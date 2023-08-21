Бразильский переводчик в Казани: «Я думаю перевести что-нибудь из татарской литературы в будущем»

Алефе Априжио — о смысле изучения языков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Алефе Априжио — бразилец, который больше четырех лет живет в Казани. Он преподает португальский и испанский языки в КФУ, переводит мероприятия различных масштабов и российские мультики на родной португальский язык. Всего Априжио знает 9 языков — это русский, испанский, португальский, украинский, исландский, нидерландский, каталанский, галисийский и, конечно, английский. В планах у него также изучение татарской и еще многих других культур. О тенденциях в сфере лингвистики, схожести русской и бразильской литературы, воспитании билингва и взгляде иностранцев на Казань — в интервью «Реального времени».

«Русский несложно было учить, вообще»

— Почему решили переехать в Россию? И почему именно в Казань?

— Я оказался случайно в Казани. За пару дней до приезда я даже не знал, что такой город существует. Мы с женой, она русская, из Перми, жили в Бразилии. Захотели просто поменять пространство. Я уже работал в это время в Бразилии переводчиком с русского на португальский и наоборот. Хотел в Москву, чтобы пройти тестирование по русскому языку и попутешествовать. В один прекрасный день моя казанская подруга Камиля позвонила и сказала, что есть вакансия в КФУ. Я решил попробовать съездить на пару месяцев, раз уж в России буду. Я точно не хотел жить ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге — это огромные города. Хотел жить в городе чуть поменьше. Мы приехали в Казань, я прошел собеседование. Мы гуляли по городу, нам понравилось все, что мы видели, и вот с тех пор мы тут.

— Какие принципиальные отличия жизни в Казани от других городов?

— Я часто бывал в Москве по работе, каждый месяц приезжал. В 2013 году мы жили 3 месяца в Перми и в Санкт-Петербурге неделю. Потом мы решили, что Казань — это идеальный город для нас. Именно здесь, в Казани, уютно. Компактный город. Но, несмотря на это, здесь очень много иностранцев. Адаптация здесь проходит лучше. В Москве, конечно, много иностранцев, но там люди каждый сам по себе. В Казани же есть то, что я и ищу — это человеческий контакт. Это очень важно для меня. Если я могу выбирать, я всегда выбираю город поменьше. Поэтому Казань для меня — самый оптимальный город из всех, которые я знаю в России.

— Как долго учили русский язык и насколько сложно это было?

— Это будет сюрприз, но русский несложно было учить вообще. Я не видел вообще никаких проблем в изучении русского языка. Конечно, особенности есть. До этого я ходил еще на курсы чешского языка 10 лет. Он мне дал большую базу, чтобы понимать славянские языки в целом. До России я еще работал в языковой школе в Бразилии с украинцами. Там они говорили то на русском, то на украинском. Привык уже к языку.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани же есть то, что я и ищу — это человеческий контакт. Это очень важно для меня

Благодаря чешскому и украинскому никогда не было грандиозных проблем при изучении русского языка, но некоторые нюансы есть. Ударение до сих пор сложно понимаю. Падежи тоже сложно, и отсутствие глаголов во фразах — это просто кошмар. Есть выражение, которое, несмотря на то, сколько я живу в России, всегда сложно понимать, — это «да нет, наверное». Всегда думаю: «А что он имеет ввиду? Это будет или не будет? Скорее всего нет или скорее всего да?». Думаю, что привыкну к этому.

Русский я учил прямо по учебнику всего три месяца. Для разговорной речи учил полгода. Потом я уже смотрел фильмы на русском, и не все, но 70% понимал. В процессе обучения я еще смотрел «Дом-2», «Пусть говорят», «Время покажет».

Я не понимаю до сих пор ваши глаголы: «прикупить, докупить, закупить». Это еще сложно. Простые глаголы «сходить, доходить» еще понятны. Иногда мне разъясняют, для каких контекстов глаголы, но я не вижу разницы. Если я могу не использовать эти глаголы, я их просто не использую. Это мне сложно.

Еще в плане произношения мне трудно — твердая «л» и «ш» и «щ». Если я заранее знаю «ш» или «щ» стоит в слове, я напишу, но, например, на диктанте — рандом. Я не понимаю разницы.

