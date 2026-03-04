Автоэксперт Попов предложил ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов

Согласно предложению, спецсчет привязывают к госномеру автомобиля и после проезда пикета деньги за время, проведенное на стоянке, автоматически списываются

Фото: Илья Репин

В России стоит ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт Дмитрий Попов.

Напомним, что такой способ уже действует на платных дорогах Санкт-Петербурга, где безналичную оплату проезда проводят через аппараты приема платежей. Оплату с транспондеров снимают в автоматическом режиме. Останавливаться для этого не надо. Достаточно снизить скорость у пункта оплаты.

— Например, за платные дороги накидываешь на счет магистрали Северной столицы денег, оплачиваешь спецсчет, а система, когда ты пикет проезжаешь, сама списывает с этого счета средства. Давайте с парковками так же сделаем. Пусть к госномеру привяжут эскроу-счет, на котором будут лежать деньги и регулярно туда зачисляться водителями, а проходящая телематическая машина будет просто списывать нужную часть средств (после выезда с места парковки, — прим. ред.). В этом случае водителю вообще не надо знать, какая зона, не надо помнить: «оплатил, не оплатил» и так далее. Только поспевай деньги на этот счет подкидывать, — предложил Попов.

Никита Егоров