Импорт подержанных автомобилей в Россию вырос на 31%

За январь — февраль 2026 года ввезли 49,7 тыс. машин

Фото: Максим Платонов

В январе — феврале 2026 года в Россию ввезли 49,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

После 1 декабря прошлого года структура импорта подержанных автомобилей изменилась в сторону моделей меньшей мощности. На машины мощностью до 160 лошадиных сил в первые два месяца года пришлось почти 95% ввоза.

Крупнейшим поставщиком автомобилей с пробегом стала Япония. За январь — февраль из страны ввезли 28,1 тыс. машин, что составляет 56,5% всего импорта и на 39% больше, чем годом ранее.

Импорт из Китая вырос на 164% — за два месяца в Россию ввезли 13 тыс. автомобилей. Поставки из Южной Кореи, напротив, сократились на 46% и составили 3,8 тыс. машин. В пятерку стран-поставщиков также вошли Беларусь и Германия, однако объемы импорта из них значительно меньше.

В марочной структуре лидером остается Toyota — за два месяца ввезено 10,7 тыс. автомобилей. На втором месте находится Honda с показателем 10,1 тыс. машин. В топ-5 также входят Volkswagen (5,3 тыс.), Suzuki (2,5 тыс.) и BMW (2,3 тыс.).

При этом среди первых пяти марок снижение показал только BMW. Оно связано с введением ограничения льготного утилизационного сбора для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил.

Ариана Ранцева