«Я просто фанат языков»

— Что вас привлекает в изучении языков?

— Я просто фанат языков. Был еще не во всех странах, на языках которых говорю, но очень хочу. Моя мечта — Исландия. Почему эти языки? Я такой человек, который любит культуру. Единственный вариант, чтобы полностью понять культуру — это выучить язык. Конечно, невозможно выучить все языки, нереально. Но если у меня есть где-то знакомые, это дает мне возможность изучать язык.

Когда я путешествую, то первое, что делаю, — ищу материалы для изучения местного языка. Может быть, не для свободного владения, но чтобы базово понимать. В России у меня, например, есть материалы для изучения татарского, башкирского, марийского. Студенты знают, что я это очень люблю, и приносят материалы: «Вот это мой язык, язык моего региона».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Я такой человек, который любит культуру. Единственный вариант, чтобы полностью понять культуру — это выучить язык

— Получается, вы учили татарский?

— Когда поселился в Казань, я подумал, что это шанс выучить новый язык, но это сложно, потому что мало кто на нем разговаривает постоянно. Для изучения любого языка надо постоянно на нем разговаривать. Конечно, у меня есть студенты из других городов, деревень. Они там чисто на татарском еще могут разговаривать, но в университете у нас другая тема.

Я знаю только пару слов на татарском, но желание выучить есть. Язык красивый, но сложный. У меня болит горло иногда, потому что очень много твердых букв. Русский — мягкий язык, как и португальский. Португальский тоже очень мелодичный, в отличие от турецкого, татарского — тюркских языков в целом.

«У ребенка в голове четыре языка в пять лет»

— Вы рассказывали, что у вас есть ребенок. На скольких языках он говорит?

— Родные языки — португальский и русский. Я с ним говорю на португальском и испанском, а мама всегда на русском. Садик двуязычный — русский и английский. У ребенка в голове четыре языка в пять лет. Пока свободно только на русском говорит.

В прошлом году я его отправлял в Бразилию. Там он пробыл с мая до ноября. Моя мама сказала, что будет сложно, потому что он не знает португальский. Он приехал в Бразилию, неделю ни с кем не хотел общаться — только со своей мамой на русском.

Потом, когда уже увидел, как дети играют, перешел на португальский, будто всегда его знал, просто не хотел говорить. Педиатр объяснила, что если у детей нет причины разговаривать на каком-то языке, они не будут этого делать. Если окружающие понимают русский, ему проще говорить на русском. Так как в Бразилии знали только португальский, в голове у ребенка щелкнуло: «Хорошо, надо говорить на этом языке».

«Мы должны дать им возможность получать удовольствие»

— Вы преподаете в университете. Как мотивируете студентов на изучение языков?

— Преподавателем сложно быть, потому что на каждом занятии, на каждой паре мы должны сделать все возможное, чтобы студенты видели кусочки нашей страны в аудитории. Надо создать атмосферу, пространство, дать возможности и причины разговаривать на этом языке. Иногда я спрашиваю у студентов: «Ребята, как часто вы разговариваете на португальском и испанском, не считая пар в университете?» Они отвечают: «Никогда». А почему никогда? Потому что они видят занятия как обязанность. Надо делать по-другому.

— Мы должны дать им возможность получать удовольствие. В Казани есть возможность разговаривать на португальском и испанском языках. Я всегда стараюсь создать пространство именно для этого. В то же время не должно быть скучно. Многие начинают изучать языки из-за иностранных сериалов. Но мы не будем изучать языки только для того, чтобы смотреть этот сериал вечно. Иногда сложно показать, что на горизонте есть другие возможности, помимо сериалов. При этом нужно, чтобы они видели изучение языков не только как грамматические правила, в них есть море интересных вещей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мы должны дать им возможность получать удовольствие. В Казани есть возможность разговаривать на португальском и испанском языках. Я всегда стараюсь создать пространство именно для этого

— С какими сложностями сталкиваются ваши студенты при изучении португальского и испанского языков?

