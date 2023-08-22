Рост промышленности в Татарстане замедлился

Первая половина этого года оказалась для производства менее успешной, чем годом ранее

Темпы роста промышленности в Татарстане в первом полугодии 2023 года проигрывают динамике прошлого года. Индекс промышленного производства в июне составил 106% к аналогичному периоду прошлого года. В июне 2022 индекс был 108,3%. Ожидается, что по итогам года рост промышленности в республике составит незначительные 0,7%. Какие отрасли в 2023 году показывали рост, а где зафиксировано падение, как на промышленность влияют слабый рубль и повышение ключевой ставки до 12% и действительно ли 2023 год сложнее для производства, чем предыдущий, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

За полгода Татарстан отгрузил товаров собственного производства на 2,12 триллиона рублей

В июне 2023 года, по данным Татарстанстата, промышленное производство в республике выросло на 6% к соответствующему периоду прошлого года. При этом в июне прошлого года индекс промышленного производства в Татарстане составлял 108,3%, то есть производство росло более динамичными темпами.

За шесть месяцев 2023 года в Татарстане было отгружено товаров собственного производства на 2,12 трлн рублей. А за шесть месяцев 2022 года — на 2,4 трлн рублей (падение — 12,5%). При этом отгрузка товаров в обрабатывающей промышленности сократилась с 1,68 до 1,56 трлн рублей, в производстве кокса и нефтепродуктов — с 615,3 до 458,2 млрд рублей, в добыче полезных ископаемых — с 600,4 до 428,3 млрд рублей, в производстве химических веществ — с 317,1 до 233,7 млрд рублей. При этом выросло производство автотранспортных средств — с 181,3 млрд до 252,7 млрд рублей.

В топ-10 отраслей по объему отгруженных товаров в I полугодии 2023 года вошли обрабатывающие производства, производство кокса и нефтепродуктов, добыча полезных ископаемых, производство автотранспортных средств, производство химических продуктов, производство пищевых продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство металлических изделий и производство электрического оборудования.

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В топ-10 отраслей с наименьшим объемом отгруженных товаров в первом полугодии вошли производство кожи и изделий из кожи, производство мебели, производство текстильных изделий, производство одежды, производство лекарственных средств, производство напитков, бумаги и бумажных изделий, а также производство прочих транспортных средств и оборудования.

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В топ-5 самых динамично растущих отраслей в первом полугодии 2023 года вошли производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство мебели, электрического оборудования, автотранспортных средств и одежды.

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Падение зафиксировано в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева, производстве текстильных изделий, бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов, производстве лекарственных средств и производстве резиновых и пластмассовых изделий.

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Что тормозит промышленное развитие?

В существенной степени восстановление экономики и реализацию долгосрочных проектов технологического суверенитета тормозит ограниченность возможностей импорта отсутствующих в России технологий, например для автомобилестроения и авиационной промышленности, отмечают аналитики НКР. В настоящее время основным поставщиком технологий становится Китай, продолжается ввоз по параллельному импорту, однако масштабный импорт для создания в России собственных современных производств затруднен.

Санкционные ограничения в отношении нефтегазового сектора привели к проблемам с логистикой, что обусловило увеличение инвестиций в приобретение собственного флота, которое, в свою очередь, позволило поддержать объемы экспорта нефти и нефтепродуктов. Вместе с тем нефтяным компаниям предстоит и далее решать вопросы поиска альтернативных каналов для проведения расчетов, расширения используемых валют, поставки необходимого оборудования и запчастей из «дружественных стран».

Основными факторами, сдерживающими восстановление отечественной экономики, остаются падение экспорта и ухудшение внешнеторговых условий с учетом проблем с конвертируемостью валют «дружественных стран»; технологические, санкционные и иные ограничения; слабая инвестиционная динамика в частном секторе и сокращение численности рабочей силы, особенно ощутимое в строительстве и машиностроении.



«Оценивая динамику промышленного производства в июне текущего года, также как и в целом за первое полугодие, мы наблюдаем замедление роста производства к аналогичному периоду прошлого года (январь-июнь 2022 — 108,2%, январь-июнь 2023 — 103,1%), — отмечает аналитик группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова. — Основной причиной послужило замедление роста производства в обрабатывающем секторе (июнь 2022 — 113%, июнь 2023 — 107,4%), доля которого по итогам 2022 года в структуре промышленности более 70,0%».

В июне 2023 года снижение объемов промышленного производства по отношению к июню 2022 года наблюдалось в производстве напитков (-9%), текстильных изделий (-5,1%), кожи и изделий из кожи (-6,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели (-11,6%), производстве бумаги и бумажных изделий (-12,8%), а также в одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности региона — производстве химических веществ и химических продуктов (-3,9%), в том числе каучуков синтетических в первичных формах (-18,9%).

Основной причиной задержки роста производства являются введенные санкции против ряда компаний региона, а также широкого спектра товаров. Кроме того, в Татарстане отмечается высокая зависимость от импорта различных компонентов и комплектующих, говорит Исхакова

По итогам года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, Татарстан ожидает незначительный рост промышленного производства по отношению к результатам прошлого года (+0,7%).

«Темпы роста промышленного производства несколько замедляются, и на это есть ряд причин, — комментирует Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам». — Ослаб внутренний спрос из-за ухудшившихся экономических условий — роста инфляции и девальвация рубля. Внешний спрос остается также слабым из-за снижения темпов роста мировой экономики, повышаются производственные затраты из-за ослабления рубля и задержек поставок».

Сегодня, по словам Пырьевой, есть ряд компаний, которые выигрывают за счет ослабления рубля: «В первую очередь — это экспортеры и компании, у которых выручка номинирована в валюте, например «Совкомфлот», — поясняет она. — В то же время есть и пострадавшие стороны, которым слабый рубль не на руку, — в частности, девелоперы, которые получают выручку в рублях, а стройматериалы импортируют. Слабый рубль может повлиять на снижение рентабельности застройщиков».



Повышение ключевой ставки до 12% повлечет за собой удорожание кредитов, что будет сказываться на рентабельности бизнеса, говорит эксперт. Сильнее всего пострадают строительство и металлургия, которые относятся к числу наиболее закредитованных отраслей России. «С другой стороны, такие меры необходимы для экономики России сейчас, и это в среднесрочной перспективе позволит стабилизировать цены, рубль и повысить внутренний спрос», — считает она.

«Увеличение ключевой ставки Банком России обычно приводит к росту процентных ставок по кредитным продуктам банков. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать роста расходов предприятий на обслуживание своих кредитных обязательств, — говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. — Особенно сильно вырастут расходы заемщиков, процентная ставка которых в кредитном договоре прямо привязана к индикатору ключевой ставки Центробанка. В целом рост процентной нагрузки, как правило, снижает инвестиционную активность предприятий».

«Девальвация национальной валюты увеличивает выручку экспортеров в рублевом выражении. Также при слабом рубле импортозамещающие производства получают дополнительную выгоду вследствие удорожания аналогичной зарубежной продукции, — прокомментировал он текущую ситуацию. — При этом при высоком курсе иностранной валюты возрастают издержки компаний, закупающих импортное сырье, оборудование и комплектующие. В свою очередь, рост издержек импортеров является дополнительным вкладом в увеличение темпов инфляции в стране».

Кроме того, компании имеющие долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте, также будут нести дополнительные расходы на их обслуживание и выплату при ослаблении курса рубля, отмечает эксперт.

