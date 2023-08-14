Казанской «Стреле» остался один шаг до финала Кубка России

В полуфинале ее ожидает самый сенсационный победитель четвертьфиналов

Одержав победу в четвертьфинале над столичной «Славой», регбисты казанской «Стрелы» вышли в полуфинал Кубка России. Соперниками их будут авторы главной сенсации нынешнего сезона — московские динамовцы. Подробности — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

Смена дислокации

Очередное свидание «Стрелы» и «Славы» можно было бы озвучивать голосом Армена Джигарханяна из незабвенного советского мультфильма «Жил-был пес». Жребий в отношении двух команд из столиц Татарстана и России не отличался разнообразием, сцепив вместе две команды на старте, как два пельменя, и вынуждая играть два раза почти подряд. Но ведь очередное свидание «Красного Яра» и новокузнецкого «Металлурга» случилось еще быстрее, всего через неделю, скажет поклонник российского регби и этих двух команд. И будет отчасти прав, поскольку они играли в прошлом туре в Новокузнецке, а сейчас поменяли дислокацию, и игра была назначена на 14 августа в Красноярске. Поэтому ее можно было характеризовать как «Мы с вами где-то встречались», и это уже произведение кинематографическое, с Аркадием Исааковичем Райкиным в главной роли.

Как бы то ни было, а снова Казань, снова «Стрела» в роли хозяйки стадиона «Тулпар», с одним небольшим изменением: на этот раз телевизионная трансляция была назначена на канале «Матч. Страна». Тут следует уточнить, что два первых матча «Стрелы» транслировал основной «Матч», и можно поразиться чутью сотрудников спортивного телеканала, поскольку оба раза это было голевое пиршество, с огромным количеством дополнительных изюминок, украшающих хайлайты любого спортивного события. И красивые спасения мяча, и африканские мотивы в прическе Максима Шевцова, и даже прерванная интернет-трансляция с противостояния «Стрелы» и «Динамо», после которой любители российского регби дружно устремились «все на «Матч», поскольку телевизионная картинка сбоев не давала.

Возможно, только руководство вице-чемпиона страны, красноярского «Енисея-СТМ», упустило этот момент, что-то там недосмотрев в игре столичного «Динамо». Может быть, им показалось, что «Динамо» со старта покатилось под горочку, после домашних 15:30 в противостоянии с «Красным Яром», до 19:64 в Казани со «Стрелой». В результате 12 августа, в День физкультурника, произошла одна из главных спортивных сенсаций августа. Седьмое место прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на чемпионате России по легкой атлетике, домашнее поражение «Зенита» от «Динамо» — 2:3, и победа «Динамо» в четвертьфинале Кубка над «Енисеем-СТМ» — 17:14, это три хита спортивного августа, которые уже сложно будет перебить.

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Небо упало на землю, воды Дуная потекли вспять, «Динамо» обыграло «Енисей»

Вы уж простите нас, речистые былинники регбийного «Динамо», за то, что немного подъедим ваш информационный хлеб, но ваша победа выглядит настолько круто, что обойти ее вниманием не представлялось никакой возможности. Со старта «бело-голубые» ушли вперед, с реализацией неочевидной попытки с края поля и штрафного на исходе десятой минуты — 10:0. Через десять минут красноярцы уже вели — 14:10, после двух попыток, казалось бы, переломив ход игры. Но за десять минут до конца основного времени «небо упало на землю, воды Дуная потекли вспять...» — и «Динамо» сравняло счет. В меньшинстве, в момент, когда молдаванин Александру Колев (не зря же мы Дунай поминали) лежал, борясь при помощи врача с тем, что у него свело икроножную мышцу, была проведена решающая атака. Роман Чекалин ударом через себя отпасовал к краю площадки, где мяч подхватил вышедший на замену Даниил Погадаев, занес его в зачетку красноярцев, а Даниил Семенов реализовал труднейшую попытку — 17:14. По завершении основного времени матча героями стали все игроки «Динамо», которые отстояли свою зачетку. Как известно, «Динамо» в этом году отмечает 100-летие своего создания, и наверняка команды по хоккею на траве из Казани постараются порадовать родное спортобщество золотыми медалями чемпионатов России среди мужских и женских команд, но и регбийная команда Москвы 12 августа уже сделала незабываемый подарок.