— Сложностей в португальском больше, потому что мало материалов для изучения, к сожалению. Я думаю, что до прошлого года в Бразилии вообще не было международной языковой политики. Я имею ввиду рекламу португальского. Мы всегда думали, что рекламировать сериалы, кофе, футбол — достаточно для привлечения иностранцев, чтобы они приезжали в Бразилию. Сейчас мы понимаем, что нет. Если хотим быть среди лидеров и иметь какое-то влияние в международных отношениях, мы должны стандартизировать обучение и преподавание португальского языка. Мы не можем делать это как «сегодня хотим, завтра не хотим». Надо сначала оформить документы, подумать, с чего это начать, и готовить материалы для преподавания и изучения языка. Я думаю, что это самая большая проблема — отсутствие материалов и для студентов, и для преподавателей. Я сам их составляю, это очень сложно.

Что касается испанского языка, я думаю, что, может быть, сейчас трудно для них пройти практику, съездить в Испанию. Возможности есть, но сложновато. В этом году 8 человек из нашей группы были в Испании. Гораздо меньше, чем до этого. Когда они начинали изучение, они думали: «О, это всегда было и всегда будет. Это перспективное дело. Испания недалеко отсюда». А в итоге сейчас сложно, и это грустно.

— Какие изменения в востребованности обучения языкам вы можете отметить?

— Английский все еще на первом месте. Я думаю, что еще очень долго так будет оставаться, потому что мир работает на основе английского языка. Но я вижу, что сейчас в России два языка, которые набирают популярность, — китайский и португальский, потому Россия, Бразилия и Китай входят в БРИКС. Сотрудничество между ними укрепляется каждый год все больше.

В Бразилии уже есть бесплатный курс русского языка, есть возможности изучать его в университетах или в языковых школах. Россия, из-за политических условий, открывает для себя новые возможности, ищет новых партнеров на международной арене. Отсюда вытекает необходимость преподавать. Между Россией и Бразилией много перспектив для сотрудничества. Мы видим сейчас, что появляется все больше людей, желающих изучать португальский. Я помню, когда начал работать здесь, у нас была только одна группа — около 13-14 человек, года четыре назад. Сейчас у нас уже 5 групп, которые учат португальский. Они активно участвуют в мероприятиях по переводу. Направление очень перспективное сейчас.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мы всегда думали, что рекламировать сериалы, кофе, футбол — достаточно для привлечения иностранцев, чтобы они приезжали в Бразилию. Сейчас мы понимаем, что нет

«Всегда, когда говоришь, что в Бразилии тоже показывают «Дом-2», все удивляются»

— Вы также переводите российские мультики на португальский («Фиксики», «Сказочный патруль», «Мимимишки»). Как публика в Бразилии к ним относится?

— В Бразилии один канал подписал договор со студией в России. Они купили права на трансляцию не только мультиков, но и в целом на российский контент. Например, еще «Дом-2». Всегда, когда говоришь, что в Бразилии тоже показывают «Дом-2», все удивляются. У нас тоже есть аналогичные передачи.

Я думаю, что «Фиксиков», «Машу и Медведя» показывают в Бразилии везде. Есть один канал, и там раз пять в день транслируют. И дети такие восхищенно: «Что это, мама? Что это за большое животное?» Возникает интерес со стороны детей. А «Фиксики», я думаю, не для самых маленьких. Там много интересного тоже. В российских мультиках есть движение, они красочные. Я думаю, что для детей это самое то. В отличие от других американских, например, стандартных, замороженных… Не так много движения там. Все говорят, что в американских мультиках есть насилие, и его слишком много. Это не очень хорошо для наших детей. Российские мультики еще и обучающие.

Кроме того, очень много российских фильмов популярны в Бразилии. Россия в целом очень популярна. Я думаю, что это связано с историей: сначала СССР и сейчас Россия — грандиозная страна на международной арене. В школе всегда изучаем что-нибудь из истории или культуры России. Поэтому все, что делают в России, так или иначе появится и в Бразилии в сфере культуры. Ваша литература очень популярна. Я сам еще только в школе читал Достоевского, Пушкина. В каждом книжном магазине всегда есть место для русской литературы. К сожалению, Тукая пока нет, но, я думаю, перевести что-нибудь из татарской литературы в будущем.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Все, что делают в России, так или иначе появится и в Бразилии в сфере культуры. Ваша литература очень популярна

— Как вы лично относитесь к русской литературе?

