Аналитики рассказали, какие авто с пробегом быстрее раскупают в Татарстане

Первые места в топ-10 заняли Audi Q3 и Audi Q5L

Быстрее всего у дилеров раскупают Audi Q3 и Audi Q5L: эти модели находят новых владельцев почти на 40% быстрее, чем в среднем по сегменту. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Авто».

Также в числе быстро продаваемых — Lynk & Co 900, Mercedes‑Benz GLC‑класса, Zeekr 9X и BMW X1: они уходят с рынка на 30% быстрее среднего показателя. За ними в топ‑10 наиболее ликвидных моделей следуют EXEED LX, EXEED VX, Audi A5 и BMW X6 — спрос на них выше среднего на 15%.

Наиболее востребованные марки в регионе — BMW (доля в общем интересе 28,8%), Mercedes‑Benz (23,3%), Lexus (9,7%), Audi (8%), Land Rover (3,7%), Volvo (3,6%), EXEED (2,8%), Genesis (2,4%), Porsche (2,3%) и Voyah (2%).

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В топ‑10 популярных моделей вошли:

BMW 5‑й серии (7,5%);

Mercedes‑Benz E‑класса (6,1%);

BMW 3‑й серии (4,6%);

Lexus RX (3,9%);

BMW X5 (3,8%);

BMW X3 (3,8%);

Lexus NX (3,1%);

Volvo XC90 (2,4%);

BMW X7 (2,1%);

Mercedes‑Benz GLS‑класса (1,9%).

Отдельные марки и модели показали заметный рост спроса. Так, интерес к автомобилям Voyah увеличился почти втрое, к Jeep — более чем вдвое, а к Genesis — на 13%. Среди моделей наибольшая динамика у Mercedes‑Benz GLA‑класса: спрос вырос более чем втрое. Также заметно повысился интерес к Volvo XC90 (почти в 2,5 раза), EXEED TXL (+69%), BMW X3 (+35%), Mercedes‑Benz V‑класса (+21%), Mercedes‑Benz GLE‑класса Coupe (+18%), BMW 5‑й серии (+14%) и BMW 3‑й серии (+3%). Спрос на BMW X1 вырос на 2%.

Средняя цена на премиальные автомобили с пробегом у дилеров в Татарстане составила 4,2 млн рублей.

Ранее эксперты выяснили, какие новые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей жители Татарстана чаще всего добавляют в раздел «Избранное». Среди самых популярных марок оказались представители китайского автопрома — Jetour и Geely, а также бренд Solaris.

Рената Валеева