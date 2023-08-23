«Это очень важно для Нижнекамска»: СИБУР провел второй образовательный интенсив для учителей

В Нижнекамске в рамках проекта, организованного при поддержке программы СИБУРа «Формула хороших дел», прошли обучение 160 учителей по физике, химии и математике. Поделиться опытом работы в области инновационных образовательных практик приехали известные в стране и за рубежом педагоги-практики Сергей Ловягин, Наталья Дерябина, Дмитрий Швецов и Евгений Ширяев. На мастер-классах и лекциях слушатели узнали о нестандартных форматах контрольных работ, механической модели для уроков геометрии, о том, как смартфон можно превратить в инструмент исследования, а изучая химию, развивать мышление учеников.

Учителя сели за парты

Второй год подряд у нижнекамских учителей есть уникальная возможность вооружиться новыми знаниями, лично пообщаться и обменяться опытом работы с известными педагогами-практиками России.

— Перед началом учебного года очень важно узнать о новых методиках преподавания в школе. Когда приезжают спикеры такого уровня — это дорогого стоит. На своих уроках я больше готовлю детей к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Занятия проходят информативно, но иногда — скучно. На таких интенсивах мы узнаем как сделать уроки нестандартными, интересными, чтобы дети приходили с удовольствием, — говорит Елена Кудрявцева, учитель математики лицея №14.

Поприветствовать участников интенсива приехал глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Обращаясь к присутствующим, он поблагодарил СИБУР за возможность познакомить школьных учителей с передовыми методиками обучения и повысить уровень преподавательских навыков и умений.

Поприветствовать участников интенсива приехал глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Второй год мы собираемся на интенсиве при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Радует, что промышленники не просто производят продукцию, но и несут социальную функцию. Это очень важно для Нижнекамска. Мы живем в быстро меняющемся мире, и от того, как мы станем готовить детей в школе, будет зависеть наше будущее. Интенсив поможет учителям приблизиться к ученикам, зарядить их энергией. Химия, физика, математика — это основа всего. Важно развивать эти науки, — подчеркнул Рамиль Муллин.

По словам руководителя службы по работе с государственными органами по РТ СИБУРа Станислава Мартыненко, одна из основных задач интенсива — это адаптация стандартных образовательных программ для школьников к запросам современного рынка труда и быстрорастущему уровню развития технологий.

— Я сам заканчивал физмат, преподаю в вузе и понимаю, насколько знания по математике, физике и химии важны в наше время. Фундамент человека закладывается в детстве. То, чем вы занимаетесь — это большой бесценный труд. Хочу поблагодарить организаторов мероприятия, администрацию города за оказанное содействие и конструктивное взаимодействие по многим направлениям в реализации наших инициатив. Хочется пожелать, чтобы это мероприятие было максимально полезным и учителя смогли почерпнуть для себя новое. Мир не стоит на месте, надо развиваться вместе с ним, — отметил Станислав Мартыненко.

Второй год подряд у нижнекамских учителей есть уникальная возможность вооружиться новыми знаниями. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Приятно учиться у молодых, талантливых, компетентных коллег»

После официального открытия мероприятия педагоги окунулись в мир знаний и новаций. Так, руководитель кафедры математики «Хорошевской школы» (Москва), кандидат педагогических наук, учитель физики, заслуженный учитель РФ, победитель конкурса лучших учителей России и лауреат четырех грантов Москвы в сфере образования Сергей Ловягин прочел лекцию, посвященную обучению наукам в насыщенной цифровой среде. Он показал реальные примеры педагогических приемов и учебных материалов, основанных на цифровых технологиях.

— В практической части интенсивов я продемонстрирую возможности смартфона как инструмента-помощника для научных исследований. Этот современный гаджет — не что иное, как мощнейший физический прибор, оснащенный множеством датчиков. С помощью смартфона можно исследовать, как человек двигается, говорит и слышит. Убедиться в том, что физика — не сложный, а один из самых интересных школьных предметов, который имеет непосредственное отношение ко всему, что нас окружает, — уверен Сергей Ловягин.



С особым интересом лекции Сергея Ловягина слушал учитель физики с полувековым стажем 73-летий Борис Иванов. По его словам, интенсивы в таком формате — это современная и удобная форма передачи новых знаний и материала.



— Очень приятно учиться у молодых, талантливых, компетентных коллег. В первую очередь я пришел на лекции, чтобы познакомиться с опытом работы других учителей, узнать что-то новое, увидеть интересные методические приемы, пообщаться с коллегами и приобрести методические разработки, — поделился с корреспондентом Борис Иванов.



