Импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 35% в феврале

В страну ввезено 46,8 тыс. легковых автомобилей

Фото: Артем Дергунов

В феврале в Россию было импортировано 46,8 тыс. легковых автомобилей. Это на 35% больше по сравнению с февралем прошлого года, когда было ввезено 35 тыс. машин. Об этом сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Ввоз новых легковых автомобилей (до 3 лет) увеличился на 29% и составил 20,9 тыс. штук. Импорт автомобилей с пробегом (старше 3 лет) вырос на 40%, до 25,9 тыс. единиц.

Среди стран — поставщиков новых автомобилей лидируют Китай (67,2% от общего объема) и Киргизия (20,5%).

Легковые автомобили с пробегом в феврале поставлялись преимущественно из Японии (60,2%), Китая (21,2%) и Южной Кореи (7,7%).

Ранее «Реальное время» писало, что ввоз подержанных авто из Беларуси в 2025 году сократился на 58%.

Ариана Ранцева