В России продажи новых машин в феврале выросли на 2,5%

В стране реализовано 80 027 легковых автомобилей

Фото: Артем Дергунов

В феврале 2026 года в России было реализовано 80 027 новых легковых автомобилей. Это на 2,5% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на информацию АО ППК с учетом собственной сегментации.

По итогам января — февраля 2026 года в стране продано 160,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3,9% меньше, чем за первые два месяца 2025 года.

Ранее «Реальное время» писало, что импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 35% в феврале.

Ариана Ранцева