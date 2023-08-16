Крымские ханы и их монеты

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Мехмед Герай I (921—929 / 1515—1523 гг.)

При этом хане функционируют монетные дворы Крым и Каффа. Первые монеты Мехмеда, по образцу монет Менгли, проводятся на монетном дворе Крым с датой 922 г. х.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В этом же году проводится монетная реформа, которая в том числе затрагивает и внешнее оформление монет.



использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В 922 году вновь начинает функционировать и монетный двор в Каффе.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Еще одна серия монет несет на себе дату «923», монеты с этой датой чеканятся в Крыме и Каффе. Судя по всему, данная дата является «застывшей».

Саадат Герай I (929—939 / 1523—1532 гг.).

Монеты этого хана можно поделить на две серии.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

А) Большая часть его монет сделана из хорошего, судя по внешнему виду, металла, с большей долей серебра. Все эти монеты чеканены в Каффе. Б) Монеты, сделанные из довольно плохого металла. В свое время Валентин Петрович Лебедев сделал попытку определить пробу этих монет, измеряя их плотность гидростатическим взвешиванием. Монетная легенда, бывает, сильно искажена. Но на многих экземплярах все равно уверенно читается на оборотной стороне слово «Каффа». Что характерно, в Крыму практически эти монеты не находят. С другой стороны, Пиворович в своей монографии упоминает о крупном (несколько сотен монет!) комплексе подобных монет, найденных близ Очакова, в подземном ходе, устроенном в стене колодца.

Можно предположить, что монеты данной серии были произведены именно на некоем отдельном монетном дворе, находящемся где-то за пределами Крыма, в районе, быть может, того же Очакова. Возможно, вся эта серия монет является имитацией, фальшивыми монетами.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Сахиб Герай I (939—957 / 1532—1550 гг.)

Монеты выпускаются только в Кырк-Йере. Годы на монетах отражают реальные даты выпуска монет. Можно выделить несколько типов монет, отличающихся внешним оформлением лицевой и оборотной стороны.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Девлет Герай I (957—985 гг. х. = 1550—1577 гг. н. э.)

В начале своего правления выпускал монеты в Кырк-Йере. Первые монеты хана по оформлению полностью совпадают с монетами Сахиба Герая 957 г. х.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Затем чеканка монет перемещается в г. Крым. При этом качество изготовления монет резко упало, что затруднило прочтение названия монетного двора. Первым, кто уверенно доказал прочтение «Крым», был Чореф [Чореф, 2007], который при этом сделал вывод, что монетный двор в Кырк-Йере перестал функционировать именно при Девлете Герае. Позднее Сидоренко согласился с выводом Чорефа, уточнив, что монетный двор Крым был единственным монетным центром Крымского ханства с 1550 года и до начала правления Гази Герая II. Как мы увидим далее, эти предположения не верны. Монетный двор Кырк-Йера функционировал и в правление Ислама Герая II.

Мехмед Герай II (985—992 гг. х. = 1577—1584 гг. н. э.)

Чеканит монеты только в городе Крым.

В период правлений Сахиба I — Мехмеда II особо явно становится заметна политика государственной порчи металла монет — уменьшается содержание серебра в крымских акче.

Ислам Герай II (992—996 гг. х. = 1584—1588 гг. н. э.)

Выпускал монету в Крыме, Кырк-Йере и Каффе.

На сегодняшний день можно уверенно выделить пять типов монет Ислама Герая II.

1. Монетный двор Крым.

Л. с. Легенда в три строки:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Ислам Герай-хан сын Девлета Герая-хана

О. с. В центре — тамга в картуше из двух линейных окружностей.

По внешней стороне картуша — легенда:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Бита [в] Крым, [год] 992

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

2. Монетный двор Крым.

Л. с. Легенда в две строки, разделенная точечной горизонтальной линией: «Ислам Герай-хан / сын Девлета Герая-хана».

