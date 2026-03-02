Продажи легковых авто в феврале выросли на 4%

По данным Минпромторга, реализовано 80,5 тыс. машин

Фото: Максим Платонов

В феврале 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 80,5 тыс. единиц. По отношению к январю 2026 года показатель снизился на 2%. Об этом свидетельствуют данные Минпромторга.

Совокупные продажи новых транспортных средств в стране по итогам февраля достигли 90,8 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем в феврале 2025 года.

Сегмент легких коммерческих автомобилей составил 5,9 тыс. машин. Это на 27% ниже результата февраля прошлого года, но на 4% превышает показатель января 2026 года.

Продажи грузовых автомобилей в годовом выражении сократились на 26% — до 3,9 тыс. единиц. По сравнению с январем 2026 года объем реализации оказался выше на 19%.

Автобусов в феврале было продано 610 единиц, что на 25% меньше показателя февраля 2025 года и на 2% больше результата января 2026 года.

Ранее «Реальное время» писало, что российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2026 году может повторить показатели прошлого года и продемонстрировать оживление во второй половине периода.

Ариана Ранцева