Как восстановят Макарьевскую церковь после передачи РПЦ здания СИЗО-2

Храмы на территории изолятора в Адмиралтейской слободе отреставрируют, судьба остальных зданий пока решается

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Егором Кузьминым

Решилась судьба храмов на территории казанского СИЗО-2 в Адмиралтейской слободе. «Церковь точно отдадут РПЦ», — подтвердила информацию нашему изданию помощник раиса РТ Олеся Балтусова. Как только в Авиастроительном районе достроят новый следственный изолятор и переведут заключенных, Татарстанская митрополия получит возможность приступить к реставрации храмового комплекса. Каким образом будут использоваться помещения, в которых сейчас находятся места содержания под стражей, и кому перейдут здания СИЗО-2, выяснило «Реальное время».

«Церковь точно отдадут»

В Адмиралтейской слободе грядут большие перемены. Здесь реконструируется и готовится к открытию Сад Рыбака, будут построены новые жилые комплексы, планируют обустроить старое русло Казанки, набережную и именно здесь будет Соборная мечеть Казани. Картинка района рисуется благостная, но вид явно портит следственный изолятор, который находится наискосок от местонахождения будущей главной мечети.



СИЗО-2 располагается в исторической части города, на ул. Большой, 98, недалеко от набережной Волги, и частично занимает здания старинных церквей, а частично — современную постройку 1984 года.

Как сообщила «Реальному времени» помощник раиса РТ Олеся Балтусова, бывший храм на территории СИЗО-2 вернут церкви, а вот что касается остальных зданий изолятора, вопрос остается открытым. «Церковь точно отдадут РПЦ. Про остальные здания не знаю, решения пока нет», — сообщила она изданию.

По ее словам, ждать этого события придется долго, «год минимум».

«Церковь точно отдадут РПЦ. Про остальные здания не знаю, решения пока нет», — сообщила Олеся Балтусова. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сначала построили храм, потом понадобилась тюрьма — в итоге решили совместить

На территории СИЗО-2 находятся целых два ценных культурно-исторических объекта — одноэтажная церковь постройки 1712 года и более массивная, трехэтажная — 1916 года, раньше это была Макарьевская церковь. C 1936 года при Советах здания храмов стали использовать как тюрьму, где содержали почти 700 арестантов. И только в 1963 году ее перепрофилировали в следственный изолятор.

Внешний облик церкви XVIII века еще в советские времена испортили, надстроив два этажа. Три года назад здание пришлось законсервировать, потому что оно было в аварийном состоянии. Этим занималась проектно-реставрационная мастерская Казанской епархии РПЦ под руководством декана КФУ, архитектора Степана Новикова.

— Мы там делали проект противоаварийных работ, здание перекрыли временной кровлей, чтобы ничего не текло и чтобы строение не разрушалось. Это как раз старая церковь XVIII века, которую в свое время хотели снести, чтобы построить колокольню для нового здания Макарьевской церкви из красного кирпича. Но тут случилась революция, и старая церковь сохранилась, но облик ее исказили и обезобразили так, что даже не догадаешься, что там храм был.

Церковь из красного кирпича начала XX века также переделали под нужды сначала тюрьмы, потом и СИЗО — огромный зал поделили на три этажа, и теперь там корпус для женщин.



— Макарьевская церковь краснокирпичная — это один из самых крупных храмов исторических в Казани. Там самое большое бесстолпное пространство было, без столбов то есть, абсолютно свободное, высокое, светлое. У меня не возникает каких-то двояких мнений — функция церкви должна быть возвращена. Алтарь был освящен, а все остальное, что происходило, — это, по факту, осквернение храма. Практически во всех церквях по всей России чего только не происходило: и тюрьмы были, и расстреливали, и психиатрические больницы и туберкулезные диспансеры располагались. Возможно, это даже силу какую-то моральную давало людям, которые там находились, — рассказал Новиков.

Под руководством Степана Новикова его ученик, студент КГАСУ Егор Кузьмин создал дипломный проект по реставрации Макарьевской церкви. предоставлено realnoevremya.ru Е. Кузьминым

Взгляд в будущее

Под руководством архитектора его ученик Егор Кузьмин еще несколько лет назад создал дипломный проект по реставрации Макарьевской церкви.