О. с. Тамга в точечно-линейном картуше — окружности. По внешней стороне картуша — легенда: «Бита [в] Крым, год 992».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

3. Монетный двор Кырк-Йер

Л. с. Легенда в три строки: «Ислам Герай-хан / сын / Девлета Герая-хана»

О. с. В центре — тамга в картуше — линейной окружности.

По внешней стороне картуша — легенда:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Бита [в] Кырк-Йер, год 992

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

IV. Монетный двор Крым

Л. с. Легенда в несколько строк: «Ислам Герай-хан сын Девлета Герая-хана»

О. с. В верхней части монеты — небольшая тамга, под ней, в несколько строк, легенда: «Бита [в] Крым, год 992», слева от даты — дифферент в виде «узелка счастья».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

V. Монетный двор Каффа

Л. с. Легенда в несколько строк: «Ислам Герай-хан, сын Девлета Герая-хана»

О. с. В верхней части монеты — небольшая тамга, под ней, в несколько строк, легенда:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Бита [в] Каффе, год 992

Над названием города — дифферент в виде «узелка счастья».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Судя по оформлению и внешнему виду монет, их весу, составу металла, можно сделать предварительный вывод о том, что первыми монетами Ислама Герая были монеты типа I, II и III. Данные выпуски были прямым продолжением эмиссии низкосортного биллона предыдущих правлений ханов Девлета Герая I и Мехмеда Герая II.

Далее, на каком-то этапе своего правления, Ислам Герай произвел реформу денежного обращения в Крымском ханстве. Начался выпуск монет из металла гораздо более высокого качества, поменялся и вес монеты.

Эти новые, послереформенные, монеты бились на монетных дворах Крым и Каффа. Резкое снижение веса этих новых монет хорошо коррелирует с процессами в денежном деле Османской империи после 1584 года.

Гази Герай II (996—1005 гг. х. = 1588—1596 гг. н. э., 1005—1016 = 1597—1608 гг. н. э.)

Можно сделать предположение, что первые монеты Гази Герая есть монеты с надписью «Ханлык» на оборотной стороне. В настоящее время нет однозначной трактовки появления этого слова. Данные монеты были выпущены на монетных дворах Крым, Каффа и на новом монетном дворе в Гезлеве.

Гази Герай II. Монетный двор Гезлев (ханлык). 996 г. х. Акче

Л. с. В поле:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Гази Герай-хан, сын Девлета Герая-хана

О. с. В поле:

В центре — тамга в картуше из сплошной окружности.

Вокруг тамги:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

ханлык(?), бита [в] Гезлеве в 996 году

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Кроме того, в Каффе и Гезлеве были выпущены монеты и без слова «ханлык».

Именно в правление Гази Герая и прекращают свое функционирование все остальные монетные дворы, кроме нового — в Гезлеве.

За 25 лет трех правлений ханов Джанибека — Мехмеда III Джанибека (с 1610 по 1635 г.) было выпущено 12 типов монет. Типов, которые явно визуально отличаются друг от друга. Несомненно, столь частая смена типа и оформления монеты связана с денежной политикой Крымского ханства, по сути — государственной «порчей» монеты. В нашем распоряжении имеется великолепный источник, который дает нам представление о монетной политике крымских ханов в этот период.

Селямет Герай I (1017—1019 гг. х. / 1608—1610 гг. н. э.)

Один тип монеты. Акче. Монетный двор

Л. с. Легенда в несколько строк:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Селямет Герай-хан, сын Девлета Герая-хана

О. с. Легенда в несколько строк:

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Бита в Гезлеве, год 1017.

Над словом «бита» — тамга.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В производстве монет Селямета Герая I применялось множество штемпелей обеих сторон. На части штемпелей оборотной стороны цифры перепутаны местами.

Джанибек Герай, первое правление (1019—1032 гг. н. э. / 1610—1623 гг. н. э.)

Монеты выпускались в Гезлеве и в Бахчисарае. На сегодня можно выделить пять монетных типов.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

1. Монетный двор Гезлев

Л. с. Легенда в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарека Герая-султана»

О. с. Легенда в несколько строк: «Бита в Гезлеве, год 1019». Над надписью — тамга.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Монетный двор Гезлев.

Л. с. Легенда в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарека Герая-султана».

О. с. В центре — тамга. Вокруг тамги, в несколько строк надпись: «Бита в Гезлеве», ниже, в две строки — «год 1019».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

2. Монетный двор Гезлев

Л. c. Легенда в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарека Герая-султана». Слово «сын» выполнено в виде хорошо заметной горизонтальной линии.

О. c. В центре — тамга в точечном картуше-окружности. По внешней стороне картуша, против часовой: «Бита в Гезлеве», под тамгой в две строки — «год 1019».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

3. Монетный двор Бахчисарай.

Л. с. Поле разделено горизонтальной чертой. Над и под чертой — надпись в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарека Герая-султана».

О. с. В центре — тамга. Над ней в три строки — «Бита в», справа, под и слева от тамги, против часовой — «Бахчисарай». Еще ниже, под тамгой, — «год 1019». На части штемпелей оборотной стороны буквы «ср», название города отсутствует.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

4. Монетный двор Бахчисарай.

Л. с. Легенда в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарека Герая-султана». В центре — дифферент, шестилучевая звезда.

О. с. В центре — тамга в линейном картуше-окружности. По внешней стороне картуша — надпись: «Бита в Бахчисарае, год 1019».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В нашем распоряжении есть уникальный документ о переносе монетного двора именно во времена правления Джанибека Герая.

После этого правления Джанибека Герая все монеты Крымского ханства выпускались в Бахчисарае, вплоть до времени Шахина Герая. Когда, купив машины для производства монет, в силу некоторых обстоятельств хан открыл монетный двор вблизи Каффы, но штемпели монет, которые были изготовлены заранее, несли на себе название «Бахчисарай». Лишь только на одном номинале монет Шахина Герая, на чхале, мы можем прочитать «Каффа».

Все вышесказанное можно свести к таблице функционирования монетных дворов Крымского ханства (см. таблицу 2).

Мехмед Герай III (1032—1037 гг. х. / 1623—1628 гг. н. э.)

Выделяем четыре типа монет этого хана.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

I. Монетный двор Бахчисарай

Л. с. Поле разделено пунктирной горизонтальной линией. Над и под чертой — надпись в несколько строк: «Мехмед Герай-хан, сын Саадата Герая-хана».

О. с. В центре — тамга в точечном картуше-окружности. По внешней стороне картуша, против часовой: «Бита [в] Бахчисарае, 1032 г.».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

2. Монетный двор Бахчисарай

Л. с. В центре, в линейном картуше в виде окружности — монограмма имени хана. По внешней стороне картуша — надпись: «Мехмед Герай-хан, сын Саадата Герая-хана».

О. с. В центре, чуть смещенная вправо — тамга без картуша. Над тамгой, справа, слева и под ней — надпись: «Бита [в] Бахчисарае, год 1032». Сочетание букв «ср» названия города и слово «год» выполнены в виде хорошо заметных двух горизонтальных параллельных линий под тамгой.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

3. Монетный двор Бахчисарай

Л. c. Легенда в несколько строк: «Мехмед Герай-хан, сын Саадата Герая-хана».

О. c. В центре — тамга без картуша. Над тамгой, справа, слева и под ней — надпись: «Бита [в] Бахчисарае, год 1032».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

IV. Монетный двор Бахчисарай

Л. с. Легенда в несколько строк: «Мехмед Герай-хан, сын Саадата Герая-хана». Слово «сын» выполнено в виде хорошо заметной горизонтальной линии.

О. с. В центре — тамга без картуша. Над тамгой, справа, слева и под ней — надпись: «Бита [в] Бахчисарае, год 1032».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Джанибек Герай, второе правление (1037—1044 гг. х. / 1628—1635 гг. н. э.)

Известны три типа монет.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

1. Монетный двор Бахчисарай

Л. c. Легенда в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарека Герая-султана». Слово «сын» выполнено в виде хорошо заметной горизонтальной линии. В центре, на горизонтальной линии — слове «сын» дифферент в виде звезды.

