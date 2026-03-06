В Татарстане цены на отечественные авто опустились ниже 2 млн рублей

При этом цены на новые модели китайских брендов остались на уровне 3,94 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

По данным экспертов «Авто.ру Бизнес», в феврале текущего года средняя цена нового автомобиля в Татарстане составила 2,84 миллиона рублей, что на 3,4% ниже показателей предыдущего месяца.

Так, кроссовер Chery Tiggo 7L подешевел на 2,6%, до 2,83 млн рублей. Заметное снижение также продемонстрировали Lada Aura (-2,2%, до 2,51 млн рублей) и Solaris HC (-1,8%, до 3,08 млн рублей).

На российском рынке в целом наблюдается аналогичная тенденция: средняя стоимость автомобилей отечественного производства опустилась ниже двухмиллионной отметки, достигнув 1,99 млн рублей. При этом цены на новые модели китайских брендов остались на уровне 3,94 миллиона рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За первый квартал года заметно вырос объем предложения: российские марки стали доступнее на 7%, а китайские автомобили — на 1%.

Для примера: в декабре цена новых авто в Татарстане стабилизировалась на уровне 2,92 млн рублей.

Наталья Жирнова