В Казани за 1,4 млн рублей продают 79-летний автомобиль с вырезами вместо дверей

06:45, 27.02.2026

В Красной армии эту машину называли «козликом»

Фото: Скриншот с Avito

В Казани выставили на продажу ГАЗ-67 1947 года выпуска. Согласно описанию в опубликованном объявлении, пробег у 79-летней машины составил 2 тыс. км. Стоимость такого автомобиля — 1,4 млн рублей.

Судя по фото, данный советский полноприводный легковой автомобиль имеет вырезы вместо дверей. Также машину отличает открытый кузов.

скриншот с сайта Авито

Разработка ГАЗ-67 началась в 1941 году на базе ГАЗ-64. Главным конструктором этой машины стал Виталий Грачев. Причем уже в 1943-м в СССР начали серийно производить ГАЗ-67Б — модернизированную версию упомянутой модели.

В Красной армии ГАЗ-67Б называли «козликом», «пигмеем», «блохой-воином» и «Иван-Виллис».

Никита Егоров

