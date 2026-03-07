В Казани продают 14-летнюю Lada с пробегом 754 км

Фото: скриншот объявления Avito

В Казани выставили на продажу Lada Kalina 2012 года выпуска. Причем пробег у машины за 14 лет эксплуатации составил всего 754 км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Согласно описанию, автомобиль сохранился полностью в заводском состоянии. Под капотом легковушки установлен двигатель 1,6 литра мощностью 81 лошадиная сила, коробка переключения передач стоит механическая.

Стоимость автомобиля — 729 тыс. рублей.

Lada Kalina — семейство российских автомобилей малого класса, выпускавшееся АвтоВАЗом с 2004 по 2018 год. Это семейство моделей — последнее построенное на платформе «Гамма» поколение вазовских машин.

Никита Егоров