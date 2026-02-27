В Казани за 1,4 млн рублей продают 79-летний автомобиль с вырезами вместо дверей
В Красной армии эту машину называли «козликом»
В Казани выставили на продажу ГАЗ-67 1947 года выпуска. Согласно описанию в опубликованном объявлении, пробег у 79-летней машины составил 2 тыс. км. Стоимость такого автомобиля — 1,4 млн рублей.
Судя по фото, данный советский полноприводный легковой автомобиль имеет вырезы вместо дверей. Также машину отличает открытый кузов.
Разработка ГАЗ-67 началась в 1941 году на базе ГАЗ-64. Главным конструктором этой машины стал Виталий Грачев. Причем уже в 1943-м в СССР начали серийно производить ГАЗ-67Б — модернизированную версию упомянутой модели.
В Красной армии ГАЗ-67Б называли «козликом», «пигмеем», «блохой-воином» и «Иван-Виллис».
