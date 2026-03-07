Каждой четвертой женщине в России подарили машину

Большинство девушек-водителей заработали на личный транспорт самостоятельно

Фото: Максим Платонов

Большинство женщин-автолюбителей (71,5%) заработали на машину самостоятельно без чьей бы то ни было помощи. Таковы результаты опроса агентства «Автостат», в котором приняли участие 300 девушек-водителей.

При этом почти каждой четвертой (24,7%) подарили машину. Из этой доли каждой седьмой (14,2%) женщине автомобиль подарил мужчина, а каждой десятой (10,5%) — родители.

Меньше всего (4%) оказалось женщин, которые «купили машину с мужем напополам» или кому автомобиль «подарил сын» и прочие варианты.

Никита Егоров