— Очень хорошо. Экзистенциализм, можно так сказать. Российский и бразильский народы не очень сильно отличаются, несмотря на великое расстояние между нами. Я думаю, что у нас есть общая история. Я думаю, что российский народ любит страдания. Это часть личности уже — Достоевский…

Я помню первую русскую литературу, которую мне прочитали. Это были «Белые ночи». Господи… Я тогда так… «А как можно это читать? Как можно это писать? А почему людям это нравится?» Я подумал, что невозможно — это вечные страдания. Потом преподаватель сказал: «Хорошо. Мы читали вот это из русской литературы. Давай посмотрим, что у нас тоже есть такое. Мы просто не замечаем, потому что это наше. Надо смотреть на то, что у нас есть, а потом мы будем понимать то, что приходит к нам».

Мы начали читать бразильскую литературу и увидели, что все совершенно одинаково. Просто у нас нет «Белых ночей», а что-то другое. Сценарий другой, но ощущения, чувства, вкус… Все, что есть в России, у нас есть тоже. Это для меня до сих пор шок. Как можно на таком расстоянии иметь похожую литературу? Достоевский, Пушкин, я думаю, что влияли на всех писателей. Я не думаю, что существует человек, который пишет и чувствует литературу, но не любит этих авторов.

«Все стереотипы уже в прошлом»

— Какие изменения вы в себе замечаете за годы жизни в России?

— Я думаю, что сейчас могу спокойно воспринимать этот русский мир в сфере культуры. Взгляд на жизнь с точки зрения русского. Раньше, например, я видел мир только с точки зрения Бразилии. Когда я жил в Бразилии, я, конечно, уже знал русский, но у меня было очень мало контакта с российским народом, чтобы понимать его поведение. Читать, изучать что-то в Бразилии — это одно. А жить здесь, зная русский язык, это возможность мыслить как русский.

— Мнение о каких вещах у вас изменилось?

— Например, в Бразилии через кино я видел Россию как холодную страну, холодный, агрессивный народ. Показывают по телевизору, что американцы, европейцы счастливые, гуляют, обнимают друг друга. Когда показывают Россию, там всегда условные Наташа и Сергей пытаются обмануть кого-то, всегда шпионы, всегда все закрытые, холодно, ходят по улице пьяные, что Россия еще в прошлом веке в плане развития. Ну это стереотип.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Читать, изучать что-то в Бразилии — это одно. А жить здесь, зная русский язык, это возможность мыслить как русский

Я осознал, когда один мой друг был тут. Он мне написал, сказал: «Я в Россию к тебе. Я хочу видеть, как Красная армия ходит по улицам». Я спрашиваю: «Какая Красная армия? С ума что ли сошел?» Он хотел узнать, как тут люди живут, думал, что здесь мало новых машин. Я говорю: «Клевер, ты в Россию, а не на Кубу». Он прилетел в Москву: «А какая разница между Парижем и Москвой?» Я говорю: «Вообще никакой». Он прилетел в Казань и такой: «Какой красивый город — и развитый, и современный. И солнце!» Мама когда спрашивает, какая погода у нас, я говорю, что сегодня 30 градусов. Она такая: «Как так? Ты же в России!» А я ей: «Да, бывает здесь и 30 градусов иногда. Три месяца так-то».

Я не просто турист в России, у меня есть возможность и способность понять местный менталитет. Нет, это дает мне не просто понимать, а знать русских. Все стереотипы уже в прошлом. Когда я рассказываю бразильцам, что у меня есть друзья в России, они говорят: «Но они же холодные, они никого не любят». А у них огромное сердце, и душа всегда температурой в тысячу градусов. Надо только понимать, как они это показывают. Они не будут показывать так же, как мы это делаем в Бразилии. Если мы понимаем язык, немного менталитет и общество, мы будем это чувствовать.

«В России я вижу, что роли женщины и мужчины заметно отличаются»

— Вы сказали о разнице в проявлении любви россиян и бразильцев. Какие именно отличия существуют?