— На основе этого дипломного проекта может быть сделана рабочая документация реставрации, и тогда проект может стать основанием для последующих работ, — объяснил Степан Новиков.

Соседство же православного храма и мусульманской мечети, по мнению архитектора, соответствует тенденции толерантной религиозной политики Татарстана, а также является отличным приобретением Адмиралтейской слободы и толчком к ее развитию. Изолятору здесь, по его словам, явно не место.

— В центре города тюрьма в здании церкви — это не «комильфо», — считает архитектор.

Дипломный проект реставрации Макарьевской церкви в Адмиралтейской слободе. Автор: студент КГАСУ Егор Кузьмин, руководитель Степан Новиков. предоставлено realnoevremya.ru Е. Кузьминым

Гостиница, музей или офис?



На маленькой территории СИЗО-2 находятся не только две церкви. В 1984 году во дворе построили еще и 6-этажное здание из кирпича, довольно внушительное с виду. Что будет с этим строением советских времен — передадут его церкви или оставят для иных нужд, пока непонятно. «Реальное время» поинтересовалось у специалистов рынка недвижимости и гостиничной отрасли, можно ли приспособить это здание для более приятного времяпрепровождения, чем тюремное заключение.

realnoevremya.ru

Президент Ассоциации отелей г. Казани и РТ Инга Гадзаова считает, что место неоднозначное для размещения отеля:

— С одной стороны, интересный объект, но, наверное, если ничего не менять и оставить объект как есть, малому количеству людей это будет интересно. Могут приехать один раз, переночевать в таком месте и все. Я сомневаюсь, что люди захотят возвращаться. Все равно сохраняется своя энергетика, — говорит Инга Гадзаова. — Сама по себе логистика тоже специфичная. Несмотря на нехватку гостиничных мест, большей популярностью пользуются центр города, Квартала, места рядом с метро. Так что, думаю, гостиница не будет пользоваться успехом. Может, создать что-то вроде музея, чтобы прочувствовать эту атмосферу, но не более того.

Ей вторит исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина:

— В Питере в бывших «Крестах» будут делать какой-то креативный кластер. Но нужно учитывать отношение населения, — говорит Александра. — Кому-то, может, и зайдет такая тема, при этом место может быть популярным у очень специфической аудитории. У нас не всегда позитивное отношение к местам лишения свободы. К тому же тюрьма здесь была достаточно долгое время, поэтому со зданием надо, конечно, быть очень осторожными, смотреть технические возможности: возможно, оно износилось настолько, что приспособить его для проживания будет не так просто. Также нужно смотреть, какая внутри эргономика: если придется все сносить и строить заново, то это не совсем выгодная история. Но самый главный аспект — имиджевый.

Руководитель агентства недвижимости «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров не видит препятствий для использования здания для жизни.



— Это здание смотрит окнами на Волгу, там частный сектор не закрывает вид. Думаю, что офисное здание вполне возможно реализовать, либо даже гостиницу или апарт-отель можно сделать. Сейчас Кировский район и район аэропорта — это точки роста, — считает эксперт рынка недвижимости.

Дом паломника или семинария



Если город решит отдать всю территорию СИЗО вместе со всеми зданиями патриархии, то, вполне вероятно, 6-этажный корпус для мужчин снесут, как это видно по дипломной работе, и соорудят парковку. Но возможны и варианты. Одиннадцать лет назад в этом здании был проведен капитальный ремонт, и если оно в хорошем состоянии, то вполне подойдет под церковные нужды, считают эксперты. Тогда рядом с отреставрированной Макарьевской церковью жители увидят паломнический дом или семинарию.

Здание СИЗО-2, построенное в 1984 году. Сейчас здесь мужской корпус. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Реальное время» отправило запрос о реставрационных планах Макарьевской церкви в Татарстанскую митрополию. На момент выхода статьи ответ не поступил, комментарий будет опубликован по получении.

