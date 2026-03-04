Автоэксперт Попов раскритиковал инициативу с постоплатой парковок в России

Он объяснил, как человек может получить штраф за неоплату паркинга даже при постоплате

Фото: Артем Гафаров

Система с постоплатой парковок только на первый взгляд повернута к людям. Однако на самом деле она демонстрирует несовершенство текущей системы взимания платы. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Напомним, что Минтранс России планирует поменять способ оплаты парковок, внедрив механизм постоплаты. Согласно инициативе по новой форме оплаты, водители смогут расплатиться за стоянку спустя некоторое время после ее завершения. В Казани намерены внедрить этот способ оплаты паркинга до начала лета.

Однако, по мнению Попова, на практике человек, который забыл оплатить парковку, впоследствии может не вспомнить, сколько времени его машина простояла в зоне платного паркинга, считает он.

— В итоге автолюбитель навскидку прикидывает время на стоянке и оплачивает, например, 650 рублей, а по факту он должен оплатить 720 рублей. Разница между 720 и 650 — это неоплаченная парковка. Как следствие, человек получает штраф. А что если он в зоне платной парковки в одном месте постоял, потом в другом и не помнит, сколько в итоге должен денег, притом что в ряде городов России в разных местах действует разная цена. На практике мы наткнемся на грядку проблем с неправильно рассчитанными суммами оплаты, — считает автоэксперт.

Взамен он предложил ввести систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов, но и у этой системы есть нюансы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров