Ватерпольная Венгрия доминировала в уходящем сезоне

Обзор летних турниров и чемпионатов

В Китае завершился ватерпольный турнир в рамках летней универсиады. Он стал самым продолжительным на Всемирных студенческих играх — соревнования шли две недели: с 27 июля по 8 августа. В них приняли участие 17 команд. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги состязаний по водному поло и летнего международного сезона в целом.



Мужской турнир выдался крайне интересным



Летняя универсиада в Китае завершилась 8 августа, и уже по традиции в ее последние дни были разыграны медали в водном поло, где в главном финале встретились Венгрия и Италия, а борьбу за бронзу вели Грузия и США.

Мужской ватерпольный турнир в Чэнду выдался достаточно интересным. Понятно, что это не уровень чемпионата Европы, который в прошлом году проходил одновременно с чемпионатом мира, а в следующем будет предварять олимпийский турнир. Но водное поло в Китае вполне можно поставить на третье место в своеобразной табели о рангах соревнований, сравнивая его, допустим, с квалификационным предолимпийским турниром.

Надо понимать, что все познается в сравнении, и были универсиады, где водное поло — вид спорта, входящий в основную программу студенческих Олимпиад, — вообще не проводилось, как в 2007 году в Таиланде. Двенадцать лет назад, когда универсиаду опять же принимал Китай, в Шэньчжень приехали всего лишь семь мужских команд, на четыре меньше, чем сейчас. Помимо того, ватерпольный турнир в Китае столкнулся с конкуренцией со вторыми Всемирными пляжными играми, которые стартовали 5 августа на Бали (Индонезия).

Были универсиады, где водное поло — вид спорта, входящий в основную программу студенческих Олимпиад, — вообще не проводилось. realnoevremya.ru

Универсиада как обкатка перед крупными турнирами

Любопытно, что универсиадские турниры зачастую используют для подготовки сборных к домашним соревнованиям. Так, Бразилия активно стартовала, начиная с 2011 года, готовя мужскую сборную к олимпийскому старту в Рио-де-Жанейро. Южная Корея, в свою очередь, включилась в турнир универсиады с Кванджу-2015, который был пробным для проведения в дальнейшем чемпионата мира по водным видам спорта в том же городе, но только в 2019 году. Вот и сейчас в мужской и женский турниры заявился экзотический Сингапур, пытаясь определить готовность своих команд к домашней Акватике-2025, которую он проведет вместо Казани.

Сингапур и Южная Корея логично стали аутсайдерами мужского ватерпольного турнира в Китае, зато это был неплохой тренинг перед Азиатскими играми нынешнего года, которые также начнутся в Поднебесной в сентябре, в городе Ханчжоу. Помимо Сингапура, желание познакомиться со студенческим спортом поближе занесло в Китай делегацию из Германии, которая станет хозяйкой следующей летней универсиады 2025 года.

Помимо Германии, Южной Кореи и Сингапура, на мужской ватерпольный турнир заявились хозяин игр — Китай и несколько стран, которые принято считать традиционными участниками подобных соревнований. Это Венгрия, США, Япония (они стабильно участвуют с 2013 года в Казани), Италия (тоже играла в Казани, но затем пропустила Кванджу-2015), также вернулась Грузия, которая 10 лет назад играла в Казани. Тогда это было признано не слишком успешной «пробой пера», зато сейчас сборная добралась до полуфинала, причем претендовала на участие в главном матче, уступив Италии только в серии пенальти.

В делегации из 40 грузинских участников универсиадских стартов, возглавляемой премьер-министром страны, ватерполисты составляли четверть и выступили наиболее успешно. Связывать это необходимо со вполне очевидным подъемом водного поло в стране, правда, зачастую оно связано с приглашением легионеров в национальную сборную. Сейчас среди «новых грузин» был только экс-белорус Артем Дегтяренко, который на легионерских хлебах еще с 2015 года, когда защищал цвета сборной Азербайджана на первых Европейских играх в Баку. В целом костяк студенческой сборной был собран еще в 2014 году на участие в молодежном первенстве Европы до 19 лет (Андрия Битадзе, Георгий Маграквелидзе, Реваз Имнаишвили, Ираклий Размадзе), после чего все они, плюс Валико Дадвани, прошли серьезную стажировку в европейских клубах, а сейчас играют за тбилисское «Динамо», постоянного участника Лиги чемпионов. И даже без иностранцев (а в «Динамо» их пятеро, только двое из них получили местное гражданство) студенческая сборная выглядела в Китае очень достойно.

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Также не особо заморачивались с составом немцы, приехавшие под руководством главного тренера национальной сборной Милоша Секулича. Фелипп Бенке, Зоран Божич, Деннис Стрелецкий, родившийся в российском городе Мишкино, — все это игроки национальной сборной, и игроков такого уровня не было только в Венгрии, Италии, Греции и США, притом что там собрали команды из очень известных ватерполистов. Дьердь Агх, Бенедек Бакша, Ботонд Бобиш, Доме Дала — это игроки ОСК из Будапешта, «Шольнока», «Эгера», чемпионата Венгрии, страны, которая выиграла в этом году юниорский чемпионат Европы до 15 лет в Черногории, обыграв в финале хозяев, взрослый чемпионат мира, а сейчас близка к победе на универсиаде, которую смело можно охарактеризовать, как турнир вторых сборных.

Удивительно, но в Китай не приехала Австралия, стабильно выступавшая ранее на всех турнирах универсиады, включая Шеньчжень в 2011 году, и не было ни одной сборной из стран бывшей Югославии, хотя Сербия активно участвует в развитии водного поло Китая в частности и азиатских стран в целом.

Все дороги ведут в Манису

Следующий крупный турнир предстоит в турецком городе Маниса, где ранее пребывала на сборах юниорская сборная России, которая помогала местным ватерполистам готовиться к домашнему первенству Европы. Не обязательно официальными играми и спаррингами, туркам можно было посмотреть и за тренировочным процессом, который ведет такой профессионал, как Дмитрий Апанасенко. Маниса только что провела юниорский чемпионат среди девушек, на котором победу одержала та же Венгрия, опередившая Испанию и Грецию.

Если в мире ватерпольная жизнь бьет ключом, от старта до старта, то Россия ушла в спячку. Одним из немногих, кто озвучил свои перемены, стало астраханское «Динамо-СШОР», куда перешли два серьезных ватерполиста. Андрей Балакирев с опытом выступления в чемпионатах Венгрии, Румынии и Сербии, а последний сезон он провел в столичном МК СШОР «Восток». Плюс Егор Васильев, поигравший за питерскую «Балтику» и «Штурм-2002».

Николай Зуев дважды становился призером Кубка России, став вторым в составе комбинированной эстафеты и третьим — в эстафете вольным стилем. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез» напомнил о себе благодаря тому, что входит в структуру спортклуба «Синтез», чей пловец Николай Зуев дважды становился призером Кубка России, став вторым в составе комбинированной эстафеты и третьим — в эстафете вольным стилем.

Стоит упомянуть о всероссийских соревнованиях «Матч ТВ» — «Кубок Кремля», завершившихся в Москве в эти выходные. Член СК «Синтез» Никита Шлейхер победил на них дважды, на вышке и 3-метровом трамплине, а его подруга по спортклубу Марья Полякова была третьей в прыжках с 3-метрового трамплина.