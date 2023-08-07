Trademark «Татарстан»: «Роллс-Ройс» по-татарстански, казанские коты и рок-опера по Джону Толкину

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 25-я

Интеллектуальная собственность в сфере товарных знаков и фирменных наименований предполагает права на образы и заложенный в них смысл. В свежей подборке новых заявок в Роспатент от предпринимателей Татарстана мы собрали самые яркие из имеющихся сегодня примеров этого тезиса.

Роспатент/realnoevremya.ru

Совладелец крупного дистрибьютера ТД «Россич» Ришат Шайхуллов и его команда бывших топ-менеджеров «Татспиртпрома» из «Муста Ярви» продолжают формировать крупный портфель новых товарных знаков. При этом они четко придерживаются своей основной компетенции — пиво, вино и другие слабые и крепкие алкогольные напитки. Сегодня в подборку заявок в Роспатент мы включили только два наименования будущих продуктов. Однако Шайхуллов и партнеры создают их гораздо больше.



Роспатент/realnoevremya.ru

Компания «РегионПромСтрой» из Набережных Челнов существует 9 лет, однако, судя по «СПАРК-Интерфакс», только в прошлом году возобновила экономическую деятельность после нескольких лет перерыва. Выручка за прошлый год составила 28,6 млн рублей. Основной вид деятельности компании Ирека Гаязова — электромонтажные работы. Однако в Роспатент подана заявка на бренд, явно имеющий отношение к сфере общественного питания.



Роспатент/realnoevremya.ru

У Тимура Мухтарова чайная лавка. Китайские чаи, пуэр, улун. «В 2019 году съездил в Китай и посетил разные чайные фабрики. Поездка значительно вдохновила меня», — пишет он в своем паблике ВК с более чем тысячью подписчиков. В качестве индивидуального предпринимателя Мухтаров зарегистрирован с 2020 года, согласно «СПАРК». Видимо, зарегистрировать свой товарный знак его подтолкнуло сотрудничество с маркетплейсами. В качестве образа бренда использован стилизованный кот. И это далеко не единственный «кошачий» бренд в сегодняшней подборке.

Роспатент/realnoevremya.ru

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова подала на днях в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Алабрыс. Легендарный «Кот Казанский», которому на пешеходной улице Баумана даже установлен памятник, на некоторых лубках зовется Алабрыс. Некоторые считают, что именно оттуда пошло в русском языке слово «брысь», которым прогоняют кошку. Но этимологические словари свидетельствуют о том, что это очередной ложный след и на самом деле «брысь» происходит от древнего славянского глагола с тем же корнем, что и слово «бросать». А Алабрыс — это, скорее всего, переиначенное тюркское «Албарыс» (барс-исполин, обладающий большой силой — такой, кстати, и воеводу из первой главы мог загрызть). Очевидно, в случае успешной регистрации товарного знака, он будет защищен при использовании в сувенирной продукции — в первую очередь.

Роспатент/realnoevremya.ru

Известный ресторатор и благотворитель, владелец комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов тоже подал заявку в Роспатент на регистрацию «кошачьей» торговой марки. И тоже по весьма широкому кругу товаров и услуг. По данным «СПАРК», юрлица его проектов сгенерировали в прошлом году совокупную выручку свыше 300 млн рублей. Учитывая туристическую направленность комплекса, права на «барсика» пригодятся Абдрахманову в работе с той же сувенирной продукцией.

Роспатент/realnoevremya.ru

Тем временем прославленные корабелы Зеленодольского завода имени Горького долгое время после переименования предприятия в Судостроительную корпорацию «АК БАРС» работали без зарегистрированных прав на собственное фирменное наименование. Видимо, теперь пришло время защитить свою интеллектуальную собственность, ведь у корпорации большие планы по развитию гражданского судостроения и вообще флота пассажирских судов для речных прогулок и перевозок. Компания находится под санкциями и выполняет гособоронзаказ, поэтому информация о ее финансовом состоянии и владельцах недоступна в системе «СПАРК».

Роспатент/realnoevremya.ru

Внезапно и впервые за то время, что мы готовим подборки заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент из Татарстана, нам попался бренд... рок-оперы. Легенда о Берене и Лютиень: «Лэ о Лэйтиан» по мотивам эпоса «Сильмариллион» Дж.Р.Р.Толкина идет в московском театре «Вита» почти год. Автором мюзикла является казанская исполнительница песен в жанре бард-фолка Людмила Смеркович, известная в кругах любителей такого творчества под псевдонимом Скади. В не особо правдивой «Википедии» есть посвященная ей страница. Буквально на днях она подала в Роспатент заявку, чтобы зарегистрировать свои права на бренд своего произведения.

Роспатент/realnoevremya.ru

Институт современной психологии Алии Булатовой создан год назад. Но в качестве индивидуального предпринимателя Алия Галимовна зарегистрировалась еще в 2016 году. Основной вид ее деятельности — дополнительное образование для детей и взрослых, но среди прочих ОКВЭД есть и, например, производство штукатурных работ. В информационном бизнесе Булатова не новичок, а в психологии, по ее собственным данным, более 14 лет. Так или иначе, этот бизнес госпожа Булатова ставит на хороший ход. И защита прав на фирменное наименование ее проекта служит именно этой цели.



Роспатент/realnoevremya.ru

Группа компаний «РР Групп» Руслана Сафина и Мулланура Низамова прямо сейчас создает забавный кейс на рынке интеллектуальной собственности в России. Строительная компания с выручкой, по «СПАРК», свыше 1,1 млрд рублей в 2022 году выбрала в качестве логотипа слегка видоизмененный знак одного из старейших автомобильных брендов Rolls-Royse. По информации в интернете, сдвоенные буквы R на шильдиках авто этой британской марки впервые появились еще в 1905 году. Очевидно, что молодые татарстанские строители спустя почти 120 лет хотят, чтобы их услуги ассоциировали со всеми лучшими характеристиками премиальных автомобилей. Только вот зарегистрирует ли Роспатент такой лого, пока не ясно.

Роспатент/realnoevremya.ru

Владельцы бывшего ресторана татарской кухни «Катык» — семья Юсуповых — регистрируют на опорное юрлицо своего бизнеса первый в его портфеле бренд. Так и не проданное заведение в Ново-Савиновском районе Казани еще в прошлом году сменило название и концепцию. Похоже, на этот раз предприниматели решили попробовать свои силы в сегменте фаст-фуда. Именно там и живет, а местами и процветает, татарская кухня после закрытия целого ряда тематических заведений с чеком выше среднего. По данным «СПАРК», в 2021 году ООО «Катык» сработало в убыток, однако по итогам 2022 года показало чистую прибыль 7,6 млн рублей при 162 млн рублей выручки.

