День в истории: Хиросима, Венеция, Грозный

Чем примечательна дата 6 августа?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Матвеев

6 августа в России празднуют День железнодорожных войск, а в мире — День блюза. 6 августа в разные годы в Татарстан приехал Борис Ельцин, расстреляли лидеров казанских большевиков, чеченские боевики начали штурм Грозного, открылся первый Венецианский кинофестиваль, на Хиросиму была сброшена бомба. Родились: художник Энди Уорхол, создатель пенициллина Александр Флеминг, режиссер Найт Шьямалан, тренер Андреа Тринкьери. Умерли: художник Баки Урманче, красный командир Григорий Котовский, писатель Януш Корчак. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени».

Приехал Ельцин

6 августа 1918 года у стен Казанского кремля были расстреляны руководитель казанских большевиков Яков Шейнкман, бывший глава Комиссариата по делам мусульман Внутренней России Мулланур Вахитов, профсоюзный деятель Абрам Комлев, комиссар юстиции Мартын Межлаук, руководитель бондюжских большевиков и первый председатель Елабужского уездного Совета депутатов Сергей Гассар и другие. Случилось это после того, как в начале августа бывшие депутаты Учредительного собрания (Комуч), создавшие в Самаре 30-тысячную народную армию, куда вошли и чехословацкие легионеры, вошли в Казань. 7 августа Казань была занята белыми войсками.

предоставлено realnoevremya.ru Госархивом РТ

6 августа 1968 года в Милане родился Андреа Тринкьери. В родном городе был помощником главного тренера в «Милане», в 2004-м возглавил «Кремону», после возглавил «ЮвеКазерте», тренировал «Вероли», «Канту», национальную сборную баскетбола Греции, немецких «Брозе» и «Баварию», сербского «Партизана». Наконец, в 2013—2014 Тринкьери занимался делами казанского УНИКСа.

6 августа 1990 года в Казань прибыл председатель Верховного Совета России Борис Ельцин. Несколько лет он жил в этом городе, когда мальчиком навещал сидевшего в тюрьме отца, после приезжал студентом. Приезд оказался полон слухами: в частности, Ельцин прокатился на трамвае №2, а также выступил на стадионе, где произнес: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». 30 августа того же года Татарстан принял Декларацию о суверенитете.

realnoevremya.ru/Михаил Козловский

6 августа 1990 года в Казани скончался художник, скульптор, поэт, преподаватель Баки Урманче. Выпусник курсов Казанских свободных художественных мастерских и ВХУТЕМАСа, в столицу республики он вернулся после жизни в Казахстане в 1957 году, создав здесь образы национальных героев. В конце 70-х занимался музеем Тукая в Кырлае. «Реальное время» публиковало отрывки из его дневников.

6 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что челнинский застройщик Михаил Казаченко, у которого сорвался проект жилого комплекса «Ясная поляна» в 68-м микрорайоне, взыскал убытки с исполкома города. Разрешение на стройку 19-подъездного дома выдали с нарушениями — вблизи сибиреязвенного скотомогильника. После протестов населения и вмешательства прокуратуры реализацию проекта остановили. Власти автограда потребовали от компании Казаченко «Стройпроект-Плюс» вернуть участок, а девелопер — возместить затраты.

realnoevremya.ru

Убийство Котовского

6 августа 1925 года скончался Григорий Котовский, бывший командир 17-й и 9-й кавалерийских дивизий, а также 2-го кавалерийского корпуса. Он был убит во время отдыха на своей даче в поселке Чабанка, в 30 км от Одессы. Убийство совершил Мейер Зайдер, бывший адъютант налетчика Мишки Япончика. Впрочем, есть другая версия, что ранее Зайдер владел одесским публичным домом, где в 1918 году Котовский скрывался от полиции.

6 августа 1996 года чеченские боевики под командованием Аслана Масхадова начали операцию «Джихад», неожиданно приступив к штурму Грозного. Перед этим в мае Борис Ельцин и новый лидер чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев подписали в Кремле соглашение о прекращении боевых действий. Обе стороны понесли значительные потери. Вскоре начались мирные переговоры, которые закончились 31 августа 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений.

Начался Венецианский фестиваль

6 августа 1932 года открылся первый Венецианский кинофестиваль. Начался он в 21:15 на террасе отеля Excelsior Palace показом фильма «Доктор Джекилл и Мистер Хайд» Рубена Мамуляна. Двойную заглавную роль в нем исполнил Фредрик Марч, получивший за нее премию «Оскар». В фестивале участвовали девять стран. Только со следующего фестиваля, в 1934 году, процесс принял соревновательный характер.

6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут на город Хиросиму с борта самолет Б-29 была сброшена атомная бомба Little Boy, «Малыш». Ее взрыв мощностью от 13 до 18 килотонн тротила, произошедший на высоте 600 м, уничтожил большую часть города и лишил жизни более 140 тысяч его жителей. В последующие годы число жертв атомной бомбы достигло почти 200 тысяч человек. Ближе к эпицентру тела жителей мгновенно обратились в пепел, пролетавшие в небе птицы сгорели в воздухе, а бумага воспламенилась на расстоянии 2 км от эпицентра взрыва.

