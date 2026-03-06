В Татарстане цены на отечественные авто опустились ниже 2 млн рублей
При этом цены на новые модели китайских брендов остались на уровне 3,94 млн рублей
По данным экспертов «Авто.ру Бизнес», в феврале текущего года средняя цена нового автомобиля в Татарстане составила 2,84 миллиона рублей, что на 3,4% ниже показателей предыдущего месяца.
Так, кроссовер Chery Tiggo 7L подешевел на 2,6%, до 2,83 млн рублей. Заметное снижение также продемонстрировали Lada Aura (-2,2%, до 2,51 млн рублей) и Solaris HC (-1,8%, до 3,08 млн рублей).
На российском рынке в целом наблюдается аналогичная тенденция: средняя стоимость автомобилей отечественного производства опустилась ниже двухмиллионной отметки, достигнув 1,99 млн рублей. При этом цены на новые модели китайских брендов остались на уровне 3,94 миллиона рублей.
За первый квартал года заметно вырос объем предложения: российские марки стали доступнее на 7%, а китайские автомобили — на 1%.
Для примера: в декабре цена новых авто в Татарстане стабилизировалась на уровне 2,92 млн рублей.
