Обвиняемых в присвоении 120 млн рублей по «делу МЧС Татарстана» будут судить в Москве

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Бабушкинский райсуд Москвы направят в ближайшее время материалы уголовного «дела МЧС Татарстана» по хищению 120 млн рублей с лишним из бюджета. Накануне апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонил жалобы защиты на решение о переносе процесса за пределы Татарстана, сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемых.



В мае судья Верховного суда удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ об изменении подсудности по данному делу, согласившись с доводами надзорного ведомства, что объективному рассмотрению в Татарстане могут помешать обширные связи в правоохранительных органов одного из обвиняемых — бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина.

Выбор Бабушкинского суда объяснили тем, что на территории этого района находится московское СИЗО-4 (также известное, как «Медведь»), где сейчас содержатся двое фигурантов дела — Ильхам Насибуллин и директор фирмы «ОДС РТ» Ленур Зиннатуллин. При изменении подсудности Верховный суд продлил им срок ареста.

Третий обвиняемый — замдиректора «ОДС» Ильнар Гимадиев сейчас под подпиской о невыезде.

Попытки защиты добиться отмены решения были отклонены. «Ни в ходатайстве, ни в решении суда об изменении подсудности вообще не было ни одного довода в соответствии со статьей 35 УПК РФ (которая регламентирует подсудность — ред.). Все свелось к указанию, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и потерпевших, хотя это является основанием для избрания-продления меры пресечения», — комментирует ситуацию адвокат Александр Клюкин, отмечая, что его подзащитному — бывшему замминистра — указали на связи в органах власти. «Ну давайте тогда всех высокопоставленных должностных лиц в других субъектах судить. У всех связи», — говорит защитник.

Напомним, тройку татарстанских фигурантов обвиняют в присвоении бюджетных средств в 2014-2020 годах путем навязывания предприятиям республики услуг бизнес-клона государственной Поисково-спасательной службы — компании «ОДС РТ», которая, по версии СК и прокуратуры, использовала силы и средства ПСС с позволения руководства министерства. Каждому из обвиняемых предъявлена своя сумма похищенного. Самая большая — 121,6 млн рублей — Насибуллину, самая меньшая Гимадиеву — 57,4 млн. При этом в обвинении фигурирует еще и неустановленный организатор хищений, вместе с которым орггруппа похитила 133 млн рублей.

Вину все трое не признают.

В ноябре 2021 года Советский райсуд Казани вернул это дело в Генпрокуратуру, согласившись с защитой, что процессуальные ошибки в обвинении мешают рассмотрению дела. Кроме расхождения в суммах недоумение в фигурантов и их адвокатов вызвали включенная в ущерб сумма уплаченных «ОДС» налогов, а еще выручка коммерсантов от проведения спортивных мероприятий, а также очистки пляжей, водоемов и разработки научно-технической документации.

Как сообщили «Реальному времени» адвокаты бывшего замминистра Александр Клюкин и Леонид Кример, они были не согласны и с переносом дела за пределы Татарстана, и с продлением срока стражи. Однако Верховный суд РФ вчера согласился с защитой лишь в одном вопросе — снял арест с автомобилей обвиняемых. С их слов, за время дополнительного следствия в обвинительном заключении ничего не поменялось и ни одно выявленное Советским райсудом нарушение не было устранено.