широк сейчас список случаев, которые покрывает полис ОСАГО? Например, выход из строя автомобиля из-за некачественного топлива — это страховой случай или нет?

— Нет, этот случай не страховой. ОСАГО — это страхование от вреда, который причиняется имуществу и здоровью другого человека. Это страхование других людей от вас, как от владельца автомобиля — источника повышенной опасности. Выплата производится, только если ваш автомобиль совершил столкновение с другими машинами, наехал на пешехода, сбил столб и так далее. Во всех этих случаях выплата производится за причиненный вами ущерб, а не за ущерб, который был причинен вашему транспортному средству. То есть только пострадавшей стороне. А вот падение сосульки на автомобиль, поломка, связанная с некачественным бензином, не являются поводом для начисления страховых выплат. ОСАГО — это страхование вашей ответственности.

— Здесь хочется упомянуть и другие продукты страховых компаний. Ведь чем больше человек заботится о своем имуществе, о своем здоровье, тем более вдумчиво он относится к выбору этих самых продуктов или даже целого пакета страховых услуг?

— Поскольку автомобиль — источник повышенной опасности, я бы порекомендовал приобретать так называемые коробочные продукты по каско (или, как мы по-другому их называем, мини-каско), когда автомобиль точечно страхуется от отдельных рисков. Например, если в вас въехал автомобиль, то страховая компания виновника ДТП выплатит вам компенсацию. Но если виновник — вы, то за ваш автомобиль никто не заплатит. В этом случае помогут коробочные продукты, особенно с учетом того, что за 2022 год очень сильно выросла стоимость полного каско автомобиля, и оно стало использоваться в основном по отношению к лизинговым и новым автомобилям. Поэтому коробочные продукты, которые стоят 3 тыс.—5 тыс. рублей и покрывают какие-то отдельные проблемные зоны, я считаю хорошим выбором.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Короткий» страховой полис ОСАГО — абсолютно новый продукт, который, наравне с мини-каско, активно предлагается страховыми компаниями. Эти продукты точно займут свою нишу на рынке

— Много ли новых предложений страховых компаний, заслуживающих внимание, появляется сейчас на рынке?

— Страховщики стали все более активно предлагать продукты, связанные с мини-каско. Раньше соотношение было примерно 1 к 10: то есть на каждые 10 автомобилей, застрахованных по ОСАГО, только один имел каско. Это было связано с тем, что чаще всего страховые компании предлагали полный пакет каско со всеми рисками, и это приводило к тому, что при цене автомобиля в 1 млн рублей стоимость каско могла достигать 70 тыс.—100 тыс. рублей.

Также хочется отметить еще одно изменение в законодательстве, согласно которому водители такси и самозанятые получили возможность оформлять полис ОСАГО на короткий срок — от одного дня до трех месяцев. У этого полиса есть свои нюансы, и стоимость одного месяца будет дороже чем 1/12 стоимости годового ОСАГО. Однако для отдельных категорий граждан он станет удобным решением. «Короткий» страховой полис ОСАГО — абсолютно новый продукт, который наравне с мини-каско активно предлагается страховыми компаниями. Эти продукты точно займут свою нишу на рынке. Также вполне вероятно, что страховые компании будут предлагать короткие полисы только на определенные дни недели, например, на субботу и воскресенье. Их будут активно использовать в первую очередь таксисты, у которых строгий график работы, есть дневная или месячная аренда автомобиля и для них это будет очень удобно. Но и другим категориям водителей, думаю, страховые компании предложат новые продукты.

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