О. c. В центре — тамга в картуше в виде квадратной линейной скобы. По внешней стороне картуша, против часовой: «Бита [в] Бахчисарае 1037 г.». Возможно, что скоба — картуш вокруг тамги является искаженным словом «год». Сверху, над тамгой, — ряд точек.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

2. Монетный двор Бахчисарай

Л. с. Легенда в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарек Герая-султана».

О. с. В центре — тамга без картуша. По внешней стороне картуша, против часовой: «Бита [в] Бахчисарае 1037 г.»

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

3. Монетный двор Бахчисарай

Л. с. Легенда в несколько строк: «Джанибек Герай-хан, сын Мубарека Герая-султана». Слово «сын» выполнено в виде хорошо заметной горизонтальной линии.

О. с. В центре, чуть смещенная вправо — тамга без картуша. Над тамгой, справа, слева и под ней — надпись: «Бита [в] Бахчисарае, год 1037». Сочетание букв «ср» названия города и слово «год» выполнены в виде хорошо заметных двух горизонтальных параллельных линий над и под тамгой.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Инает Герай (1044—1047 гг. х. / 1635—1637 гг. н. э.)

Один тип монеты. Номинал — акче, металл — серебро.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

I. Монетный двор Бахчисарай.

Л. c. В центре — узел счастья. Вокруг легенда: «Инает Герай-хан, [сын] Гази Герая-хана».

О. c. В центре — тарак-тамга с точками между «ногами» тамги. Вокруг легенда: «Бита [в] Бахчисарае, [год] 1044».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Бехадур Герай (1047—1051 гг. х. / 1637—1641 гг. н. э.).

Монеты выпускались в Бахчисарае. На сегодня можно выделить три монетных типа.

Все типы: номинал — акче, металл — серебро.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

1. Монетный двор Бахчисарай.

Л. с. Легенда в несколько строк: «Бехадур Герай [хан] [сын] Селямета Герая-хана». Между именем хана и его отца — разделение в виде горизонтальной точечной линии. Возможно, данная черта представляет собой слово «сын».

О. с. В центре — тарак-тамга в картуше из точечной окружности. Вокруг легенда: «Бита [в] Бахчисарае, [год] 1047».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

2. Монетный двор Бахчисарай.

Л. с. Легенда в несколько строк: «Бехадур Герай-[хан], [сын] Селямета Герая-хана». В центре, возможно, дифферент в виде окружности34.

О. с. В центре — тарак-тамга. Над тамгой — полуокружность-скоба, которая опирается на верхнюю перекладину тамги. Вокруг легенда: «Бита [в] Бахчисарае, [год] 1047».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

3. Монетный двор Бахчисарай.

Л. c. Легенда в несколько строк: «Хан Бехадур Герай, сын Селямета Герая-хана».

О. c. В центре — тарак-тамга в прямоугольном линейном картуше. Вокруг легенда: «Бита [в] Бахчисарае, [год] 1047».

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Мехмед Герай IV, первое правление (1051—1054 гг. х. / 1641—1644 гг. н. э.)

Один тип монеты. Номинал — акче, металл — серебро.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

I. Монетный двор Бахчисарай

Л. с. Легенда в несколько строк: «Хан Мехмед Герай, сын Селямета Герая-хана».

О. с. В центре — тарак-тамга без картуша. Над тамгой надпись: «Бита в Бахчисарае», под тамгой: «в году 1051».



использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Несколько типов акче выпускает Ислам Герай III (1644—1654 гг.).

В свое второе правление Мехмед Герай IV (1654—1666 гг.) вводит новый номинал монеты, «бешлык», равный пяти акче. В первый период своего существования бешлык находится в обращении параллельно с акче. В состав небольших «кошельков» второй половины XVII века, периодически обнаруживаемых в Крыму, входят и акче, и бешлыки.

Единственным исключением пока является уникальное акче Хаджи Герая II (1683—1684 гг.). Данный хан правил всего 9 месяцев, и нам пока известно лишь одно его акче.

Продолжение следует.