— В России слова «я люблю тебя» — это уже серьезно. Вы говорите это тогда, когда прямо чувствуете, что такое есть. В Бразилии же это значение не так определенно, как здесь. Мы можем любить и коллег, и родителей, и друзей. Мы можем познакомиться сегодня, а завтра уже на первом свидании сказать: «Я тебя люблю». Я не знаю, или нам проще это говорить, или для нас значение шире. Скорее всего, второе. Мы это говорим без страха о последствиях. Хорошо это или нет — это уже другой вопрос.

— Какие еще отличия в менталитете можете отметить?

— Еще я думаю, что, так как Бразилия находится под влиянием Европы и США, у нас феминизм играет большую роль. В России я вижу, что роли женщины и мужчины заметно отличаются. Их роли ясны в обществе или в семье. В Бразилии не так видно, кто какую роль играет. Все перемешано. Сейчас не сложно найти семью, где мужчина сидит дома с детьми, а женщина работает. В России найти такую семью сложнее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России я вижу, что роли женщины и мужчины заметно отличаются. Их роли ясны в обществе или в семье. В Бразилии не так видно, кто какую роль играет

Кроме того, например, у вас девочки никогда не пишут первыми. Или еще всегда говорят, что мужчина должен заплатить, не знаю, насколько это практикуется. А в Бразилии мы платим, если мы хотим это сделать. Сейчас я это уже понимаю, но постоянно об этом забываю, потому что это не часть моей культуры. У нас в принципе платит, кто хочет, или каждый за себя. Нет никаких правил. Но в России хорошо, что понятно, кто будет платить заранее. Когда приносят счет, обсуждений нет. Не надо делать вид, что не понимаешь. В Бразилии, когда счет на столе, часто люди делают вид, что счета нет и никто не предлагает заплатить, потом уже кто-то сдается: «Ладно, ребят, что будем делать?»

Еще очень сложно для меня, что у вас нет сиесты. Как тихий час, но для взрослых. Вот как это — пообедать и пойти сразу на работу? После обеда, особенно когда жарко, хочется спать. Вот в садике есть тихий час, а почему в университетах нет?



«Язык — это изображение образа жизни»

— Почему бразильцам стоит посетить Россию?

— Во-первых, из-за истории. Кроме того, потому что образование в России качественное и в разы дешевле, чем в Бразилии. Россия настолько географически далека от нас, что люди должны посмотреть, что это такое вообще. Это же такая огромная страна. А Москва — это великий город. Сейчас у нас экономика хорошая, и у нашего народа есть возможность путешествовать. Раньше у нас была возможность путешествовать только по Южной Америке. А сейчас уже благодаря нашей экономике мы можем подальше ездить.

Сейчас бразильцы сюда едут, потому что здесь недорого. Неделю назад здесь был один бразилец. Он сказал, что чувствует себя здесь богатым. Это одна из причин.

История, опять же. Таких исторических мест, которые есть в России, нет в Бразилии. Например, Казани 1000 лет, Бразилии — 500. Ну… Город в 2 раза старше страны. Здесь история везде.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вот как это — пообедать и пойти сразу на работу? После обеда, особенно когда жарко, хочется спать. Вот в садике есть тихий час, а почему в университетах нет?

— Зачем нужно учить языки?

Сейчас мы живем в глобальном мире. Мы должны найти эффективный способ общаться с людьми. Не только в сфере туризма или культуры, но и в политике тоже. В каждой стране есть языковая политика. Это зависит от региона и от международных партнеров. Если, например, Россия сотрудничает сейчас с Бразилией, то, конечно, надо развивать в России изучение и преподавание португальского языка, потому что и России, и Бразилии нужен профессионал в этой сфере, чтобы власти обеих стран построили коммуникацию.

Есть разные причины учить языки. Если даже человек не работает в этой сфере, то учить нужно. Изучая иностранные языки, мы открываем для себя новый мир. Меньше дискриминации, меньше проблем в коммуникации, мы можем понимать других и воспринимать поведение, особенности других народов. Если мы их культуру не знаем, то мы не будем их принимать, это будет для нас странным. Это шаг назад. Язык — это изображение образа жизни. Если мы знаем язык, то мы понимаем, чем является та или иная страна.

Изучение языков дало мне понимание, что российский народ, бразильский, европейский, американский — не важно. Мы все народы, мы все люди. Нет разницы вообще в этом плане. Разница лишь в том, как мы представляем себя и других.