Кстати, президент регбийного «Динамо» Ахмет Камальдинов — человек неравнодушный к спорту. Экс-регбист в начале века на базе своей «финансовой империи» сформировал футбольное сообщество из татар Москвы — Ренат Атауллин, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, которое переросло в мини-футбольную команду «Арбат» (и тут не обошлось без татар — президент МФК Ренат Адельшин, полевые игроки Роман Султанов, Александр Хамидулин, воспитанник «Рубина» Дмитрий Благов).

«Стреле» предстоит полуфинал с «Динамо»

Такое пристальное внимание к «Динамо» объясняется еще и тем, что именно оно будет противостоять «стрелкам» в полуфинале, в начале сентября. Четвертьфинальный матч казанцев со «Славой» начинался с трехочкового штрафного, реализованного «славянином» Яном Баженовым, — 0:3.

Правда, отыгралась «Стрела» максимально быстро, воспользовавшись удалением одного из игроков соперника, и Евгений Ткаченко в столкновении двух молов команд занес попытку, максимально удобную для реализации Кобусом Мараисом, — 7:3.

Тут же счет был увеличен в атаке в шесть рук, когда Йохан Тромп выцарапал мяч, Эдди Людик разогнал атаку и скинул «дыню» за спину, на набегающего Степана Хохлова, — 14:3.

Между тем ротация состава «Стрелы» привела к тому, что один из лидеров команды Герман Давыдов не был даже заявлен на игру, выполняя обязанности водоноса: «Потому, что без воды...» в 29 градусов жары «...и не туды, и не сюды...» Омари Гриняев получил выходной на «кофе-тайм». А еще три игрока «Стрелы» — Дамир Байбурин, Джереми Джордаан и Николоз Казаликашвили — днем ранее были делегированы руководством клуба на празднование Дня физкультурника и дали эксклюзивное интервью нашему изданию, которое читатели прочтут завтра.

представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»/strelarugby.ru

На очередной точный штрафной Баженова стрелки» «снова ответили попыткой в шесть рук: Шевцов отдал на ход Хохлову, тот — Майклу Амирасу, и он занес. Если в предыдущей атаке ее разгоняли два южноафриканца, а завершал россиянин, то тут ситуация была с точностью до наоборот — 21:6, и у «славян» закончилось время оштрафованного игрока.

Уже к середине первого тайма «Стрела» показывала, «кто здесь папочка», что наверняка не радовало немногочисленных болельщиков москвичей, неизвестно каким образом оказавшихся на «Тулпаре», и конкретно тренера по ОФП «Славы» Андрея Мамочку.

Кубок России остался без его обладателя

Кстати, в плане общефизической подготовки к его подопечным нет вопросов, они разогнали свою атаку и приблизились в счете к хозяевам еще до окончания тайма, а казанцы восстановили разрыв после попытки Алексея Бурдина — 28:13. Если «Слава» играла по принципу: «Мы забьем вам, сколько сможем», то «Стрела» руководствовалась своим: «А мы обыграем вас с таким счетом, с каким захотим».

Интрига матча, недолго пожившая в его начале, была уничтожена с повторным выходом команд на поле. Две попытки Йохана Тромпа и Андрея Карзанова были разбавлены нереализованной попыткой «славян» — 42:18, а это уже вызывало необходимость гостям четырежды заносить мяч в зачетку Казани. Скорее всего, в нынешнем российском регби просто нет команды, способной выполнить подобную задачу. Тем более что после очередного перерыва, вызванного водопоем у обеих команд, Тромп оторвался, Карзанов убежал, и счет стал разгромным — 56:18. Для Тромпа и Карзанова это были вторые попытки, для Кобуса Мараиса — восьмая точная реализация, 16 набранных очков и уход на замену. В это время на скамейке запасных были уже Шамиль Давудов, потрепанный соперниками, Максим «ты теперь не в армии» Шевцов, с растрепанными волосами, бывшими до недавнего времени африканскими косичками, Герман Давыдов с бутылочками воды. Подопечные Джей Пи Нила, как нильские крокодилы, перекусывают своих соперников что в чемпионате страны, что в Кубке России. Если в первой игре со «Славой» казанцы добились двукратного преимущества, то в воскресенье у «Стрелы» было уже более чем трехкратное — 68:18.

Поскольку Кубок России остался без его обладателя, вылетевшего досрочно «Енисея-СТМ», то верхняя часть розыгрыша выглядит прогнозируемо: «Стрела» — «Динамо». У Казани к этой игре есть шанс подтянуть умиротворенную обстановку на трибунах хотя бы до той, что царила в Пензе, на другом четвертьфинале: «Локомотив» — «ВВА-Подмосковье».