Продажи новых легковушек в России увеличились на 3% по итогам февраля 2026 года

Продажи б/у легковых машин выросли на 4%

Фото: Максим Платонов

В феврале 2026 года в России продали 78 685 новых легковых машин. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го, сообщила пресс-служба «Автостата».

По словам экспертов, именно новые легковушки удерживают общий рынок от более глубокого снижения. Небольшой рост рынка легковых авто показывает, что потребительский спрос в частном секторе сохраняется, несмотря на общую экономическую осторожность.

В свою очередь, в феврале продали 435 214 тыс. подержанных легковушек. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

А вот продажи коммерческой техники на рынке новых и на рынке подержанных автомобилей снизились.

Как подчеркнули аналитики «Автостата», февральская статистика подтверждает структурную особенность российского авторынка, которая проявилась еще в 2025-м. Потребительский спрос на легковые автомобили остается относительно устойчивым, тогда как инвестиционный спрос бизнеса на коммерческий транспорт заметно охладился.

Никита Егоров