Поделиться своим опытом работы в области инновационных образовательных практик приехали известные педагоги-практики. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Не менее интересными были лекции и практические занятия с заведующей кафедрой педагогики и методик преподавания АДПО «Перспектива», кандидатом педагогических наук, автором методики преподавания химии и учебных пособий по химии, членом редколлегии журнала «Химия в школе» Натальей Дерябиной. Она выступила с интерактивной лекцией на тему: «Деятельностный подход: от психологии до методики преподавания», а также провела практикум «Неорганическая химия в схемах, рисунках и задачах».



В Нижнекамск Наталья Дерябина приехала по просьбе местных учителей, которые обратились с просьбой к СИБУРу организовать ее лекции в рамках интенсива.



— Я надеюсь, что сюда пришли учителя, которые интересуются развитием мышления, ростом мотивации детей. На своих лекциях я расскажу, как преподнести информацию, чтобы ребенку было интересно учиться. Мы рассмотрим разные варианты организации курса неорганической химии, подробнее узнаем о визуализации учебного материала и о том, как грамотное изображение информации помогает понимать и запоминать новые данные, — рассказала Наталья Дерябина.



«Такие встречи очень полезны для работы учителя»

Большой популярностью у нижнекамских учителей пользовались мастер-классы от Дмитрия Швецова. Учитель математики школы №179 из Москвы, автор проекта «Беседы», соавтор подкаста «Митя&Дима», автор статей в журнале «Квант» и ряда задач по геометрии, многократный лауреат конкурса «Молодой учитель» фонда «Династия» Дмитрия Зимина представил различные форматы контрольных работ, в том числе нестандартные. Учителя узнали, какой способ выбрать для проверки усвоенных знаний — исследование, доклад, рецензию или решение задач из реальной жизни.



— Прежде чем учить детей, мы должны сами учиться и постоянно совершенствоваться. Я всегда ищу для себя что-то новое, занимаюсь самообразованием, поэтому с большим интересом пришел на интенсив. Такие встречи очень полезны для работы учителя. Например, в прошлом году я открыл для себя такую область, как робототехника, и теперь сам преподаю этот предмет, — рассказал Рустам Вахапов, учитель физики, химии и математики школы №15.



Прежде чем учить детей, нужно самим учиться и совершенствоваться, уверен учитель Рустам Вахапов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Практикум «Механические модели для уроков геометрии» провел методист «Мастерской науки», разработчик оборудования и материалов для преподавания математики, член экспертного совета ОЦ «Полярис-Адыгея» Евгений Ширяев. Он рассказал и показал на практических примерах, как условия теоремы перевести в шарнирный механизм и использовать это умение для исследования любой задачи.



— Зачастую у учителей нет возможности или им непонятно, как создать идеальный объект, о котором можно мыслить. Он создается в голове школьника. Путь к этому должен разбиваться на определенные шаги. Есть определенные этапы, через которые нужно пройти. Первый — чувственный, второй — сбор всех мыслей, третий — речь и подача мысли. Все этапы нужно уметь выделять и прорабатывать ситуации, — рассказал о целях лекций Евгений Ширяев.



Кроме этого, на интенсиве была организована стендовая сессия, объединяющая материалы и пособия, которые используются в современных образовательных практиках. Среди них, например, — математический чемодан.



— Это специальный мобильный кейс, в котором собраны разные математические инструменты, игры и практики. С их помощью можно наглядно объяснить ту или иную тему урока. Кроме содержимого чемодана, на стенде можно будет увидеть, собрать и обсудить использование конструкции самоопирающегося купола. Этот конструктор объясняет принципы построения мостов и иных сооружений, — подчеркнула организатор интенсива для учителей Ольга Кушнир.



Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Здесь же были представлены такие актуальные разработки, как математический лабиринт и школьный музей увлекательной науки, а на книжном стенде будут собраны книги и учебные пособия, которые вдохновили лекторов курса и которые можно рекомендовать всем, кто работает в школе. Это книги о методических аспектах обучения, о развитии эмоционального интеллекта, об особенностях работы с трудными детьми и на другие актуальные темы.



— Мы чувствуем, что это проект очень востребован. Аудитория в Нижнекамске очень отзывчивая. Преподаватели благодарны за то, что многое, что мы показали в прошлом году, можно было применить на практике. Сегодня мы привезли много интересных, актуальных, современных педагогических примеров, лекций, мастер-классов. Надеемся, что это мероприятие будет развивать преподавательское сообщество. Такие вещи рождают синергию, а синергия — это то, что дальше движет процессом без нашего энтузиазма и вклада, — подытожила Людмила Ильинова, программный директор интенсива для преподавателей по химии, физике и математике.