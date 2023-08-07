Замглавы ГИСУ Татарстана предъявили обвинение во взятке и снова привезли на арест

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В ближайшее время Советский суд Казани рассмотрит ходатайство СК об аресте замдиректора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильнара Султанова. После продления срока задержания на 72 часа ему предъявили обвинение в получении взятки, передает журналист «Реального времени».



Уголовное дело расследуется со 2 августа 2023 года. 3 августа утром в дом Султанова в Буинске нагрянули с обыском сотрудники экономической полиции и Следкома. В тот же день следственные действия провели на даче и в рабочем офисе чиновника, а сам он был задержан в качестве подозреваемого. В пятницу, 4 августа, Султанова доставили в Советский суд Казани, однако тот не стал выносить решение по ходатайству об аресте, а лишь продлил срок задержания фигуранта еще на 72 часа, которые истекают сегодня.

По данным источников «Реального времени», причиной такого решения суда стали, с одной стороны, данные о здоровье и семейном положении задержанного — отца троих детей, страдающего неизлечимым заболеванием, а с другой — недостаток доказательств в пользу избрания самой суровой меры пресечения.



В пятницу же после несостоявшегося ареста Ильнара Султанова доставили в СК, где в присутствии двух адвокатов предъявили обвинение в получении взятки в виде услуг на сумму 165 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, в начале июля обвиняемый потребовал от финдиректора компании ООО «СК «Премьер» осуществить поставку и укладку резинового покрытия в 86 квадратных метров — на общую сумму 165 тыс. рублей — на территории участков дома в Буинске и дачи в деревне Кульгана Буинского района. Услуги требовалось оказать за «беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ и приемки законченного строительством объекта «320 ступеней к истории» в Тетюшском районе РТ, а также за общее покровительство. Как полагают силовики, 21 июля Султанов подписал финальный акт приемки, а уже 31-го финдиректор СК «Премьер» приобрел «предмет взятки» — резиновое покрытие и частично поставил его на участок дома Султанова в Буинске.

На допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого замдиректора ГИСУ РТ от дачи показаний отказался.

Ирина Плотникова, фото и видео автора