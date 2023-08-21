Как хореограф отсудила у Казанского театрального училища почти 800 тысяч за увольнение

Училище обвиняло девушку в распитии алкоголя со студентами и нарушении методики занятий

Как выяснило «Реальное время», казанский хореограф Анжелика Алексеева засудила Казанское театральное училище за то, что учебное заведение незаконно ее уволило. Отсудила хореограф у училища более 700 тысяч рублей. Учебное заведение обвиняло преподавательницу в том, что она распивала алкоголь со студентами и заставляла их делать ремонт в своей квартире. Однако девушка смогла отбить все претензии к ней и доказать свою невиновность.

Девушку уволили, несмотря на наличие социальной ипотеки

Дело между Анжеликой Алексеевой и Казанским театральным училищем рассматривал Авиастроительный городской суд. Как говорится в судебных актах, поводом для иска со стороны Алексеевой стало расторжение договора между ней и техникумом, где она работала учителем танцев.

В деле указывается, что это не единственное разбирательство между преподавательницей и училищем. В Вахитовском суде хореограф оспаривала приказ об объявлении ей выговора, но дело проиграла.

На этом же заседании педагог указывала на то, что из-за увольнения она понесла материальный ущерб. Девушка взяла социальную ипотеку по одноименной программе. Она купила квартиру площадью 33 квадратных метра, в 2020 году платила за нее 32 тысячи рублей, а в 2021 году платеж вырос до 38,5 тысячи рублей каждый месяц. Алексеева настаивала на том, что после увольнения она не смогла пройти перерегистрацию по программе, так как из-за потери работы не имела возможности подать необходимый пакет документов. По версии преподавательницы, ее материальный ущерб из-за сложившейся ситуации составил 214 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В своем исковом заявлении к училищу Анжелика Алексеева потребовала отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора, приказ об увольнении, а также приказ о расторжении трудового договора и восстановить ее на работе в колледже. Причем она хотела, чтобы ее вернули на работу в должности хореографа с нагрузкой в 1 080 педагогических часов в год. Кроме этого, педагог потребовала взыскать с учебного заведения 923 тысячи рублей в виде компенсации за время вынужденного прогула, материальный ущерб в виде упущенной выгоды по приобретению жилья в размере 447 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей.

В деле также говорится: Анжелика Алексеева получила дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, а именно в связи с тем, что не оказала помощь студентке, которая пожаловалась на резкие боли во время занятия. С этим взысканием преподавательница не согласилась, и именно его она обжаловала в Вахитовском суде. Позже по этому делу ей было отказано и в апелляционной жалобе.

Эти же претензии поднимались и на заседании в Авиастроительном суде. С ними хореограф тоже не согласилась. Свою правоту девушка обосновала тем, что студентка не получала никаких травм на ее занятии, ведь документально это никак не подтверждается. Кроме этого, она добавила, что травм на уроках не получали и другие студенты. Еще Алексееву обвиняли в том, что якобы она угощала студентов шампанским. Также она смогла доказать, что не привлекала учеников колледжа к ремонту своей квартиры, в чем ее тоже обвиняло учебное заведение.

На этом история предъявленных претензий к Алексеевой со стороны колледжа не заканчивается. В судебных актах сообщается, что хореограф якобы проводила занятия со студентами с нарушениями учебной методологии в период пандемии коронавируса. Как указывали представители колледжа, педагог занималась со студентами лишь вербальным способом. То есть техника выполнения упражнений описывалась только словесно, без показа элементов танцев самим преподавателем. Для демонстрации танцевального материала Алексеева предлагала ученикам смотреть видеозаписи, сделанные ими самими же.



В свою защиту Алексеева привела следующий факт: в период коронавирусных ограничений училище не предоставило рекомендаций о том, что хореограф должна была направлять студентам видео с собственным исполнением упражнений. Помимо этого, у педагога не было возможности отправлять студентам видео ввиду их большого объема и ограничения по трафику. Также Алексеева не могла показывать упражнения сама, поскольку ее квартира была полностью заставлена мебелью. Парировать этот аргумент представители колледжа никак не смогли. В качестве единственного довода юристы училища опирались на то, что хореографу учебным заведением был предоставлен ноутбук. Но в суде пришли к выводу, что это не может свидетельствовать о создании надлежащих условий для проведения занятий.



Суд потребовал восстановить Алексееву на работе в должности преподавателя. realnoevremya.ru

Требования преподавательницы удовлетворили частично

Само же дело между Анжеликой Алексеевой и Казанским театральным училищем тянулось с мая 2022 года и закончилось только этим летом. По итогам разбирательств Авиастроительный суд Казани удовлетворил требования хореографа лишь частично. Он решил отменить наложенные на нее дисциплинарные взыскания и приказ об ее увольнении. Суд потребовал восстановить Алексееву на работе в должности преподавателя.

Кроме этого, он постановил взыскать с училища в пользу преподавательницы 776 тысяч рублей, а компенсация морального вреда составила 15 тысяч рублей.

В Казанском театральном училище «Реальному времени» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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